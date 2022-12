La alta inflación que se ha visto durante el 2022 -y que en noviembre llegó al 12,53 por ciento anual- ha afectado fuertemente las finanzas de los colombianos, quienes han tenido que destinar más recursos para cubrir sus gastos debido al incremento de los precios de bienes y servicios en el país.



Sin embargo, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, -según proyecciones del equipo económico del Emisor- vislumbra un panorama más positivo para el próximo año, ya que la inflación comenzaría a bajar, principalmente, por tres elementos.



El primero de ellos son los precios de los alimentos, que en noviembre registraron un incremento de 27,08 por ciento, según reveló el Dane. El gerente estima que en 2023 los costos empezarán a frenarse o, eventualmente, revertirse parcialmente en la medida en que las dificultades de oferta que se tienen actualmente se vayan relajando con la ayuda de las políticas públicas que ha implementado el Gobierno.



El segundo factor que contribuirá a bajar la inflación será la revaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, pues actualmente la tasa de cambio se encuentra 40 por ciento por encima de lo que estaba hace dos años (3.426,97 pesos) y 22 por ciento arriba del precio que se tenía hace un año (3.936,41 pesos).



Leonardo Villar también destacó que en los últimos días la tasa de cambio se ha corregido, ya que luego de alcanzar un histórico de 5.022,03 pesos el pasado 18 de noviembre, para este fin de semana y hasta el próximo lunes regirá una tasa representativa del mercado (TRM) de 4.802,48 pesos. "Este tipo de presiones no se prevé que se mantengan hacia el futuro, por el contrario, podría verse alguna tendencia en una dirección contraria que ayudaría a bajar la inflación", agregó.



Por último, el hecho de que el banco central haya subido la tasa de interés al 12 por ciento para mitigar las presiones de exceso de demanda va a ayudar a que estas disminuyan de manera importante y a reducir la inflación para llevarla a la meta del 3 por ciento, no en el corto plazo, pero sí en un periodo de dos años, según estimaciones de la entidad.



Además, el gerente afirmó que, para lograr que el incremento del salario mínimo para el 2023 se convierta en un alza real en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, será fundamental cumplir con una senda de reducción de la inflación para que llegue el próximo año a un 7 por ciento.



Entre tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, aseguró que para pensar en una baja de tasas de interés del Banco de la República es "absolutamente esencial" que la inflación empiece a disminuir. "Mientras la inflación no comience a bajar será imposible bajar las tasas de interés", dijo.