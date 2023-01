A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) hizo un fuerte llamado sobre las recientes decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional respecto al Soat y el precio del ACPM.



Aseguran que el 2 de septiembre de 2022, después del encuentro de empresarios del transporte de carga de Fedetranscarga, celebrado en Armenia (Quindío), solicitaron al Gobierno no aumentar el precio del ACPM ni del gas vehicular, ya que son los combustibles con los que se movilizan los camiones en el país.



El Gobierno decidió acoger esta petición y congeló el precio del diésel hasta junio de 2023. Algo que no ocurrió con el costo de la gasolina, pues ha ido aumentando desde octubre pasado y ya completa un alza de 1.000 pesos en los últimos cuatro meses.



La decisión de no modificar el precio del diésel radicó en mantener bajos los costos de transporte, y así mitigar los golpes sobre la inflación en Colombia, que a noviembre pasado llegaba a 12,53 anual, la más alta de los últimos 23 años.



Sin embargo, recientemente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que para enero de 2023 el ACPM tendrá un incremento de 57 pesos, en promedio. Una decisión que fue rechazada desde Fedetranscarga, que también mostró su desacuerdo con que el descuento del 50 por ciento del Soat no aplicara al transporte de carga.



#Fedetranscarga solicita a @petrogustavo se garanticen los acuerdos adquiridos el pasado 5 de octubre del año 2022, en relación al incremento del #acpm; así como la modificación del decreto 2497 de diciembre de 2022. @VickyDavilaH @Lina_Quir @NoticiasUno @ELTIEMPO @RevistaDinero pic.twitter.com/O8rwFo6QKg — FEDETRANSCARGA (@fedetranscarga) January 3, 2023

"Incuestionablemente el aumento del precio del diésel y la no posibilidad de haber

accedido por parte del gremio a ningún tipo de descuento en la adquisición del

Soat, es un fuerte golpe a la estructura de los costos de operación de la flota y por

supuesto ello va en detrimento directo de los intereses económicos de todos los

colombianos, pues son los consumidores quienes verán afectado su ingreso", aseguró el gremio.



Ante ello, pidieron al Gobierno que modifique el Decreto 2497 de 2022 que reglamenta el descuento del Soat y que se honre el compromiso al que habían llegado en octubre sobre no aumentar el precio del diésel.