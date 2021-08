Punto por punto: así avanza la reforma tributaria de 2021

Después del proceso de socialización que tuvo durante varias semanas por diferentes regiones del país y de las sesiones de trabajo con los ponentes, el proyecto de reforma tributaria dio este lunes su primer paso, al ser aprobado por las comisiones conjuntas terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes.



(Le puede interesar: Ley borrón y cuenta nueva: lo que debe saber si lo han reportado por moroso)

A la iniciativa se le agregaron varios artículos con respecto al proyecto original que el Ministerio de Hacienda llevó a consideración del Legislativo y que una vez aprobado en el primer debate de este miércoles fue analizado, punto por punto, por la firma Seguimiento & Estrategia.

Puntos que se sacaron del texto inicial

• Disminución en la tarifa de retención en la fuente aplicable a las inversiones de capital del exterior de portafolio en valores de renta fija pública o privada, del 5 por ciento al 0 por ciento.



• Uso de un sistema de georreferenciación para los notarios, para establecer el valor comercial de los inmuebles.



• Facultades extraordinarias para modificaciones en entidades del Gobierno Central.

(También le recomendamos: Así fue el primer debate la reforma tributaria

Cambios en el articulado

• Artículo 12.° Precisión sobre la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación.



• Artículo 16.° Límites específicos de reducción de gastos de entidades del Presupuesto General.



• Artículo 18.° Priorización del programa ingreso solidario en hogares con madres cabeza de familia y estudio de la continuidad del programa en diciembre de 2022.



• Artículo 19.° Ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta el mes de diciembre de 2021, con oportunidad al 31 de diciembre de 2022.

Hoy, las comisiones económicas del Congreso de la República, en un debate con altura y con una mayoría absoluta, se han comprometido con la estructura de protección social más grande en la historia del país aprobando en primer el debate el proyecto de Ley de #InversiónSocial. pic.twitter.com/Nw6VM36vUO — Jose Manuel Restrepo (@jrestrp) August 25, 2021

• Artículo 20.° Del 1.° de octubre al 1.° noviembre de 2021, la Unidad de Pensiones y Parafiscales de la Seguridad Social (UGPP) adelantará los reprocesamientos y validación de errores operativos de beneficiarios del Paef.



• Artículo 22.° Se incorpora incentivo del 15 por ciento de un salario mínimo mensual para aquellos trabajadores mujeres mayores de 28 años que devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales.



• Artículo 23.° En materia de educación superior se dará prioridad a las familias más vulnerables socioeconómicamente de los estratos 1, 2 y 3, así como exclusión de intereses del Icetex.



• Artículo 25.° Créditos de tesorería para las entidades territoriales a largo plazo.



• Artículo 26.° Límites para la adopción de un plan de desempeño por parte de entidades territoriales.



• Artículo 28.° Se incluyen en los bienes exentos de los días sin IVA las estufas y electrodomésticos, las manillas, guantes de béisbol y sóftbol, guantes de boxeo, y las gafas en general.



• Artículo 29.° Requisito la obligación de expedir factura electrónica, ampliación del plazo a las 11:59 p. m. del día siguiente para emitirla; y pago en efectivo, además, de tarjetas y métodos electrónicos.



• Artículo 31.° Presencia expresa de mujeres en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y participación de miembros del Congreso.



• Artículos 32.° y 33.° Modifica el monto de la adición al presupuesto.

Nuevos artículos

• Creación de 2 nuevos mecanismos para realizar la valoración de activos, tanto de inmuebles como de sociedades, que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE.



• Aplicación de la figura de enajenación temprana a los inmuebles que la SAE – Frisco.

• Inscripción de los actos de transferencia de dominio de los activos comercializados por el Frisco.



• Transferencia de los bienes inmuebles que no estén en uso por parte de las entidades gubernamentales para la Central de Inversiones S.A.- Cisa.



• Devolución automática de saldos a favor por IVA soportados en facturación electrónica.



• Aumento en el subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.



• La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) para otorgar créditos directos a las entidades territoriales.



• Aporte estatal, correspondiente al 20 por ciento de un salario mínimo mensual, para apoyar el pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.



• Las Cooperativas de Trabajo Asociado serán beneficiarias del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y creación de nuevos empleos.



• Condición para ser sujeto pasivo, umbrales de tarifas en inscripción del régimen de tributación simple.



• Regulación estampillas territoriales. Hasta el 1.° de enero de 2022 se debe presentar un proyecto de ley que lo regule.



• Obras por impuestos en zonas con altos índices de pobreza, que carezcan de

infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas y las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN).



• Hasta junio de 2022 las empresas podrán obtener los beneficios para ser economía naranja.



• Reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para los sujetos de obligaciones ante la Dian y respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial a causa del covid-19.



• Se faculta a la DIAN para realizar conciliaciones en procesos contencioso-administrativos en materia tributaria, cambiaria y aduanera.



• Se faculta a los entes territoriales y las corporaciones autónomas regionales para realizar las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, y a la UGPP para transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos.



• Se faculta a la Dian para aplicar el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo 5 del artículo 640 del Estatuto Tributario.



• Se establece, para los años gravables 2022 y 2023, los contribuyentes podrán reducir el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta respecto al incremento en su impuesto neto de renta entre 35 por ciento o 25 por ciento del año inmediatamente anterior.



• El Gobierno Nacional diseñará líneas de redescuento a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y Bancóldex.



• Para el bienio 2021-2022 se establece que las instancias competentes en el Sistema General de Regalías podrán aprobar proyectos de inversión hasta el 90 por ciento de las apropiaciones presupuestales.



• Se modifica el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario (Envíos), para precisar el ámbito de aplicación del beneficio, que en todo caso respete los tratados de libre comercio celebrados por el país.



• Se establece que este deberá implementar un plan de austeridad durante los siguientes diez años, 2022-2032 que permita reducir la burocracia estatal y generar eficiencias en el uso de los recursos.



• El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorice las vigencias futuras para el desarrollo de proyectos de infraestructura definidos como de importancia estratégica.



• En el examen de alcoholemia efectuada a conductores se verifique la presencia no solo de alcohol sino de cualquier otro tipo de sustancias que afecten directamente la capacidad psicomotriz en el organismo.

Nuevas inclusiones en las derogatorias y vigencias

- Requisito de coincidencia del 50 por ciento de la nómina que hayan sido reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes correspondiente al período de cotización del mes de febrero de 2020, para acceder al Paef.



- Requisito del monto mínimo de inversión requerido para acceder al incentivo tributario para empresas de economía naranja.

Encuentre también en Economía:

Estas son las fechas para presentar la declaración de renta

Estas son las cédulas que deben declarar renta esta semana del 23 de agosto

¿Cuándo se puede solicitar el ahorro pensional?