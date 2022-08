La meta de recaudo de 25 billones de pesos para el 2023 de la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es inmodificable. Por ello, les pide a los empresarios y a la sociedad en general que si no están de acuerdo con alguna de sus propuestas, le presenten alternativas con las cuales compensar esos recursos para, en últimas, poder financiar el fortalecimiento del sistema de protección social del país.



En entrevista con EL TIEMPO, el funcionario afirmó que entre los puntos que está dispuesto a revisar figuran el de las bebidas azucaradas y la comida chatarra, el de los dividendos y el de las zonas francas. Además, reveló que van a incluir otras propuestas en el proyecto de ley, entre estas, prohibir los pagos en efectivo de más de 10 millones de pesos.

Ha pasado menos de una semana desde que radicó la reforma tributaria, ¿siente que el proyecto de ley ha tenido una buena acogida?



En general, ha tenido una buena acogida. Hay algunos puntos críticos que son los que han sido objeto de controversia. Tal vez el más importante de ellos es el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Hemos escuchado comentarios de la opinión pública y también preocupaciones en las reuniones que yo tuve con las comisiones terceras de Cámara y Senado. El segundo punto es el de la tributación de dividendos y el tercero, el de las zonas francas. En el último caso, las reuniones que he tenido han sido muy productivas. Creo que vamos a llegar a un acuerdo total sobre cómo proceder en esa materia. Y los otros dos temas todavía son objeto de controversia.

¿Entonces se puede decir que van a revisar esos puntos?



Quiero oír propuestas.

¿Y ya le ha llegado alguna? Estos últimos días estuvo en el Congreso de la Andi con todos los empresarios...



No. Realmente hasta ahora no tengo propuestas alternativas. Para el primer caso, sería la propuesta de eliminar los artículos correspondientes. Para el segundo, no cambiar el régimen o cambiarlo solo de manera más moderada. Ahora bien, yo he señalado claramente que también quiero oír propuestas para aumentar el recaudo tributario.



¿De quién espera esas propuestas?



De las empresas y de la sociedad en general. Es muy fácil decir no a los impuestos; yo también quiero oír sí a los impuestos.

Dice que va por buen camino el tema de las zonas francas, ¿cómo cambiaría ese punto dentro del proyecto?



Las zonas francas aceptan ser exportadoras, como lo hemos señalado en el proyecto de ley. O sea que se les incluye a los planes de internacionalización con el año de transición que quede establecido. Además, estamos discutiendo algunos elementos, tal vez, solicitar que a las uniempresariales se les aplique el mismo régimen general que tenemos en el artículo y no uno en el que se pierden los beneficios para el año entrante.

Pero ¿en ningún caso contempla bajar esa meta de recaudo de 25 billones de pesos?



Serán 25 billones de pesos, por eso cuando me dicen elimine ese beneficio o esta norma, digo bueno, entonces cuál agrego. Eso es lo que yo les he dicho a todos los sectores.

¿Se está pensando en que el proyecto lleve mensaje de urgencia para agilizarlo?



Los presidentes de las comisiones y del Senado son partidarios del mensaje de urgencia.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda (firmando), José Antonio Ocampo, durante la radicación del proyecto de reforma tributaria el pasado 8 de agosto. El proyecto busca un recaudo inicial de 25 billones de pesos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Y usted también lo es?



Yo soy parte de un gobierno, dependo del Presidente.

¿Considera que la reforma que presentó se puede catalogar como estructural, equitativa y progresiva?



Ciertamente es equitativa y progresiva. Estructural lo es parcialmente porque eliminamos una cantidad de beneficios específicos que no tienen mucha lógica dentro del sistema tributario de un país.



¿Quiénes diría que van a ser los que más pongan en esta reforma?



Las personas naturales de muy altos ingresos. No los de más de 10 millones de pesos mensuales, sino los de más de 50 millones de pesos. Y también el sector del petróleo, del carbón y del oro.

¿Cuántas personas calcula que ganan más de 10 millones de pesos en adelante?



No son muchas. En el cálculo es el 2 por ciento de los más altos ingresos.

Desde el inicio de la discusión se ha dicho que las personas de más bajos ingresos o la clase media no iban a poner más en esta ocasión, pero a través del impuesto a los alimentos procesados y bebidas azucaradas sí pagarían…



Eso es parte de la discusión precisamente.



¿Entonces se puede decir que va a revisar los impuestos a los embutidos o al chocorramo, entre otros?



Exactamente, ese es un tema que estamos debatiendo. En todo caso, que quede claro que ese rubro es una pequeñísima parte de lo que estamos proponiendo en términos de recaudo.

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo gobierno quiere ponerle un impuesto a los alimentos ultraprocesados. Foto: Sergio Acero /El Tiempo

La nueva reforma también eliminaría los nuevos subsidios a la gasolina en las zonas de frontera. ¿Se van a disparar los precios en esas partes del país?



Lo que he señalado es que con base en la información que tenemos, esos subsidios son objeto de un gran contrabando. Hay pequeñas mafias regionales. Yo creo que no es un buen instrumento para apoyar a las regiones fronterizas. Les he dicho que hablemos de otros beneficios, pero de ese no.

