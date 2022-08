“Hay que seguir estudiando de manera muy acuciosa el actual proyecto de reforma tributaria para que, de alguna manera, no vayamos a volver a los (años) 80, cuando lo que había era una cantidad de cascadas tributarias que terminaba fiscalizando los mismos ingresos una y otra vez, porque eso lleva a que haya un desincentivo para las empresas”.



Este fue el pronunciamiento de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, al término de su intervención en un panel sobre competitividad y sector financiero, durante el segundo día de sesiones de la 56.ª Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cartagena.



El directivo subrayó que el tema es que, por un lado, esta no sube el impuesto de renta a las empresas, pero por otro, hay que ver unas deducciones que se podían tomar antes como el ICA, el cual se podría deducir en un 50 por ciento de los costos tributarios.



“Eso lo van a abolir y eso hace que aún con la misma tasa se suba la tasa efectiva de impuestos. A cada empresa le toca mirarlo y nosotros lo estamos haciendo”, precisó.

Al referirse a la propuesta del 4 X 1.000, Sarmiento Gutiérrez consideró que esto traerá un reto tecnológico para el sector financiero, por lo que consideró necesario asegurarse de que el sistema esté preparado para eso.



“El impuesto como tal siempre ha sido antitécnico, otro de esos impuestos temporales que terminaron siendo permanentes. Lo que toca es esperar qué queda en la reforma y que el sistema financiero tenga la capacidad tecnológica de cumplir con lo que la reforma quiere. Pero ojalá solo lleguemos a un punto donde se pueda abolir ese impuesto”, sostuvo.

Preocupa la cartera

Otra de las preocupaciones del banquero está en la posibilidad de que comience a darse un deterioro de la cartera financiera bajo la actual coyuntura de alza en las tasas de interés y de menor crecimiento económico.



Sin embargo, aclaró que existen dos tipos de cartera (comercial y de consumo ) que operan bajo condiciones distintas y el impacto del costo del crédito es diferente.



Si bien la cartera de consumo viene con tasas fijas y no la afecta mucho la política del Banco de la República, “toca tener cuidado si se llega a desbordar el crédito ahora o en estos meses que se ha estado prestando con demasiado ahínco a nuevas tasas o tasas de cartera de consumo que sean variables. Eso puede llevar al consumidor en algún momento a no poder pagar sus créditos”, explicó.



En la parte comercial, agregó que esta cartera es de tasa variable, pero cuando la economía viene bien, la misma productividad de la empresa pudiera dar suficiente para compensar el incremento en las tasas.



“Si se llega a frenar la economía entonces vamos a quedar en empresas con tasas de crédito muy altas y menos productividad y ahí puede haber problemas”, añadió.



Sarmiento Gutiérrez se mostró partidario de que se pudiera dar una interconexión entre todas las plataformas de los bancos, algo que sería muy ‘interesante’, mientras que respecto a la iniciativa de un ‘peso digital’, recomendó tener cuidado de no confundir con que esto vaya a ser una especia de bitcoin, pues “es simplemente la manera de reemplazar el circulante en papel por circulante digital es magnífica idea”.

* La sociedad Grupo Aval hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO.