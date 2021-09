Polémica por traslados exprés que solo convendrían a 5 % de cotizantes

Mientras que el Gobierno afirma que con su iniciativa de traslados exprés, incluida en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación se beneficiarán unas 19.000 personas, las cuentas de los fondos privados apuntan al doble de ese volumen (40.000) y las de algunos analistas se acercan a los 30.000 afiliados de dichos fondos, los cuales cumplirían los requisitos del Ejecutivo.



En lo que sí hay consenso es en que esas iniciativas, de ser aprobadas, terminarían beneficiando a los cotizantes de altos ingresos, a los que se les terminará subsidiando unas pensiones elevadas con recursos que hoy ni siquiera existen, si se tiene en cuenta que el hueco pensional de este año asciende a 42 billones de pesos y se estima que en el 2022 este alcance los 52 billones.



Según Asofondos, esas iniciativas benefician al 5 por ciento de los cotizantes al sistema pensional.



La propuesta del Gobierno, que se incluyó en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2022, se presentó como una alternativa menos costosa que un proyecto de iniciativa parlamentaria llevado al Congreso. El presupuesto fue aprobado ayer en las comisiones económicas, y con él pasó la alternativa propuesta por el Gobierno de que el traslado exprés entre regímenes de pensiones, que se permitiría durante el año entrante, sea solamente para afiliados a los fondos privados (AFP) que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas.



El Ejecutivo considera que su iniciativa es más viable, pues su costo sería de 3,8 billones de pesos, frente a los 35 billones que demandaría el proyecto de origen parlamentario.



Este último –el proyecto de ley 018 del 2021– abría la puerta para que unos 223.000 afiliados a las AFP retornaran a Colpensiones. Incluso, Asofondos calculaba 460.000 personas.



Aún con el menor costo de la propuesta aprobada ayer dentro del presupuesto, algunos analistas siguen viendo inconveniente a esa salida, tanto por el costo como por los desequilibrios a futuro.



Jorge Llano, experto en temas pensionales, ve problemas graves. Uno tiene que ver con la cobertura, la equidad y la sostenibilidad, objetivos claves del sistema pensional que se impactan negativamente por el traslado exprés. “En equidad es el más claro, pues la gente de altos ingresos que no se pasó a tiempo lo hará ahora para buscar un subsidio en Colpensiones, y eso le costará mucho más al Estado. Además hay una proporción de personas que se estiman se pasan a Colpensiones y no cumplirán las 1.300 semanas allá cuando en un fondo sí lograrían pensión y es por ese lado que se afecta negativamente la cobertura”.



Otro gran problema, según Llano, corre por cuenta del impacto que esos traslados tendrán en el mercado de capitales, pues los fondos privados tendrán que vender activos para pasarle el ahorro de esas personas a Colpensiones y eso puede ser una venta muy importante que destruiría ahorro de largo plazo.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explica que hoy el 80 por ciento de los afiliados a todo el sistema pensional (unas 20 millones de personas) no se jubilará porque no les alcanzan las condiciones para ello, por eso les conviene estar más en los fondos de pensiones privados, pues allí tendrán una devolución de recursos siete veces mayor a la que obtendrían en Colpensiones.



Hay otro 10 por ciento, dice, que se podrá jubilar con una pensión de salario mínimo, al que también le conviene estar en los fondos porque allí tienen acceso al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en el cual pueden cotizar tres años menos (1.150 semanas) contra 1.300 de Colpensiones.



Un 5 por ciento de los cotizantes tiene capital para obtener una pensión en los fondos, pero no las 1.300 semanas en Colpensiones, por lo que no se jubilarían y se les devolvería los recursos no en las mismas proporciones que en una AFP. Y existe otro 5 por ciento que tiene el capital y las semanas. A ellos sí les conviene estar en Colpensiones. Ese 5 por ciento de todos los afiliados son los de más altos ingresos, y contratan abogados para tener acceso a los subsidios del Gobierno, dice el directivo.



“En un estado social de derecho, regalar recursos que son escasos a los que más tienen en lugar de favorecer a los de menores ingresos, que son millones de colombianos, resulta irresponsable e incongruente”, subrayó Montenegro quien considera que con esos dineros se solucionaría la pobreza de los adultos mayores del país.



Agrega que, más temprano que tarde, se tiene que plantear una reforma pensional, que incluya, entre otros aspectos, que a las personas que les falte menos de 10 años para pensionarse se les permita que se cambien de régimen pensional cuando les falte solo un año para jubilarse, pues en ese momento sí podrán conocer qué es lo que más les conviene.

Corte cita audiencia por cambios entre regímenes

La Sala Plena de la Corte Constitucional citó una audiencia pública virtual para el próximo 28 de octubre en el marco del estudio de 15 tutelas acumuladas que se han presentado por casos de anulación de traslados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais).



La Corte busca recoger insumos sobre las incidencias en las finanzas públicas y en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social, sobre la cantidad de casos que se han iniciado al respecto, por quiénes y cuáles se pusieron en marcha faltando 10 años o menos para pensionarse y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir su pensión de vejez.

Requisitos para hacer el cambio de régimen

Si usted cotizó un mínimo de 750 semanas a Colpensiones (régimen de prima media), está ahorrando hoy para su pensión en un fondo privado (régimen de ahorro individual), tiene 52 o 47 años, si es hombre o mujer, respectivamente, podrá solicitar un nuevo cambio de régimen pensional, es decir, retornar a Colpensiones el próximo año.



Es lo que está contemplado en el artículo 104 del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación que se tramita ante el Congreso de la República y que, de ser aprobado, deja abierta la posibilidad para que unas 19.000 personas, según el Gobierno, puedan efectuar ese cambio, aunque en Asofondos calculan que esa cifra puede ascender a unos 40.000 cotizantes a los fondos privados de pensiones (AFP).



La inclusión de esa iniciativa sorprendió al mercado, pues un día antes el propio Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se abstuvo de emitir concepto favorable sobre el proyecto 018 del 2021 que se discute en la Cámara de Representantes relacionado con los llamados traslados exprés entre los regímenes de pensiones y le solicitó a dicha célula legislativa estudiar la posibilidad de archivarlo, debido a los altos costos que esa iniciativa tendrá sobre las finanzas públicas de ser aprobada y que estima en unos 35 billones de pesos.



El traslado exprés de los fondos a Colpensiones cobijará solo a los que lleven cotizadas más de 750 semanas en este último, a diferencia de la iniciativa parlamentaria que abre esa opción a cualquier cotizante que cumpla esas semanas, elevando la cifra a 460.000 personas, según Asofondos.