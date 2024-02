Transportadores revelan cuándo debería subir precio del diésel para no oponerse al alza

Ya van 10 meses de trabajo entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga, tras los cuales aún no se ha logrado llegar a un acuerdo para definir desde cuándo comenzará a subir el precio del diésel en el país.



Mientras el Ministerio de Hacienda insiste en la necesidad de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fpec), Fedetranscarga asegura que no es el momento de hacerlo.



Cálculos de Hacienda indican que el año pasado el déficit del Fpec cerró en 20 billones de pesos, de los cuales 4 billones de pesos son por la gasolina y 16 billones de pesos por subsidiar el precio del diésel.



Sin embargo, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, dice que el precio del diésel aún no debe comenzar a subir por varias razones. La primera es que, si el precio sube como lo hizo el de la gasolina durante 15 meses, la inflación se va a disparar y afectará el costo de la canasta familiar de los colombianos.

Foto: Ministerio de Transporte

Además, los costos de los transportadores aumentarían y provocarían "un pulso entre el generador de carga y la empresa de transporte". Cárdenas explica que desde el 2023 ha venido disminuyendo el volumen de carga, lo que ha llevado a que sea mayor la oferta de camiones que la demanda de carga, lo cual hace que disminuyan los fletes.



Esto es consecuencia de las caídas consecutivas en las exportaciones, importaciones y la carga nacional, como la del sector de la construcción, pero el 2023 fue uno de los peores años para las ventas de vivienda, al registrar una caída del 44,9 por ciento.



Por eso, el presidente de Fedetranscarga propone "aprovechar que la inflación está controlada y que las tasas de interés comenzaron a bajar para mantener el precio del diésel".



No obstante, también revela cuándo sería el momento ideal para que el Gobierno Nacional comience a incrementar el precio de este combustible y para que, de ser así, los transportadores no se opondrían a los incrementos. "Claro que el precio tiene que subir, pero en el momento adecuado", resalta.



Ese momento es cuando la economía se empiece a reactivar, las importaciones y las exportaciones vuelvan a registrar incrementos, el sector de la construcción vuelva a tener la misma dinámica que tenía en el 2022 y se reactive el consumo de los colombianos.



"Si nosotros tuviéramos arto trabajo nos enfocaríamos en trabajar y cumplirles a nuestros clientes, pero con la situación de hoy en día nos tenemos que preocupar y enfocar en que los costos del transporte no suban", dijo Henry Cárdenas.



Foto: Superintendencia de Transporte

El jueves 14 de febrero será la próxima reunión entre el Gobierno y los transportadores, quienes reiteran su propuesta de fijar un precio nacional del diésel y no tener en cuenta las fluctuaciones de los costos internacionales, pues el 100 por ciento del diésel que se consume en Colombia lo produce Ecopetrol en sus refinerías.



El presidente de Fedetranscarga aspira que se hagan cuatro o cinco meses más con el fin de acordar por cuánto tiempo se congelará el precio del diésel en el país.