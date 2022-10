Aunque empresarios y Gobierno se mostraron muy optimistas por los avances conseguidos durante las reuniones sobre zonas francas, en el marco del pasado Congreso de la Andi, en Cartagena, hoy, con un proyecto de reforma tributaria casi listo para su segundo debate en el Legislativo, las cosas no parecen tan claras como antes.





Angélica Peña, directora de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, explica esas preocupaciones.

¿Qué ha cambiado desde esas reuniones a la fecha?

Cuando nos reunimos con el ministro (José Antonio) Ocampo en el pasado Congreso de la Andi, el texto de la reforma tributaria estaba recién presentado y en este se establecían unos condicionamientos para la tarifa diferencial.



Cuando se va dando el texto para la ponencia para primer debate encontramos que la tarifa diferencial de renta del 20 por ciento para zonas francas está amarrado al cumplimiento de unos umbrales de ingresos máximos por operaciones con el territorio aduanero nacional del 60, 40 y 20 por ciento, que no se pueden cumplir.

¿Por qué lo cree así?



Hemos hecho análisis de cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones en el país, cuáles son sus tasas de crecimiento y no corresponden a esos porcentajes. Algunos sectores serían los únicos que lo harían, pero no se puede ignorar que el 90 por ciento de las empresas en zonas francas son mipymes.

¿Qué otros temas les inquietan?



El texto aprobado indica, además, que cuando se incumplen esos umbrales tres años consecutivos se pierde la calificación como usuario de zona franca y todos los beneficios, lo que significa que para esas empresas se elimina el régimen especial de comercio exterior que tienen las zonas francas y eso es lo que les permite traer maquinaria, equipos, materias primas, insumos, para que sean procesados allí de manera más eficiente.



Si Colombia pierde ese régimen de comercio exterior, perdemos toda competitividad frente a otros países que tienen, además, un mejor tratamiento de renta (cero por ciento) y muchos más benéficos.



Un tercer punto es la transición. Como quedó aprobado en el primer debate, las empresas tendrían que comenzar a hacerla a partir del 2024 y ese no es un periodo razonable, solo se tendría el 2023 de gabela para no cumplir con esos umbrales. Ningún país en el mundo pude hacer eso en ese plazo.

Y aplicaría para todos los usuarios de estas zonas...

Esa es la otra preocupación. Allí existen usuarios que por su naturaleza no son exportadores, pero son muy estratégicos para la cadena de comercio exterior y para el país. Entre los primeros están los puertos, y eso les ha permitido hacer inversiones importantes en equipos de última generación.



Y entre los sectores estratégicos están los generadores de energía, las refinerías, los prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de logística, biocombustibles y data center.



En Colombia tenemos cerca de 14 hospitales que son zonas francas permanentes especiales, entonces, ¿cómo se le exige a un hospital que cumpla con umbrales de exportación?

Entonces, ¿los prestadores de la salud ya no podrían importar con los beneficios que tienen hoy?



Así es, no podrían importar esa tecnología de última generación para prestar sus servicios, que, como recordará, fue clave en la pandemia, pero sigue siendo muy importante para el país porque le prestan sus servicios tanto al régimen contributivo como al subsidiado y dan a los pacientes la mejor atención con la última tecnología. Las inversiones solo del sector salud superan los 300 millones de dólares.

En ese escenario, ¿qué están proponiendo?



Lo primero, que no se incluyan esos umbrales en la ley y más bien se haga una cedulación de la tarifa de renta, es decir que haya una tarifa diferenciada para las operaciones de ventas al exterior en uso de servicios y otra para operaciones con el territorio aduanero nacional.



Lo segundo, que se elimine el parágrafo 5.º, que establece la pérdida del régimen de comercio exterior por no cumplir los umbrales; tercero, que la internacionalización, que va más allá de exportar, sea un proceso gradual que permita a las empresas ajustarse, hacer sus planes y que haya acompañamiento del Estado.



Finalmente, que se incluya a esos sectores estratégicos, como los prestadores de servicios de la salud queden cobijados con las excepciones de cumplimiento de esos umbrales, porque por su naturaleza no son exportadores, pero sí son estratégicos para el país.



