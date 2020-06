Traslado de fondos privados a Colpensiones, aprobado en segundo debate

La iniciativa congresional que busca el traslado de los afiliados que están en fondos privados de pensiones, a Colpensiones, y viceversa, a través de la creación de una puerta que se abre por 6 meses, sin el lleno de los requisitos vigentes (10 años antes de cumplir la edad), recibió el aval en la Cámara de Representantes en el segundo de 4 debates.



Con 99 votos a favor el proyecto de ley fue avalado por unanimidad, en la recta final de las sesiones del Congreso, las cuales concluyen este viernes.

Hay que destacar que el Gobierno no da el aval a la iniciativa, puesto que implicaría un impacto económico fuerte, teniendo en cuenta que las pensiones en Colpensiones son subsidiadas y los recursos del Estado se obtienen de los impuestos de los ciudadanos. Es más, en una carta al presidente de la Cámara, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, pidió el archivo de la iniciativa.



El proyecto señala que las personas que deseen trasladarse de régimen pensional lo podrán hacer, siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, aún si son hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47.



En ese contexto, "todo aquél que desee el cambio, lo podrá hacer dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley".



Según la sustentación de los parlamentarios, "el proyecto de ley se origina en razón de la inconformidad que existe hoy de parte de los miles de colombianos que se sienten engañados por los fondos privados, quienes en su momento no les ofrecieron una información veraz de acuerdo con su historia laboral".



A su juicio, la implementación de la Ley 100, "no contó desde un principio con los mecanismos que garantizaran la protección de los usuarios, desde la perspectiva de la oferta adecuada en calidad y cantidad de la información".

Hoy existe la doble asesoría

De acuerdo con las normas vigentes, la doble asesoría es un derecho que tienen todos los afiliados al sistema pensional sin importar el régimen al que pertenezca. Es decir, hoy "pueden tomar la decisión informada sobre cual régimen pensional le conviene más para tener una vejez tranquila".



En el pasado, y es una de las razones de muchas demandas que están en curso, la entrega de la información integral y adecuada no estaba entre las obligaciones de los aseguradores.



De ahí que el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, uno de los autores del proyecto, estimara que se trata de un acto de "justicia social".



“Con la aprobación de esta ley, estamos evitando que las personas tengan que buscar un abogado para que los asesore y puedan trasladarse de régimen pensional”, expresó.



