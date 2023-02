Al tiempo que crece la incertidumbre en el sector eléctrico por el escueto anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir la regulación de los servicios públicos, por estos días se recuerda que hace 30 años Colombia estaba terminando 11 meses de oscuridad que tuvo que afrontar por una 'tormenta perfecta' que se formó tras una sucesión de eventos y malas decisiones durante los años previos.



El próximo martes se cumplen 30 años del fin del peor racionamiento eléctrico en el país, mientras se encara un debate sobre la posibilidad planteada por el Presidente de cambiar el funcionamiento de la institucionalidad creada justamente tras el apagón, con el fin de evitar que se repitiera.



Asimismo, los desencuentros dentro del mismo gobierno que empezaron en el tema petrolero y llevaron a la salida de la viceministra de Energía Belizza Ruiz desembocaron en las advertencias sobre riesgo de apagón en Bogotá y otras zonas, que fueron seguidas por declaraciones en el mismo sentido del presidente del Grupo Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega (vea página siguiente).



El racionamiento entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993 fue el detonante para transformar por completo el sector eléctrico en el país.



Tras el anuncio del entonces presidente, César Gaviria, Bogotá se quedó sin luz nueve horas al día; en la región Caribe eran diez horas, y en San Andrés y Providencia la penumbra reinaba durante 18 horas.

La vida cotidiana cambió

Este momento trajo de regreso las plantas eléctricas de gasolina y las velas. Los llamados a ahorrar agua, con la campaña 'Cierre la llave', no dieron los resultados esperados y se tomaron medidas más drásticas como adelantar los relojes una hora para aprovechar mejor la luz del sol, una idea del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, que dio paso a 'La Hora Gaviria'.



Desde el 2 mayo de 1992, y por ocho meses, a las 5 de la mañana los relojes marcaron las 6, y los niños debían levantarse en la oscuridad a bañarse con agua fría para ir al colegio, al igual que los adultos para ir a sus trabajos.



Los planes al caer la noche ya no eran ver televisión porque, buscando bajar el consumo eléctrico, las casas se quedaban sin luz. Las programadoras debieron correr su franja prime time para las 10 p. m. Las familias se volcaron hacia los juegos de mesa y la radio para pasar aquellas noches. Por ello, también nació La luciérnaga, un programa que 30 años después continúa.



¿Qué falló?

Se creó la tormenta perfecta para que el país se apagara. Julián Rojas, profesor de cátedra de la Universidad del Rosario y experto en temas regulatorios, comenta que en los años previos a 1992 Colombia enfrentó una alta inflación y una fuerte devaluación del peso frente al dólar. Además, las tarifas de energía se congelaron por un tiempo.



Esto llevó a que ISA y otras empresas controladas 100 por ciento por el Estado y que tenían a su cargo la generación y transmisión de energía, comenzaran a tener serios problemas financieros y no pudieran hacer las inversiones necesarias para expandir las redes y hacer los mantenimientos requeridos para que plantas, como las térmicas, pudieran entrar a respaldar la generación hidroeléctrica, como se esperaba.



Para 1992 la deuda del sector eléctrico superaba los 5.000 millones de dólares. Su alto endeudamiento pesaba 40 por ciento de la deuda externa del país, lo cual se sumó a una insolvencia financiera y grandes fallas en la gestión administrativa que le impidió responder a la crisis.



Además, la llegada de una sequía extrema por el fenómeno del Niño dejó al país sin el agua para generar energía, lo cual agravó la situación que se vivía y fue el detonante para el racionamiento, dice Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).



Hace 30 años, el 78 por ciento de la energía consumida en el país se generaba con las hidroeléctricas. Cuando comenzó el verano en diciembre de 1991, el nivel de los embalses estaba en 39 por ciento, y en solo cuatro meses se redujo a 3,75 por ciento (30 de abril de 1992).



