De aprobarse la reforma tributaria, los pensionados que reciban mesadas superiores a los 10 millones de pesos al mes empezarán a pagar renta.



Esto porque el proyecto de ley contempla la disminución de la renta exenta de pensiones de los 12.000 UVT actuales a 1.790 UVT anuales.

Si bien hoy en día están exentas las mesadas inferiores a 456 millones al año, con la reforma se bajaría el umbral hasta los 68 millones de pesos, es decir, 5,2 millones de pesos al mes, si se tiene en cuenta que los pensionados reciben 13 pagos.



¿Pero si un pensionado gana 9 millones de pesos al mes pero tiene otros ingresos adicionales por arriendos, intereses o un trabajo cuánto va a pagar?



Estas personas estarán en el radar de la Dian pero no por ser pensionados sino por el hecho de tener unos ingresos altos, es decir, no pagarían una tasa adicional por su mesada pero sí por el resto.



Con la ayuda del profesor de Contaduría Pública de la Universidad Piloto Luis Germán Zamora, pusimos dos ejemplos de cuánto podría llegar a aumentar el pago de renta a un pensionado que por ejemplo tenga otro tipo de ingresos:



Caso 1:

En el primero de ellos estaríamos hablando de un pensionado que devenga mensualmente 13,5 millones de pensión más una mesada anual y a este se le descuenta la seguridad social y el fondo de solidaridad pensional. En la actualidad, esta persona no paga impuesto a la renta porque su mesada está exenta en un 100 por ciento.



Sin embargo, según el proyecto de reforma tributaria, los pensionados que reciban mesadas en un año y superen los 1.790 UVT pagarán un impuesto a la renta. Para ilustrar y considerando el valor de la UVT en 38.004 pesos, este mismo contribuyente pagaría a la Dian un impuesto de 10,4 millones de pesos, es decir, un 12,15 por ciento de la renta líquida de pensiones.

Facebook Twitter Linkedin

Ejercicio de cómo podría aumentar el pago de la declaración de renta a un pensionado. Agosto 2022. Foto:

Caso 2:

A un pensionado que devenga mensualmente 13,5 millones de pesos de pensión más una mesada anual se le descuenta la seguridad social y el fondo de solidaridad pensional. Además, recibe un arriendo de 1,5 millones de pesos por mes, lo que representa un total de 18 millones de pesos al año y se le descuenta el impuesto predial y el pago de la administración de la propiedad. Esta persona hoy no paga impuesto de renta porque las pensiones están exentas y los ingresos por arriendo no le alcanzan a tributar.



Sin embargo, con el proyecto de reforma tributaria los pensionados que reciban mesadas en un año y superen los 1.790 UVT pagarán impuesto a la renta. En este caso, se debe sumar a la renta líquida de pensiones la de arriendos.



De este modo, considerando el valor de la UVT en 38.004 pesos, este mismo contribuyente pagaría un impuesto de renta por valor de 14,6 millones de pesos, es decir, un 14,49 por ciento de la renta líquida.