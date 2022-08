En la presentación oficial del proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro ante las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reiteró su apertura a mejorar el articulado, revisando aspectos como el impuesto a los dividendos o algunos ajustes en la renta de personas, pero fue claro al señalar que el proyecto no va contra la iniciativa empresarial privada.



“Este es un proyecto para la equidad y no es un proyecto contra la empresa privada. Podemos discutir qué normas habría que moderar, pero no es contra la inversión, la actividad económica ni contra el empleo, como se ha calificado por algunos congresistas”, recalcó el funcionario.



(Le puede interesar: Tributaria: primeras inversiones extranjeras que se frenan en Colombia)

Puntualmente, Ocampo reconoció que en el tema de dividendos sí se puede decir hay doble tributación y que se puede trabajar con los ponentes para ver cómo se modera ese impacto.



Pero señaló que en la propuesta de subir el impuesto de ganancias ocasionales no hay doble tributación, y una forma de moderarlo puede ser con una mayor lucha con evasión.

(Lea además: Peaje para motos: Mintransporte reitera que mayores de 500 cc lo pagarían)

“Lo que pasa es que el valor declarado está muy bajo. Por eso, si hay una ganancia ocasional que sea así, es decir, que suba más que la inflación”, aseguró.



A su turno, sobre los impuestos a las personas naturales, el ministro Ocampo defendió las tablas de tributación, que a su juicio son correctas y se han elaborado con todo el cuidado, pero enfatizó que el problema es que puede haber personas que tienen dos o tres tipos de ingreso y podrán tener una tabla acumulada.



Y al indicar que la definición del valor 10 millones de pesos de ingreso mensual para elevar el nivel tributación, quitando exenciones, se hizo con el apoyo de personas expertas en la distribución de ingresos, aseguró que un aspecto que se puede corregir tiene que ver con los dependientes que están a cargo de estas personas.



“Podemos discutir sobre los dependientes si hay alguna forma de meter una regla adicional y podemos ver en qué medida se puede mejorar”, añadió el funcionario, quien dijo que todos esos ajustes se discutirán con el equipo de ponentes ya designado.



También reiteró que el monto requerido es de 25,9 billones de pesos y que se va a garantizar que la plata que se recaude se use en los proyectos sociales del Gobierno, pero reconoció que hay un problema con “estas normas un poco absurdas” en las que el Gobierno saliente presenta el presupuesto del entrante, por lo cual se están haciendo ajustes en la distribución del Presupuesto General de la Nación del año 2023, que llegará al debate legislativo.



Por ello, si bien este año el monto que se debe votar es sobre impuestos ya aprobados, se va a proponer un aumento del monto total a través de una adición presupuestal el año entrante, cuyo monto todavía no se ha definido.



Por ahora, el Gobierno busca cómo compensar una reducción de casi 20 por ciento en la inversión, que son casi 7 billones de pesos. “Esa reducción incorpora el ajuste y deja sin cómo hacer gasto social”, puntualizó.