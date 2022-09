Además del impacto negativo en la inversión por las iniciativas de un impuesto a las exportaciones de petróleo y eliminar la deducibilidad de las regalías, incluidas en la reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro, la cual es materia de más de 100 proposiciones para construir la ponencia, la iniciativa fiscal, como está planteada, inviabilizaría los importantes hallazgos de gas en el Caribe, claves para la autosuficiencia futura del país, en el mediano y largo plazo, respecto a este energético.

Así lo señaló este jueves la Asociación Colombia del Petróleo y Gas (ACP), que indicó que la eliminación del régimen de zonas francas para las actividades de exploración y producción costa afuera, con el cual se incentivaron importantes actividades de exploración, que a la fecha suman entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, dejaría a medio camino el desarrollo y producción de estos recursos ya descubiertos.



El presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, explicó que la reforma tributaria elimina este régimen especial, cuya tarifa de renta es del 20 por ciento, con lo cual el desarrollo de la provincia gasífera en aguas profundas cercanas al golfo de Morrosquillo y la reciente zona hallada por Ecopetrol con el pozo Uchuva no se podría materializar para beneficio de los consumidores, sin depender de la importación de gas, cuyos precios hoy están disparados por la crisis energética de Europa.



El directivo explicó que la tributaria pide unos planes de exportación para las zonas francas, pero esta condición no aplica para las creadas para la búsqueda de crudo y gas en el mar, toda vez que el gas que se produciría en el futuro sería para el abastecimiento interno del país, como lo ha reiterado la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al señalar que una prioridad es la autosuficiencia y la soberanía energética.



La ACP calcula que tal como está plantea la tributaria, el sector petrolero y de gas entraría a aportar hasta 6 billones de pesos adicionales en nuevos impuestos, de los cuales 5 billones corresponden al impuesto a las exportaciones y a la no deducibilidad de las regalías, mientras que otro billón estarían representados en la duplicación de la tarifa de dividendos y otros factores como la amortización de las inversiones.



La propuesta del sector



La industria petrolera señaló que, sin reforma tributaria, y debido a los precios altos del 2022, en el 2023 la industria petrolera le girará al Estado, entre impuestos, regalías y dividendos de Ecopetrol, un total de 54 billones de pesos, es decir, 24 billones adicionales a los que girará en el presente año.



Por estas razones, la ACP ya le propuso al Gobierno eliminar el impuesto a las exportaciones, que en su concepto es antitécnico, y la no deducibilidad de las regalías (dice que jurídicamente no tiene fundamentos), y reemplazarla por una sobretasa de renta combinada con un umbral de precios altos del petróleo, pero también mantener el régimen de zonas francas para la exploración y producción de hidrocarburos en el mar.



Según el planteamiento del sector petrolero, la sobretasa de renta tendría una tarifa escalonada, de máximo tres puntos adicionales a la tarifa actual, y sería del 3 por ciento si el precio del barril de crudo Brent supera los 95 dólares; de dos puntos si el promedio anual del barril está entre 85 y 95 dólares; y de un punto adicional cuando la cotización del crudo oscile entre 75 y 85 dólares por barril como promedio anual.



El sector petrolero calcula que, con la propuesta, su contribución con nuevo recaudo a las arcas públicas no sería de hasta 6 billones de pesos, sino de 4,2 billones de pesos al año, es decir, el 70 por ciento de lo que planteó el Gobierno en el proyecto que radicó en el Congreso.

