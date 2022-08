Efectos de nuevos impuestos en la canasta familiar, llamado a la austeridad y preocupación sobre el crecimiento económico están entre los primeros comentarios del sector productivo del país frente a la reforma tributaria presentada ayer por el Gobierno en el Congreso.



Los industriales del plástico advirtieron que el impuesto planteado para ese material encarecerá la canasta familiar, lo que sería grave en la coyuntura inflacionaria actual. Según Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el impuesto recaerá sobre productos empacados como leche, queso, carnes, pollo, pan, galletas, fríjoles, lentejas, cereales, aceites, harinas, café, sal, azúcar, panela, bebidas y productos de aseo y limpieza, entre otros.



Acoplásticos señala que el 22 por ciento de los empaques hechos en Colombia son para alimentos; 17 por ciento, para bebidas, y 29 por ciento, para productos de aseo, limpieza, cosméticos, químicos y abonos.



Mitchell dijo que estiman que el impuesto equivale a 16 por ciento del valor del empaque, y este representa, en promedio, cerca del 5 por ciento del valor del producto, y en ciertos casos que puede llegar a 19 por ciento.

Así mismo, dijo el dirigente gremial, en la mayoría de los casos no existen empaques sustitutos en otros materiales y, si los hay, tienen precios 2 o 3 veces más altos.

A su turno, el presidente del gremio de los comerciantes ( Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dijo que la reforma es muy ambiciosa y “que recae un peso muy fuerte sobre las personas naturales, no tanto sobre las empresas, pero sí sobre los empresarios por aquello de los dividendos, de las ganancias ocasionales y otra serie de tributos”.



Cabal dice que sobre los asalariados hay un impacto importante y “habría que revisar las tarifas”. Agrega: “No podemos desestimular el ahorro y la inversión de los colombianos”.



De la misma forma pide que en el Congreso se revise la eliminación de los días sin IVA, con una fórmula que beneficie a la producción nacional.



Por su parte, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, dijo que el mayor sacrificio que harán las personas naturales y las empresas debe ir de la mano de un claro paquete de austeridad en el gasto público y una estrategia para combatir la corrupción.



Igualmente, que la reforma debe reflejar un equilibrio entre la necesidad de ingresos fiscales sin afectar la viabilidad empresarial y la atracción de inversión.



AmCham señala que no se debe minar la capacidad de crecimiento económico de sectores que representan importantes ingresos fiscales para el país y que se traducen en recursos para todas las familias.



También dijo que es importante que el sector privado, una vez conocido el texto de la propuesta, “tenga la oportunidad de hacer sus comentarios y propuestas para contribuir al análisis, al diálogo, a la construcción de esos consensos a los que invitó en su ceremonia de posesión (y en campaña) el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro”.



Entre tanto, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló como muy positivo el compromiso del nuevo gobierno con la regla fiscal.



“El más importante de los muy relevantes anuncios hechos por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es su decisión y la del gobierno de Gustavo Petro de cumplir con la regla fiscal. Es una muy buena señal para los mercados y ordenará muchas de las discusiones”, dijo Mac Master a través de su cuenta de Twitter.



La regla fiscal es el compromiso que establece la ley de cumplir con las metas de déficit y de deuda establecidas por un comité autónomo.