Usted habló de que las ganancias ocasionales podrían subir del 10 al 20 por ciento, pero finalmente en el texto dice que van a quedar gravadas desde el 0 al 39 por ciento, ¿por qué cambió de decisión?



Sí, va a depender del ingreso de la persona. Sin embargo, eso también es objeto de discusión.

¿Y las herencias también podrían tener una tarifa del 0 al 39 por ciento?



Sí, hay normas específicas sobre esa materia.

Van a hacer que paguen más las personas de más de 10 millones de pesos bajando las rentas exentas. ¿Eso no podría hacer que tiendan a ahorrar menos? Por ejemplo, que alguien de altos ingresos decida no meter dinero a una cuenta AFC porque le va a restar menos...



Yo no creo que ese sea un efecto que se dé con la tributación porque entonces los países europeos que tienen impuestos mucho más altos no ahorrarían. No creo que eso sea un efecto importante.

El impuesto al patrimonio va a ser permanente, ¿no cree que eso pueda ahuyentar los capitales?



El impuesto al patrimonio es pequeño. Si uno piensa cualquier tasa de rentabilidad de un patrimonio y se incluye la valorización de la finca raíz, el impuesto es moderado.

Otro de los puntos clave es el de los pensionados. ¿Quiénes van a tener que empezar a tributar finalmente?



Los de más de 10 millones de pesos.

Y un pensionado que tenga 8 millones de pesos de mesada y reciba otros ingresos porque tiene un apartamento arrendado. ¿Se le grava en ese caso?



Todos los ingresos se van a sumar, entonces si tiene otro ingreso, pues tiene más de 10 millones de pesos.

¿Es ahí donde le empezarían a gravar?



Sí, es sobre la totalidad del impuesto. Hay que decir que muchos de los pensionados solo tienen pensión.

Se habla de quitarles muchos beneficios a las empresas para recaudar 5 billones de pesos. ¿Cuáles son las exenciones de las que ya no se van a poder aprovechar?



Hay una cantidad de exenciones que se eliminan, pero además hay unos pocos beneficios tributarios que mantenemos, como el de la vivienda de interés social, el de las nuevas alternativas energéticas y también vamos a restablecer unas medidas de apoyo al cine nacional. Por otra parte, las otras pueden ser utilizadas, pero con un límite que establece la ley.

¿Entonces se acaba la discusión que se generó en el sector de la cultura?



Sí, exactamente, mantenemos el beneficio para la cultura.

En muchas ocasiones se habla de que las plataformas internacionales como Netflix tienen que pagar renta, pero nunca prospera esa idea. ¿En esta ocasión sí las van a obligar?



Sí, hay unas normas. Por ejemplo, si tienen más de 300.000 usuarios o si obtienen ingresos brutos de 31.300 UVT (1.189 millones de pesos). Es decir, si alcanzan cierto nivel de ventas en Colombia o de clientes, se considera que son empresas establecidas en el país y que pagan el impuesto de renta como todas.

En el proyecto de ley también se dice que los paquetes de menos de 200 dólares como, por ejemplo, los que trae Amazon deberán determinar su origen para mantener la exención de IVA y renta. ¿En qué va a consistir esta medida?



Es una norma relacionada con los tratados de libre comercio. A partir de ahora, si son productos hechos en Estados Unidos, mantienen el beneficio, pues con este país tenemos un TLC. No obstante, los productos que vienen de Estados Unidos por Amazon, pero que son producidos en otros países, no lo tendrán.

¿Entonces a la Dian le tocaría verificar la procedencia de cada paquete?



Yo creo que tiene que ser determinado con toda claridad. Quien envía el producto tiene que establecerlo.

También proponen un gravamen de 10 por ciento a las exportaciones extraordinarias de petróleo, carbón y oro para recoger 7 billones de pesos. ¿Esta medida puede desincentivar a esos sectores en Colombia?



A los precios internacionales de hoy no hay ningún desincentivo. Estamos capturando apenas el 10 por ciento de un exceso de precios. Es una cantidad bastante pequeña. El precio internacional alto es un incentivo muy superior al que estamos proponiendo en la ley.

¿La sobretasa a los bancos se mantiene?



Sí.

Las ganancias ocasionales para las empresas pasarían a 30 por ciento. Algunas dicen que el aumento de 10 a ese 30 es muy elevado, ¿se podría revisar?



Vamos a ver qué se propone en el debate parlamentario.

¿Cuánto esperan recaudar con la lucha contra la evasión y la elusión y qué nuevos dientes se le va a dar a la Dian?



Eso es lo que nos llevaría al recaudo total de 50 billones de pesos, estamos hablando de 25 billones de pesos anuales, gradualmente. Básicamente se daría con la modernización de la Dian, con instrumentos tecnológicos que permitan capturar mejor la evasión. Por ejemplo, vamos a incluir un artículo que prohíbe el pago en efectivo de más de 10 millones de pesos. Aquí hay mucha evasión que se hace a través de comprar carros en efectivo, con billete, millones de pesos, incluso finca raíz. Es un control a la evasión.



NOELIA CIGUENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios