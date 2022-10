El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, celebró ayer la aprobación del proyecto de reforma tributaria en primer debate en el Congreso y aseguró que contrario a lo que algunos parlamentarios afirmaron no fue ‘a pupitrazo’.



“Esta es la reforma tributaria más consultada de la historia. La versión que se aprobó es el resultado de horas y horas de negociación con recomendaciones de diferentes actores de la sociedad y obviamente habrá un segundo proceso para el debate en plenarias”, señaló Ocampo en una rueda de prensa.



Para el 2023, la meta de recaudo esperada llega a los 21,4 billones de pesos donde 11,3 billones de pesos vendrán por concepto de impuestos al uso del subsuelo, 3 billones de pesos de las personas jurídicas, 2,9 billones de pesos por impuestos a personas naturales, 1,3 billones de pesos por tributos saludables, 84.000 millones de pesos por ambientales y 3,0 billones de pesos por el conjunto de otras medidas.



En materia de personas naturales, Ocampo explicó que hubo varios cambios frente a la propuesta inicial. Uno de ellos es que si bien antes iban a tener que pagar más los de 10 millones de pesos, ahora serán los de 13 millones de pesos en adelante. “El efecto es sobre los que tenemos más altos ingresos. Esta tributaria solo afecta al 1,4 por ciento de las personas”, recalcó el ministro.

Y en el caso del patrimonio resaltó que quedó en tres escalas: a partir de 3.000 millones de pesos con una tarifa marginal del 0,5 por ciento, a partir de 5.000 millones de peso de 1 por ciento, y a partir de 10.000 millones de pesos de 1,5 por ciento, pero esa tarifa más alta no queda permanente.



“Lo que cambiamos fue el valor intrínseco en el patrimonio por el valor histórico actualizado con la inflación. El problema era que una empresa constituida hace 30 años declaraba sus aportes por su valor histórico, es decir en términos de pesos sin ajustar por la inflación, y ahora tendrá que actualizarlo”, explicó el ministro.



El tema del impuesto a las pensiones es otro de los que ha causado polémica. En este nuevo texto aprobado se determina que solo las mesadas de más de 13 millones de pesos pagarán. Según Ocampo, Colombia es el único país de América Latina que no grava las pensiones y hay que ponerse al mismo nivel. “En todos los países latinoamericanos pagan excepto en Colombia. Además, el beneficio que vamos a dejar de los 13 millones de pesos es el mejor de lejos de toda la región”, afirmó.



Adicional a ello, recalcó que en la mayoría de las pensiones altas en Colombia el ahorro no habría alcanzado para las mesadas que se reciben. “Es el debate sobre los subsidios. Las pensiones altas son ‘requetesubsidiadas’. El ahorro que han hecho no da para esa pensión”, manifestó.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, acompañado del viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández en rueda de prensa. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Sobre el tema de las empresas, dijo que se mantienen algunos beneficios tributarios como el de la vivienda de interés social, ecoturismo y agroturismo para poblaciones pequeñas y municipios Pdet, en cultura, la ley del libro o en ciencia y tecnología.



En concreto, respecto al sector minero-energético recordó que a estas empresas se les pondrá una sobretasa de renta que equivale al 10 por ciento el primer año, al 7,5 por ciento el segundo y a 5 por ciento en el tercero. Igualmente, tampoco podrán deducir las regalías del impuesto de renta. “Vamos a eliminar para que queden excluidos para la segunda votación el gas, los minerales para cerámica y los materiales de construcción”, dijo.



También recordó los impuestos que tendrán tanto las bebidas azucaradas como los alimentos ultraprocesados y el fortalecimiento de las normas contra la evasión y la elusión, con la ampliación de la planta de la Dian. “Quedaron pendientes las normas penales. Estas serán incluidas posteriormente para segundo debate, después de haber sido consultadas con el Consejo Superior de Política Criminal”, explicó el ministro.

Si bien el recaudo que se obtendrá en el 2023 llegará a los 21,5 billones de pesos, en el 2024 subirá a los 22,7 billones de pesos, en el 2025 a los 23,1 billones de pesos y en el 2026 a 24,4 billones de pesos.

Alerta de congresistas



“Ponerles impuesto a las pensiones es inconstitucional”, afirma el senador Miguel Uribe sobre la reforma tributaria. Y añade: “Estoy convencido de que ninguna pensión debe ser gravada”. Foto: MILTON DÍAZ. EL TIEMPO

En un live de EL TIEMPO, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, advirtió que no da un buen mensaje haber aprobado la tributaria en primer debate de la manera en la que se hizo. “Solo hubo dos días para analizar y estudiar el documento y prácticamente se aprobó lo que se presentó. Se materializó el ‘pupitrazo’ que tanto anuncié. El Gobierno sacó la tributaria a las malas”, alertó. Igualmente, dijo que se trata de un proyecto que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación, que ya está en máximos de los últimos 23 años.



También, el senador liberal Juan Pablo Gallo dijo que no le hace bien al debate tener este tipo de afanes pues se trataba de un documento de más de 300 páginas, que hubiera sido bueno revisarlo con calma. Además, resaltó que no es el momento adecuado para ponerle impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.