También influyó el retraso de más de cinco años y sobrecostos en la hidroeléctrica El Guavio, hoy la más grande del país con 1.260 megavatios de capacidad. Expertos dicen que si hubiese entrado a tiempo, y no en diciembre de 1992, el apagón se habría evitado.

El giro de 180 grados

El racionamiento de energía trajo cambios de la mayor relevancia en el sector eléctrico. Con las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (ley eléctrica) de 1994 se reformó completamente este sector y se le abrió la puerta a la inversión privada.



Se vendieron algunas generadoras y electrificadoras para quitarle al Estado esa carga que significaba prestar el servicio, y nació el Cargo por Capacidad (ahora Cargo por Confiabilidad), ya que el sector asumió la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de energía aun en condiciones de hidrología crítica.



Hoy, el 66,8 por ciento de la electricidad se genera con agua; las térmicas pesan un 31,5 por ciento en la matriz; las plantas solares, 1,49 por ciento, y las eólicas, 0,09 por ciento, según XM.



"Las lecciones de esta experiencia nos llevaron a desarrollar un marco legal que parte de una institucionalidad estable con entes responsables de regular, supervisar y planear un sector que necesita reglas claras para poder atraer la inversión necesaria que garantice una prestación de servicio eficiente, confiable y limpia, tal como la tenemos", dice Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén).



Entre tanto, Castañeda destacó que el vuelco llevó a que el Estado se enfocara en el papel que tiene hoy en día, que es la definición de política pública, la regulación, la vigilancia y el control del servicio de energía eléctrica.



Tras este apagón nació toda la institucionalidad del sector: se crearon la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que asumiera la parte regulatoria; la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para la planeación del sistema, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para la vigilancia y control. Igualmente, se dividió el sector en varios eslabones: generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.



La resistencia del sector

Líderes gremiales aseguran que, gracias a estas reformas, se ha logrado evitar racionamientos con la llegada de nuevos fenómenos del Niño fuertes, como el de 1998, 2009-2010 y 2015-2016.



El más reciente estuvo muy cerca de poner al país nuevamente en la oscuridad, pues ha sido el más crítico después de 1992. Un verano prolongado llevó a que el nivel de los embalses se ubicará sobre el 24 por ciento de su capacidad total para abril de 2016 y el precio de la energía en bolsa subiera a más de 1.500 pesos por kilovatio hora.



A esto se sumó un incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, que la sacó de operación varios meses, y la difícil situación financiera que atravesaban térmicas como Termocandelaria, pues el precio máximo que se les pagaba por generar energía (precio de escasez) estaba por debajo de sus costos. Esto se corrigió y meses después la Creg cambió la metodología para calcular el valor.



La campaña 'Apagar paga', que se ejecutó durante varios meses, fue la gran aliada para que el expresidente Juan Manuel Santos anunciara el 2 de abril de 2016 que la posibilidad de un racionamiento estaba descartada, algo que no lograron países como Venezuela, Panamá, Ecuador o Brasil.



"Lo que esto muestra es la flexibilidad que tiene la regulación para entender un problema y buscarle una solución rápidamente", destacó Castañeda.



Por ello, considera importante mantener la robusta institucionalidad. "Si al final del día se hacen ajustes, hay que mirar de qué tipo son para no terminar afectando a los usuarios por cambios que se pueden trabajar desde la regulación y la institucionalidad actual. La energía más cara es la que no se tiene", agregó.



Entre tanto, Rojas aseguró que lo mejor es que la regulación esté en manos de personas que por su experiencia pueden tomar estas decisiones, en consenso con el Gobierno porque en la Creg tienen voz y voto los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación. "Creo que las mejores ideas salen de un debate y no de una sola posición que tenga el Gobierno", dijo.



Mientras que la presidenta de Acolgén manifestó: "Es crucial evitar cambios no técnicos y señales que puedan generar incertidumbre que lleven al sistema a retroceder todo lo que se ha construido en los 30 años de funcionamiento de este diseño”.