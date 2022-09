La reforma tributaria es un tema que afecta a diversos sectores y las preocupaciones abundan entre los empresarios. Los emprendedores no están por fuera de este grupo y actualmente mantienen diferentes discusiones para analizar cuál sería el impacto que recibirán una vez se apruebe el proyecto propuesto por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



Las plataformas y aplicaciones que buscan innovar en el mercado se encuentran dudosas de los beneficios que traería la tributaria a su sector, debido a que podrían verse gravemente impactados, por ejemplo teniendo en cuenta el nuevo impuesto al patrimonio.



Dicho gravamen, en la nueva reforma, contempla un cálculo basado en el valor accionario que sale de la división del patrimonio líquido por el número de acciones. Esto, en el sector emprendedor es mortal para las startups, pues las nuevas empresas de innovación digital reciben inversiones de capital de riesgo, algunas muy altas, que no les pertenecen a los socios sino a la sociedad como tal.



Por ejemplo, si una app colombiana logra, en una ronda de inversión, tres millones de dólares (por un 10 por ciento de las acciones del negocio) se trata de dinero a riesgo que, si bien valora la empresa, no es para los bolsillos de sus socios sino para que se expanda a otros mercados, para que se contrate más personal calificado, para desarrollar nuevos productos y para potencializar el emprendimiento.



Por esto, sólo cuando un emprendimiento sale a bolsa o se vende en totalidad a una empresa, ese valor accionario se materializa en favor de sus socios pioneros.



Para Pablo Santos, fundador de la empresa Finaktiva y miembro de StartupSquad, el sector emprendedor es consciente de las brechas sociales que tiene Colombia y de los retos que existen para afrontar el recaudo tributario. Pero considera que la tasa de tributación en el país es una de las más altas a nivel global y que se deben contemplar algunas modificaciones.



Indicó que el país debe considerar una forma de subir el recaudo tributario por medio de compañías que puedan pagar seguridad social, nóminas y también otorgar puestos competitivos, teniendo en cuenta que Colombia tiene un 50 por ciento de informalidad.



Por su parte, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio de las aplicaciones, señaló que el sector cuenta con 19 empresas asociadas que generan ingresos para más de 150.000 familias.



Teniendo en cuenta esto, indicó que, si bien Colombia necesita una reforma tributaria, al gremio y al sector les preocupan varios puntos, pues asegura que las plataformas y la economía colaborativa tiene una gran capacidad para las personas, pero tienen una legislación que no explica o legisla sobre las realidades del mercado del siglo XXI.



Entre tanto, para Santos, la forma en la que se define el impuesto al patrimonio puede mejorar para los emprendimientos. Por ello se ha planteado un periodo de gracia para las empresas creadas en los últimos 10 años, de tal forma que en los próximos 5 años no paguen este impuesto.



“Pagar esto afectaría gravemente a las empresas, ya que les tocaría a los emprendedores casi que vender sus compañías para pagar el impuesto”, aseveró. Este tema se ha tocado con el ministro Ocampo y también con el director de la Dian, quienes están abiertos a escuchar sus posiciones, ya que entienden la importancia del sector para la economía nacional.



Por su parte, Tatiana León, directora de emprendimiento e innovación abierta de Connect, considera que la incertidumbre alrededor de la reforma tributaria ocasiona que no se active la inversión e incluso la puede estar alejando.



“El Gobierno se ha mostrado perceptivo a oír a los emprendedores. Pero si no se aliviana un poco esta reforma puede afectar la generación de nuevos emprendimientos, que son precisamente los que nos ayudan a dinamizar la economía.

Debemos tener cuidado de no desincentivar la creación de nuevos empleos y la atracción de nuevos inversionistas que puedan llegar a brindar apoyo a los emprendedores”, agregó León.