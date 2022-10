Los empresarios serán los que más pondrán para alcanzar la nueva meta de recaudo de 22 billones de pesos que tiene el proyecto de ley de la reforma tributaria. Solo el sector minero-energético asumiría el 41 por ciento de ese total, es decir, unos 9 billones de pesos.



Ante estos mayores esfuerzos, varios gremios de empresarios han mostrado su preocupación por los posibles impactos negativos que podría llegar a tener si se aprueba tal y como está la ponencia para primer debate de la tributaria, que fue radicada ayer por el Ministerio de Hacienda tras varios meses de discusión.



La Andi, que reúne a los principales empresarios del país, señaló que este proyecto de ley afectará la actividad empresarial y la inversión futura, justo un año después de haberse tramitado otra reforma que también concentró el esfuerzo en los empresarios, emprendedores e inversionistas del país.

Gustavo Petro y Bruce Mac Master durante la clausura de la asamblea de la Andi Foto: EFE

“A pesar de que sí hay algunos cambios y ajustes frente a la propuesta inicial debemos decirle al país que, de aprobarse esta reforma, el efecto sobre el empleo y las familias colombianas será lamentable y todos debemos ser conscientes de esa realidad. Parece especialmente equivocado generar tan onerosas cargas sobre el sector petrolero y minero, que indiscutiblemente ha sido soporte para una buena parte de la economía nacional durante los últimos años”, aseveró a través de un comunicado el gremio, liderado por Bruce Mac Master.

Y es que ya no habrá un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. Sin embargo, este sector tendrá una sobretasa de renta que equivale al 10 % el primer año, al 7,5 % el segundo y 5 % en el tercero. Todo ello, sin la posibilidad de deducir las regalías del impuesto de renta.



“Nadie duda de la necesidad de adelantar un proceso de transformación energética, pero no es comprensible que hoy decidamos marchitar a un sector que ha sido vital para el crecimiento económico y la financiación del Estado durante los últimos 10 años, por lo menos”, añadió el líder gremial.



Esta situación, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) tendría consecuencias negativas para atraer las inversiones que el país necesita.



“La pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos y de minerales claves para la transición y la seguridad energética. En el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario (33 billones de pesos entre 2023 – 2032), generando un efecto contrario al propósito de la reforma”, aseguraron los gremios de la industria.



La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), en cabeza de la presidenta María Claudia Lacouture, también dijo que habrá un impacto sobre los sectores industriales del país e instó a los congresistas a analizar las necesidades reales “sin ahogar” a los que precisamente crean empleo y mueven la economía.



“La urgencia para atender, con la reforma tributaria, las necesidades fiscales del país no pueden significar el marchitamiento de sectores industriales y productivos que se verán afectados con una desproporcionada carga tributaria, dobles impuestos o desestimulo a la actividad empresarial y la atracción de inversión”, declaró Lacouture.



Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que tal como está planteada la reforma podría afectar la capacidad de ahorro, consumo e inversión de los colombianos, lo que pondría en riesgo el crecimiento económico y el empleo, que justo en este momento muestra una mejoría en la mayor parte de ciudades del país.



“Es de suma importancia escuchar a los diferentes actores económicos, discutir las proposiciones y por supuesto dar el debate público. Sin embargo para este propósito se necesita tiempo, no es responsable con el país aprobarlo de otra manera”, resaltó el líder de los comerciantes.



Baja la tarifa de los dividendos



Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Foto: Presidencia

Hay que recordar que gran parte del inconformismo de los empresarios era por las mayores tasas que iban a pagar las personas jurídicas. Incluso, en las últimas semanas hubo un rifirrafe entre Mac Master y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por la tasa efectiva de tributación que realmente pagan las empresas en el país. Mientras el Gobierno hablaba de que en la actualidad la tasa es de 25,5 por ciento, el gremio decía que en algunos sectores los niveles llegan a más del 50 por ciento.



Finalmente, los dividendos quedaron en la ponencia de la tributaria con una tasa que irá entre el 0 y el 20 por ciento y para las ganancias ocasionales se acordó que el impuesto pase al 15 por ciento, a excepción de las loterías, que quedó en 35 por ciento.



“Mantenemos la esperanza de que durante las deliberaciones y votaciones de las comisiones y el debate de plenarias, el Congreso corrija esta preocupante situación; de lo contrario estaremos llevando a la economía colombiana a una situación sin precedentes en términos de pérdida de competitividad autoinfligida, que probablemente sería una de las mayores sorpresas en momentos en los cuales la economía local y mundial se encuentran ante la inmensa amenaza de caer en recesión”, advirtió la Andi.

Excesivo recaudo

Uno de los argumentos de la Andi para no tener una tributaria con esa carga tan alta es que el país ha venido aumentando significativamente su recaudo durante los últimos años y, sin reforma, el gobierno nacional recibirá ingresos adicionales.



“Si se adicionara una reforma tributaria de 22 billones de pesos anuales, que según cálculo del Ministerio de Hacienda subirá a 25 billones de pesos, estamos entonces hablando de un incremento adicional de 75 billones de pesos”, aseguró la Andi.



Es decir, dicen que en estos cuatro años el Estado recibirá un recaudo adicional que supera los 300 billones de pesos.



“Una administración juiciosa y disciplinada debería ser capaz de adelantar muchos de sus programas, incluyendo la implementación del proceso de paz, con los dineros adicionales que ya le han sido garantizados por parte del sector empresarial y la ciudadanía, que superan con creces las necesidades identificadas”, resaltó la Andi.