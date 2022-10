El Gobierno y los actores de las zonas francas llegaron a un consenso sobre un nuevo régimen mixto de tributación, en el marco de las conversaciones alrededor de la reforma tributaria que discute actualmente el Congreso.



De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como producto de una serie de reuniones con el sector de zonas francas, se llegó a un esquema en el que aquellas empresas dedicadas a la exportación de sus bienes y servicios tendrán una tributación del 20 por ciento, al tiempo que si la destinan al mercado interno sería del 35 por ciento.

“Esto permite simplificar radicalmente el sistema”, apuntó Ocampo en el marco del ‘Gran Foro: Reforma tributaria en la recta final’, celebrado este jueves por EL TIEMPO, Portafolio y Probogotá.



Esto se encuentra alineado con un “programa ambicioso de exportaciones que busca adoptar el Gobierno para no depender en exceso de las ventas al exterior de petróleo”.



“Por ejemplo, a puertos y aeropuertos se les aplica esta norma (...). Si en Cartagena, qué sé yo, hay servicios de transporte de mercancías entre barcos, eso es una exportación y le cubre el 20 por ciento. Lo mismo en hospitales, que sería algo interesante. Si un hospital le brinda servicios de salud a un extranjero, eso se tributa al 20 por ciento”, indicó.



Agregó que “solamente” dejarán una lista “un poco más amplia” de sectores que “sí le venden todo al mercado interno” pero que, consideran, “deben ser objeto de ese tratamiento preferencial”. Entre esos, mencionó el caso de Reficar.



Vale recordar que en la actualidad, las zonas francas cuentan con un beneficio tributario del 20 por ciento sobre el impuesto de renta a diferencia del 35 por ciento del resto de empresas.



Esta condición se mantendría en la reforma tributaria en discusión, pero está ligada al cumplimiento de un plan de internacionalización, que si bien en un principio tuvo la aceptación de los actores económicos, levantó dudas sobre su aplicación diferencial según el tipo de este régimen, especialmente a las uniempresariales.



Sin embargo, aunque estas últimas fueron suprimidas en la revisión, en el proyecto las condiciones para cumplir el plan de internacionalización son “más estrictas”.



El artículo 10 de la reforma señala que para conservar ese 20 por ciento, las empresas ubicadas en estos espacios deben cumplir con topes máximos de ventas al ‘territorio aduanero nacional’ que no podrán superar el 40 por ciento para el año gravable 2024, para luego reducirse paulatinamente al 30 por ciento en 2025 y al 20 por ciento en 2026.



En otras palabras, dentro de cuatro años, las empresas en zonas francas deberían exportar el 80 por ciento de su producción, lo cual sería motivo de ajuste.



El articulado plantea que los usuarios industriales que incumplan con esta medida por tres años consecutivos “perderán” su autorización para operar bajo el régimen, aunque su ubicación física sea dentro de una zona franca.



De este cumplimiento se exceptúan los usuarios de zonas francas costa afuera y usuarios operadores. Los agentes económicos coinciden en que el umbral de ventas nacionales afecta los beneficios aduaneros y del comercio exterior.

‘Hay un avance’: Andi



A propósito, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, recordó las preocupaciones iniciales de los gremios sobre esta propuesta y se mostró a favor del cambio de discurso del ministro Ocampo. Señaló también que estas dos semanas previas a la discusión en el Legislativo son claves para lograr nuevos acuerdos entre el sector público y el privado.

“Entre todos somos capaces

de construir una

mejor tributaria.

“Inicialmente hubo una serie de preocupaciones que tenían que ver con el respeto hacia las reglas de juego (...). Lo que planteó la reforma es aumentar las exportaciones por obligación, y nosotros dijimos no; lo que hay que hacer es crear las condiciones para que la gente exporte”, señaló.



“Ahora bien, quiero hacer una consideración en este momento. Lo que dijo el ministro Ocampo es un avance. Ha cambiado la posición que tenía hasta hace unos días y hoy ha hablado de una cosa distinta, valiosísima”, agregó el directivo empresarial.



“Entre todos somos capaces de construir una mejor tributaria. Esa es la gran noticia del día. La apertura del diálogo me parece valiosísima. Si es verdad que se va a dar durante estas dos semanas, creo que el país tiene que aprovechar esta oportunidad”, puntualizó.



Por su lado, el profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo señaló que las zonas francas son “un instrumento crítico para lograr el mayor valor agregado en ciertas ramas de la economía, por ejemplo, en desarrollos industriales, petroquímicos, tecnológicos y agroindustriales”.



Restrepo afirmó que existe una contradicción entre la propuesta tributaria y la iniciativa del Gobierno Nacional para reindustrializar el país, ya que, a su juicio, no es posible desarrollar una política de reindustrialización, como lo plantea el Ejecutivo, mientras no se apoye al régimen de zonas francas.



“Hay una contradicción profunda entre la reforma tributaria que está en consideración en el Congreso y los objetivos del mismo Gobierno Nacional, incluyendo la transición energética y la transición exportadora y productiva. Esta contradicción profunda no se ha resuelto y probablemente en la negociación pueda llevarse a que se cierre un poco la brecha entre la contradicción de la propuesta tributaria y lo que va a terminar saliendo”, concluyó el docente.