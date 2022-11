La ponencia de la conciliación de los textos de Cámara y Senado de la reforma tributaria quedó lista y será votada la próxima semana en el Congreso.



Entre los cambios de última hora están algunos como que las boletas para el ingreso a las corridas de toros y la comercialización de animales de compañía como gatos, perros o conejos estarán gravados con IVA.



Igualmente, en medio de la alta inflación, se determinó que habrá cero arancel para los productos e insumos agrícolas.



También se especificó que los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas empezarán a tener impuestos desde noviembre del 2023.

Lo que se cayó



La representante Katherine Miranda due la que propuso gravar a las iglesias.

El impuesto a las iglesias y la tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas ya no irán en el texto final de la reforma tributaria, que tendrá que ser votado por una última vez.



El primer punto planteaba ponerle un impuesto de 20 por ciento sobre la renta a las iglesias cuando estas realizasen actividades no relacionadas con su objeto social, es decir, cuando presentaran ingresos por temas comerciales ajenos al culto religioso, como por ejemplo vender libros.



Este artículo no fue inicialmente una propuesta contemplada por el Gobierno el pasado 8 de agosto, fecha en la que se radicó la tributaria; sin embargo, la representante por la Alianza Verde Katherine Miranda logró meterlo en el texto del proyecto en medio de la discusión de estos casi tres meses y tener aval del Ministerio de Hacienda.



En los últimos días y en paralelo a la conciliación de los textos, creció la oposición a este artículo. Incluso, varios senadores de diferentes partidos firmaron una carta para pedir la exclusión del impuesto del proyecto. “De no ser así, se vería en riesgo la aprobación del proyecto”, alertaba la misiva. Esto por cuenta de que la próxima semana se vota nuevamente ese texto final.



Otro de los puntos de la discordia en el proceso de conciliación de la tributaria era la tarifa de renta progresiva para las pequeñas y medianas empresas. Esta fue una proposición de la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, que se aprobó en Cámara el último día del debate.



El objetivo de esta propuesta era disminuir a 30 por ciento el impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que la tarifa general es más elevada, del 35 por ciento.



Sin embargo, esta tarifa diferencial no fue respaldada en el propio debate de la semana pasada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien dijo, en medio de la discusión, que la medida tendría un impacto fiscal considerable y que se dejarían de recaudar unos 1,5 billones de pesos al año.



Esta tarifa diferencial no quedó en la conciliación porque sería “un vehículo que permitiría una evasión muy grande por parte de empresas que fraccionen sus utilidades, pasándolas a las de menor tasa y dejando las pérdidas en las de mayor tasa”, dijo la senadora Claudia López.