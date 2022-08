Las personas naturales que más tienen son las que más aportarán con la reforma tributaria que presentó ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que busca recaudar 25 billones de pesos para el próximo año, de los cuales más de 8,1 billones de pesos provendrán de la renta y el patrimonio de los más pudientes, es decir, casi la tercera parte.



Uno de los ejes principales del proyecto denominado Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social es disminuir los beneficios tributarios que tienen las personas naturales de más altos ingresos, las de más de 10 millones de pesos al mes. Para ello, lo que se hará será unificar las rentas líquidas gravables en una única tarifa, es decir que todos los ingresos contarán por igual, y se disminuirán los topes nominales de rentas exentas y deducciones.



Esa disminución en los topes de renta exenta pretende evitar que los contribuyentes de mayores ingresos disminuyan en mayor medida su impuesto a cargo frente a los de menores ingresos. Teniendo esto en cuenta, se plantea una disminución del límite de la renta exenta automática de 25 por ciento de los ingresos laborales de 2.880 UVT a 790 UVT al año, es decir, las personas pasarán de tener una renta exenta de 109 a 68 millones de pesos anuales. Esto afectará a esas personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes.



Adicional a ello están los aportes voluntarios a pensión o aportes a salud, entre otros, que hoy están limitados al 40 por ciento del ingreso que no puede superar los 5.040 UVT (190 millones de pesos). Con la tributaria ese beneficio bajaría hasta los 1.210 UVT al año, es decir, a 45 millones de pesos. También afectaría a los más pudientes.



Y si bien hoy en día las personas naturales calculan el impuesto de renta con base a un sistema cedular, es decir, los ingresos se clasifican por diferentes tipos: pensiones, dividendos, ganancias ocasionales, laborales, no laborales y otras, con la tributaria solo existiría una única cédula por lo que al sumar todas las cédulas las personas tendrían un mayor ingreso gravable.

Además, si bien hoy en día las ganancias ocasionales y los dividendos tienen un tratamiento diferencial pues se gravan a una tarifa menor a la tabla de tarifas de los asalariados, ahora pasarían a estar en la misma renta general.



En el caso de las ganancias ocasionales, la tarifa de las personas naturales quedaría a la misma que la de renta normal, es decir, según el ingreso puede ir del 0 al 39 por ciento; y en el de los dividendos, los que se repartan van a estar gravados con una retención en la fuente a la misma tarifa progresiva de renta de los otros ingresos que puede ir del 0 al 39 por ciento (hoy es de 10 por ciento).



Adicional a ello, la renta exenta de pensiones pasará de los actuales 12.000 UVT a 1.790 UVT anuales. Eso quiere decir que si bien ahora no pagan por su mesada los que ganan 456 millones al año (38 millones al mes), esa cifra pasaría a 68 millones de pesos, es decir, 5,6 millones al mes. Sin embargo, ese monto hace referencia a la renta líquida gravable, a la cual hay que sumarle los aportes de salud y las exenciones, y por tanto solo quedarían gravadas las pensiones de más de 10 millones de pesos.



También se ajusta las tarifas de rentas exentas por concepto de herencias y donaciones, discriminando entre vivienda, bienes inmuebles diferentes a vivienda y otros conceptos. En este sentido, se considera el principio de equidad vertical, reconociendo la diferencia de heredar o recibir una donación de un activo en un contexto de bajos ingresos frente a uno de altos ingresos, o si el activo tiene un mayor o menor grado de liquidez.



Así, solo la persona que disponga de una herencia o donación de una vivienda urbana o rural cuyo valor equivalga a un patrimonio similar al de un contribuyente que recibe ingresos mensuales por más de 10 millones deberá tributar más; sin embargo, contará con una renta exenta que pasaría de 7.700 a 13.000 UVT, considerando la unificación de las rentas líquidas y la base gravable.



Por último, para las herencias y legados de personas diferentes a legitimarios, se propone reducir el tope nominal desde 2.290 a 1.625 UVT. Es necesario subrayar que, dada la unificación de rentas líquidas gravables, se cuenta con un tramo de 1.090 UVT gravado con tarifa de 0 por ciento.



Adicional a ello, el proyecto de ley plantea la creación de un impuesto permanente al patrimonio para personas naturales. Específicamente, se propone gravar el patrimonio líquido gravable entre 0 UVT y 72.000 UVT (3.000 millones de pesos a precios de 2023) con una tarifa de 0 por ciento, para los patrimonios líquidos gravables valorados desde 72.000 UVT hasta 122.000 UVT (5.000 millones de pesos a precios de 2023) se propone gravar con una tarifa de 0,5 por ciento, y, por último, para los patrimonios líquidos mayores a 122.000 UVT se plantea una tarifa del 1 por ciento.