Ernesto Moncaleano*, abogado, está analizando con mucho detenimiento aplazar las vacaciones de fin de año debido al alto costo del dólar. A él, que acostumbra a viajar por esta época con su esposa e hijo fuera del país (Estados Unidos) a visitar a sus padres y de paso descansar, las cuentas no le cuadran del todo con un ‘billete verde’ casi 1.000 pesos más costoso que un año atrás.



“Aplazar las vacaciones de fin de año o buscar un destino que no salga tan costoso son las opciones que estamos mirando, pero este año es muy difícil porque de cualquier forma viajar será mucho más caro, no solo por cuenta del alto precio de los tiquetes aéreos, sino porque, sí o sí, hay que llevar dólares para los gastos de la estadía”, dice.



No es para menos; solo por cuenta del fuerte repunte del dólar en el último año, quienes se dispongan a viajar al exterior en esta temporada tendrán que pagar cerca de 25 por ciento más por la divisa, que hoy se compra en casas de cambio entre 4.700 y 4.800 pesos.



Pero no es lo único. La mayoría de las aerolíneas en Colombia y el mundo han tenido que ajustar el costo de los tiquetes debido al fortalecimiento de la divisa estadounidense y a factores como el incremento de más de 40 por ciento en el precio del combustible de avión, consecuencia del conflicto en Europa y su impacto en los precios del petróleo. La alta inflación a nivel global es otra de las razones que impacta en los costos.

Esta es una coyuntura que está fuera del control de las aerolíneas, advierten voceros de Avianca, quienes señalan que la industria en general busca mecanismos para mitigar esa afectación. “Las compañías aéreas en el mundo y no solo Avianca han tenido que incrementar los precios de los tiquetes en algunas rutas y monitorear de manera permanente la demanda en todos los mercados para ajustar la capacidad acorde al comportamiento de cada uno”, dicen.



Cálculos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) indican que el costo de los tiquetes aéreos nacionales, bajo la coyuntura actual, se ha incrementado en promedio 34 por ciento, mientras que los internacionales lo han hecho en 56 por ciento, en lo corrido del año.



A esos mayores costos del transporte y de la tasa de cambio también se le suman los ajustes en algunos paquetes turísticos con destino en el exterior, precisamente, por ese fortalecimiento del dólar, una de las mayores preocupaciones de dicho gremio.



“Frente a la venta de paquetes turísticos para final de año, esperamos llegar a los niveles que se reportaban en 2019 para esta temporada; sin embargo, nos preocupa el emisivo (salidas) dado el impacto que está teniendo el alza del dólar”, dice Paula Cortés, presidenta del gremio. Asimismo, destaca que el dólar, que ha tocado máximos este año (5.061 pesos a inicios de noviembre), si bien ha causado expectativas en la industria turística, también hay preocupación debido a diferentes coyunturas que en simultánea están sucediendo dentro y fuera del país.

Teme que esa situación golpee la demanda de las agencias y la salida de turistas del país, aunque hasta el momento las cifras de ventas de las agencias de viajes como las de transporte de pasajeros aéreos no dan señales de una grave afectación.

“A lo largo del año, se han venido presentando buenos resultados en el flujo de colombianos hacia el exterior a pesar de un dólar alto. Esperamos que esto no repercuta en las reservas para la temporada de fin de año, tanto emisivas como receptivas”, explicó Cortés.

Flujo de turistas



Hasta septiembre pasado, el transporte de pasajeros aéreos sumó más de 35,6 millones, 78,9 por ciento más que un año atrás, de los cuales más de 11 millones fueron internacionales, según datos de la Aeronáutica Civil.



A las agencias tampoco les ha ido mal, pese a la coyuntura. Según estadísticas del Dane, el índice de ingresos nominales de las agencias de viajes presentó una variación anual al cierre de septiembre de 98,5 por ciento.



Sin embargo, según la más reciente Encuesta de Reactivación realizada por Anato, las ventas emisivas de las agencias se han reducido un 15 por ciento y las cotizaciones, en 11 por ciento.

Pero en la industria del turismo nacional hay optimismo, sobre todo, en la llegada de turistas del exterior. Esperan que entre 350.000 y un millón de visitantes no residentes arriben en la temporada de fin de año a Colombia, lo que significaría un incremento de entre el 5 y el 10 por ciento. “Colombia podría ser hoy más atractiva, pero con un alza del dólar, este efecto puede tener un contrapeso con el aumento del IPC en el país”, advierten en Anato.

El 2023, aún más difícil



Si bien preocupa la situación actual, en términos de inflación, tasas de interés y depreciación, estos efectos se podrían sentir con mayor fuerza en 2023, dice Cortés.



No es la única que ve nubarrones en el próximo año. A los comerciantes y, en particular a la industria hotelera del país, les preocupa el año que está a punto de asomarse. Por eso, desde ahora le están haciendo un llamado al Gobierno para que se impulse desde diversos sectores la demanda turística, más aún teniendo en cuenta que, en el 2023, se prevé el aumento del 19 por ciento, correspondiente al IVA, que gravará la actividad, a lo que se suma un escenario inflacionario y una marcada devaluación del peso.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y José Andrés Duarte, de Cotelco, hicieron especial énfasis en los estímulos que debería tener el turismo y los viajes de negocios que le dejan cada año unos 2.500 millones de dólares al país. “El sector turismo y en especial el dedicado a los eventos y viajes empresariales merece incentivos que le permitan no solo mantener su operación, sino continuar creciendo, en beneficio del empleo y la economía del país”, afirmó el vocero de los comerciantes.



A su vez, el presidente de Cotelco señaló que el país cuenta con los escenarios necesarios para seguir generando más oportunidades en esta área del turismo. “Este es un campo que merece ser tenido en cuenta por el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, para que se incentive la realización de más eventos que fortalezcan el sector, haciendo del turismo empresarial un motor de desarrollo local y nacional”, dijo.



En un reciente documento, que recoge recomendaciones para el Plan de Desarrollo, Anif destacó la importancia del turismo, en especial el de negocios. “Es necesario seguir impulsando los buenos resultados del turismo de negocios, aún hay un importante espacio de mejora y un enorme potencial inexplorado, además, en el de aventura, natural y cultural”, señala.

Más turistas llegarán al país



Aunque el dólar alto no favorece mucho a quienes salen del país por esta época, sin duda atraerá más turistas del exterior y así parece corroborarlo las cifras que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las reservas aéreas activas de viajeros provenientes del exterior alcanzan las 461.360, según la firma ForwardKeys, citada por la entidad.



Agrega que esa cifra, comparada con el período noviembre de 2021 a enero de 2022, representa un incremento del 23,3 por ciento, siendo Estados Unidos, España, Chile, Canadá y Perú los principales puntos de origen de dichos viajeros que llegarán al país.



Del total de las reservas aéreas registradas para la temporada, cerca de 280.360 tiene como destino a Bogotá, 65.600 a Medellín, 58.300 a Cartagena, 31.930 a Cali y 8.960 a Barranquilla.



Para Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, la conectividad aérea ha sido uno de los principales ejes para la promoción internacional del turismo, estrategia liderada su cartera y ejecutada por ProColombia.



En abril de 2022 el país superó la capacidad aérea que tenía antes de la pandemia. A noviembre de este año, Colombia presentó una reactivación del 113,5 por ciento en sillas y del 106,1 por ciento en frecuencias semanales, frente lo que se tenía en febrero 2020, previo a la pandemia.



CARLOS ARTURO GARCÍA

​ECONOMÍA Y NEGOCIOS