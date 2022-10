Inició la discusión del proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 22 billones de pesos en las comisiones económicas del Congreso.



El articulado, que fue radicado el martes en horas de la noche, se compone de 96 artículos, de los cuales 27 son puntos nuevos frente al proyecto original radicado el pasado 8 de agosto.



Algunos de los cambios principales que trae este proyecto incluyen modificaciones en relación con los impuestos como el patrimonio, los dividendos y las ganancias ocasionales, sobretasa de renta a varios sectores y la eliminación del impuesto a las exportaciones de carbón y petróleo, entre otros.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la discusión de la reforma tributaria. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Por ejemplo, la mayor parte de ese recaudo la asumirá el sector minero-energético. A estas empresas se les pondrá una sobretasa de renta que equivale al 10 por ciento el primer año, al 7,5 por ciento el segundo y 5 por ciento en el tercero, y tampoco podrán deducir las regalías del impuesto de renta.



Otro de los cambios más significativos es que no se incluyeron los días sin IVA. Aunque la semana pasada el ministro había dado aval a la propuesta de incluir dos días para el 2023 y que los descuentos aplicarían solo para los productos nacionales, finalmente esta no va en la ponencia.



La propuesta es que el impuesto al patrimonio quede de la siguiente manera: a partir de 3.000 millones, con una tarifa marginal del 0,5 por ciento; a partir de 5.000 millones, de 1 por ciento, y desde los 10.000 millones de pesos, de 1,5 por ciento. Esa tarifa más alta no queda permanente.



La ponencia también contempla los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. La lista de estos últimos se ha modificado y por ejemplo algunos productos como el salchichón ya no quedarían gravados, pero se mantienen los productos de galletería, las confituras o los helados, entre otros. La tarifa sería gradual del 10 por ciento en el 2023, de 15 por ciento en el 2024 y de 20 por ciento en el 2025.