‘Este año vamos a invertir $ 399.000 millones’: Air-e

Por estos días de fuertes brisas en Barranquilla, es normal ver a operarios del servicio de energía por las calles de la ciudad atendiendo los daños que causan. Ya no los atacan, como ocurría hasta septiembre pasado, cuando el operador era Electricaribe.



El aumento de brigadas de atención se inició desde el primero de octubre pasado, cuando Air-e entró a reemplazar a Electricaribe. Desde entonces, las constantes interrupciones del servicio han mermado.



También se ha conocido que negocios y personas con poder económico figuran entre quienes roban energía. “Los ricos roban energía y no se sonrojan”, asegura el gerente de Air-e, John Jairo Toro, quien habló con EL TIEMPO sobre el balance de cinco meses al frente de la operación Atlántico, Magdalena y La Guajira.



Toro sostiene que por lo obsoleta de la infraestructura, a la cual Electricaribe no le invertía dinero, la situación energética en los tres departamentos no deja de ser crítica.

Las mejoras en el servicio y la reducción de las interrupciones son obvias. ¿Qué cifras tiene hasta ahora?

Estamos satisfechos con estos primeros meses de operación. El Saidi, que mide la duración de las interrupciones, pasó de 6,35 horas en enero 2020 a 3,05 horas en 2021. Esto quiere decir que al residente promedio en Atlántico, Magdalena y La Guajira se le fue la luz un 52 por ciento menos horas en enero de este año en comparación con el año pasado.

¿Qué tanto se ha hecho? ¿En cuánto va la inversión?

Las mejoras iniciales son atribuibles principalmente a un incremento del número de personas en terreno atendiendo daños. Por ejemplo, el anterior operador tenía zonas donde las cuadrillas se retiraban a las 6 de la tarde y regresaban a las 8 de la mañana del día siguiente. Eso se corrigió.



El plan de inversión de 2,6 billones de pesos en cinco años es la solución de fondo, pues recibimos la infraestructura en una situación crítica. El plan está en marcha, pero tomará varios años actualizar la infraestructura del sistema, pues tenemos casi 10.000 kilómetros de red, lo que equivale, en línea recta, a la distancia de Colombia al polo sur.

De los 2,6 billones de pesos de inversión proyectados a cinco años, ¿cuánto está previsto para los 10 meses que restan del 2021?

El plan de inversiones para este año es del orden de los 399.000 millones de pesos, beneficiando a 601.000 personas. Gran parte de estos recursos son para obras en alta, media y baja tensión. Igualmente se trabajará en la adecuación de redes en puntos en donde hay un alto índice de manipulación de la infraestructura para optimizar el servicio y evitar que terceros obtengan la energía en forma ilegal.

¿Cuál es la realidad eléctrica de los tres departamentos a cargo?

Es una situación crítica. Durante décadas, Electricaribe dejó de invertir. El sistema está altamente deteriorado y con equipos que ya cumplieron su vida útil. Por ejemplo, el 49 por ciento de las líneas a nivel de 34,5 y 110 kW están sobrecargadas.



De los 112 transformadores de potencia encontrados había 71 al ciento por ciento o más de su capacidad, ya están por encima de su capacidad y en cualquier momento pueden salir de operación. Cambiar esta realidad tomará tiempo.



¿Hay incremento en brigadas de atención?

En este periodo se incrementó el 49 por ciento las brigadas, pasando de 113 a 169. Este fue un gasto importante que asumimos en Air-e, pero fue esencial para mejorar el servicio.

¿Cuáles son los ajustes en atención al público?

Cuando operaba Electricaribe, el 60 por ciento de quienes llamaban no lograban comunicarse con el call center, hoy es menos del 2 por ciento. Este resultado se logró incrementando los agentes de 105 a 175. Adicionalmente, no atendían en las oficinas a la hora del almuerzo ni los sábados, esto cambió desde el primer día que llegó Air-e. En el transcurso del 2021 se abrirán 10 nuevas oficinas comerciales para los clientes. Para nosotros, la gran prioridad es que nuestros clientes se sientan bien atendidos.

¿Qué cifras manejan sobre robo de energía?

El robo mensual en los tres departamentos es la cantidad de energía que consume la ciudad de Cali en 30 días, aproximadamente. Lo que debe entender la gente es que el robo no es solo a Air-e, sino a sus vecinos, amigos y familiares que sí están en la legalidad. Se han capturado 14 personas por defraudación de fluidos, y se adelantan 56 investigaciones penales.



La Fiscalía y la Policía han sido muy diligentes. Hemos encontrado fraude en condominios lujosos, apartamentos, fábricas, hoteles y grandes haciendas. Los ricos roban energía y no se sonrojan.

¿Cómo va el vivero bioclimático autosostenible en Sabanalarga? ¿Hay red de viveros con Magdalena y La Guajira?

El esfuerzo por el medio ambiente es fundamental para la compañía y se puso en marcha un vivero bioclimático en la subestación Sabanalarga. Para el caso del Magdalena también opera uno en las instalaciones de la subestación Río Córdoba, la cual está ubicada en zona rural del municipio de Ciénaga. Igualmente, en la subestación Riohacha también opera un vivero para apoyar actividades de arborización. Somos una empresa ambientalmente consciente.

Adecuan parques en Barranquilla y Malambo. ¿Cuál es el propósito del vínculo con la comunidad?

Air-e es una empresa responsable socialmente. Como parte de los compromisos de Air-e con las comunidades, la empresa adecuó tres parques en Barranquilla y dos en el municipio de Malambo. Adicionalmente, tenemos un grupo de más de 80 mujeres trabajando en las comunidades de los tres departamentos.

¿Hoy se atreve a descartar el apagón que para esta misma época del 2020 rondaba en la región Caribe?

Infortunadamente, por la sobrecarga de los circuitos y los transformadores que recibimos, no es descartable, pero estamos haciendo todo lo posible por reducir la probabilidad de que algo así llegue a pasar.

