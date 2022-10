El jueves pasado las comisiones Terceras de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Uno de los puntos que más ha llamado la atención en este debate tiene que ver con el futuro de las pensiones en Colombia.

Desde la presentación de la iniciativa, el Gobierno propuso un impuesto para las pensiones de más de 10 millones de pesos. Sin embargo se realizaron ajustes que llevaron a que el monto de la base gravable sea ahora de 13 millones de pesos.



"El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad, con los ajustes que se hicieron a los beneficios tributarios solamente aplica ahora a partir de 13 millones de pesos mensuales. El beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina", sostuvo el ministro.



En el transcurso de la discusión se presentaron ajustes a las rentas exentas de los asalariados y los pensionados respetando la limitación del 40% de las deducciones y rentas exentas, como mecanismos para depurar los ingresos de las personas naturales y determinar la renta líquida gravable.



Con las modificaciones a estos beneficios, la reforma tributaria únicamente impactaría a las personas que perciben pensiones superiores a $13 millones de pesos mensuales, que corresponden aproximadamente a 2% de los declarantes del impuesto sobre la renta.



El proyecto modifica a 2.368 UVT (1.790 UVT en PUB) el monto exento de los pagos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales y el límite en UVT de la renta exenta para pensiones, pasando de 1.790 UVT anuales a 264 UVT mensuales. (3.168 UVT anuales). Es decir, según el articulado, quienes tengan ingresos por pensiones que excedan los 1.790 UVT empezarán a pagar impuesto de renta. No obstante, también hay beneficios que hace que no tengan que pagar.



Una Unidad de Valor Tributario (UVT) es la medida equivalente a pesos utilizada para determinar las diferentes obligaciones tributarias para simplificar los cálculos y obligaciones, que para este 2022 está fijada en $38.004, lo que quiere decir que el nuevo gravamen que plantea el Gobierno afectaría a las pensiones de $68,02 millones anuales si se toma la UVT actual.



Esto significa que una pensión superior a $5,66 millones mensuales, que hoy está exenta, se empiezan a gravar. Sin embargo, el Gobierno y la Dian han explicado que no pagará. “A partir de allí empiezan a aplicar las tarifas para lo que ahora será el nuevo impuesto a la renta, las cuales arrancan en 0 % para las primeras 1090 UVT”, explicó Luis Carlos Reyes, director de la Dian.



Finalmente, el proyecto también elimina el límite de renta exenta proveniente de indemnizaciones sustitutivas de pensiones.



