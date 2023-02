El diálogo que se programó ayer entre el Gobierno —en cabeza del ministro de Transporte, Guillermo Reyes— y los 26 líderes que hacen parte del comité del paro de los taxistas solo duró 20 minutos. Por eso, no se pudo revertir el llamado a la movilización convocada.

Los representantes gremiales se levantaron de la mesa por lo que consideraron “falta de garantías”. Además expresaron que sentían un irrespeto hacia la industria del taxi.

“Unas horas antes nos citan a esta reunión, y han pasado más de 45 días desde que el Gobierno tiene los puntos que nos llevan a la movilización en el país” señaló Yorley Rodolfo Ossef, presidente de la asociación de propietarios de taxis de Santa Marta, quien aseguró que esperaban que dicha reunión se diera antes.



El encuentro, que contó con presencia de representantes de los ministerios del Trabajo y las TIC, fue acordado el pasado 17 de febrero entre ambas partes, luego de que se conoció la intención de los taxistas de realizar un paro nacional.



Precisamente sobre estos ministerios giró una de las principales críticas de los líderes. “Vemos desafortunado que el transporte ilegal hace una manifestación en Bogotá y de inmediato, al otro día, los atendieron. Deseábamos que los ministerios de las TIC, del Trabajo y de Hacienda hubieran estado de forma presencial y no virtualmente porque las comunicaciones así no son muy fluidas”, manifestó Ossef.

Facebook Twitter Linkedin

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Foto: MinTransporte

Cabe recordar que entre los reclamos que llevaron a la mesa de diálogo al gremio se encuentran las quejas por el incremento en el precio de la gasolina y la regulación de aplicaciones de movilidad como Uber, Cabify o DiDi.



Al término del encuentro, el ministro de Transporte lamentó que los representantes de los taxistas se hubieran retirado de la mesa y señaló que parece que lo que quisieran es insistir en las protestas. “Hemos venido hablando con el taxismo constantemente.



Tan es así que hoy tenemos varios documentos que responden a inquietudes de los

taxistas y que hemos venido trabajando al interior del Ministerio”, dijo.



Reyes argumentó que la presencia de los ministros vía virtual también se dio en la reunión que tuvieron con los representantes de las plataformas y que la idea es mantener e impulsar la mesa nacional con el gremio de servicio de taxi, para que en máximo dos meses se construyan ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales.

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueo de taxistas. Foto: Twitter: @BogotaTransito

El ministro fue enfático en que la idea del Gobierno nunca ha sido excluir a las personas y que “no se pueden desconocer las realidades. Hay que regularizar la prestación del servicio de transporte. El proceso de construcción del borrador de proyecto de ley continuará pero solo será presentado para la consideración del Congreso de la República una vez sea concertado”, señaló.



A su turno, Julián Osorio, representante de los conductores y propietarios de taxi en Manizales, señaló que si bien era valioso tener el espacio de dialogo y no acudir a las vías de hecho, el descontento se venía presentando desde noviembre pasado.



“No es prudente seguir con esta mesa, porque le terminamos haciendo un favor a usted. No puede recaer en sus hombros la responsabilidad de un problema que lleva tantos años, que les atañe a tantos ministerios y que es hasta una problemática de la industria por la ilegalidad de 13 o 14 años de las plataformas y merece una discusión presencial por el ministerio de las TIC”, dijo.



El vocero apuntó que el tema de neutralidad de red no puede permitir “que la ilegalidad siga siendo y deshaciendo en este país. La señora ministra de las TIC, debe saber que la ley que ella respalda, es la ley 1391 , tiene un artículo cuarto y un parágrafo sexto que dice que mientras esté prestando un servicio ilegal y hace una inminente competencia desleal, el Estado puede entrar y eso es lo que nosotros estamos exigiendo”, argumentó.



De acuerdo con los taxistas, cada uno está perdiendo 1.500 pesos por galón de combustible en gasolina y 1.300 por gas natural vehicular. “Eso, proyectado a seis galones, están siendo 9.000 pesos, y proyectado a los 25 días que rueda un servicio público individual tipo taxi en el país, estamos hablando de casi 300.000 pesos”, señaló Osorio. Por esto, piden un subsidio especial para el gremio de los taxis.



En esa línea, la presencia del Ministerio de Hacienda era solicitada porque señalaron que si bien la ministra de Minas puede dar el visto bueno a la tarifa diferencial, la cartera de Hacienda podría decir que eso crearía un hueco fiscal al país.

Reyes agregó, tras la interrupción, que era lamentable que los taxistas eligieran la movilización y no la conversación.



“Hemos tenido los diálogos con el gremio. Esta no es la primera reunión a la que los citamos. Lo hemos hecho en todo el territorio nacional, hemos respondido a varias de sus inquietudes y su negativa esperamos que no tenga fines electorales. Estamos acá y por cuestiones de agenda no se podía estar en presencialidad de todos los ministerios y ese no puede ser el pretexto para un paro nacional. Nosotros aceptamos y comulgamos con la protesta pero no vamos a permitir que se atente contra la movilidad de los colombianos. No vamos a permitir los bloqueos”, dijo el ministro.

Más noticias

La Creg advierte que intervenir precios puede llevar a racionamiento

La dura advertencia de Mintransporte a taxistas que irán a paro este miércoles