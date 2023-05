Más de 3,3 millones de hogares colombianos recibirán un millón de pesos cada dos meses gracias a la transferencia Tránsito a Renta Ciudadana, que busca garantizar que las familias cuenten con un ingreso digno por encima de la línea de pobreza.



En entrevista con EL TIEMPO, Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, cuenta los detalles de este programa, que ya inició con los primeros pagos.



(Lea también: Renta Ciudadana: estas son las opciones disponibles para cobrar el subsidio)

¿Qué va a cambiar en el sistema de transferencias monetarias del país?

La apuesta del Gobierno es superar el modelo asistencialista y propiciar que las transferencias permitan la dignificación de los beneficiarios y no tener eternos dependientes de un ingreso insuficiente. El hambre es la máxima expresión de la pobreza extrema. Hay hogares que verdaderamente lo están pasando muy mal. Eso requiere tomar medidas urgentes.



En el Plan Nacional de Desarrollo quedó plasmada la Renta Ciudadana, se le otorgan facultades extraordinarias al Presidente para que pueda reestructurar, reorientar y rediseñar los programas de Prosperidad Social. Entre tanto, estamos en Tránsito a Renta Ciudadana.

¿Y con ese nuevo programa se eliminarán otros como el de Familias en Acción?



Sí, nosotros no queremos seguir dando limosnas. Mientras que Familias en Acción beneficiaba a 1,9 millones, este se amplía hasta 3,3 millones de hogares.

¿Y se sube el valor que recibirán las familias?



Sí, los montos aumentarán. En Familias en Acción siempre hemos manejado tablas de acuerdo con salud y educación. Por ejemplo, lo más bajo que recibía un niño por educación en promedio eran 25.000 pesos y, lo más alto, 130.000 pesos, y en salud, en promedio, eran unos 180.000 cada dos meses.



Y ahora aquí vamos a pasar con un mínimo promedio de 160.000 pesos si está en salud, y en educación puede llegar hasta 1 millón de pesos cada dos meses.



(Lea también: ¿Cómo consultar si es beneficiario de la Renta Ciudadana? Le explicamos)

¿Cuántos recursos se van a dar?

Para este primer pago, el Gobierno nacional destinó 796.435 millones de pesos. El beneficio es a nivel nacional, pero como tenemos la limitante de los recursos hicimos una priorización. Cogimos mapas de hambre y valoramos dónde están los mayores índices de desnutrición y eso lo complementamos con los municipios Pdet.



En total, vimos que hay 466 municipios que ameritan una atención prioritaria, a ello se suman las personas del grupo A del Sisbén, que ya venían en Familias en Acción, mientras tenemos nuestra propia base legal. En esos municipios también tenemos que priorizar a víctimas de poblaciones indígenas.

¿En qué departamentos han identificado que está la peor situación?



El resultado es que hay cinco departamentos en los que todos sus municipios están priorizados, como el caso del Chocó.

¿Y qué va a pasar con las personas de las grandes ciudades?



También van a recibir un aumento sustancial. La familia que solo tenía un niño normalmente recibía 25.000 pesos, por Familias en Acción, y por salud, los ingresos oscilaban entre 25.000 y 160.000 pesos. Ahora esto va a ser lo mínimo. El tope va a ser 500.000 pesos. Dependerá de las corresponsabilidades y del número de hijos.



(Lea también: Renta Ciudadana 2023: conozca las fechas de pago y si es beneficiario)

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social. Foto: Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

¿Estas familias tendrán que estar en el Sisbén?



Sí, porque nosotros no podemos salir a dedo a imaginarnos las condiciones de cada familia. Sabemos que hay muchos errores que vienen de antes. Nos encontramos familias que están mal registradas, sin casa, sin techo y sin piso y que están en el grupo C. Por eso, el llamado a la ciudadanía es que actualicen la encuesta.

¿Cuál es el presupuesto que tiene el Gobierno para esta Renta Ciudadana?



Teníamos 1,6 billones de pesos, que era el presupuesto de Familias en Acción, el aumento, lo que solicitamos, fue 5 billones de pesos. En total, serían unos 7 billones de pesos.

¿También contemplan dar transferencias en especie?



Sí, hay que revisar qué es lo que necesita la gente según qué territorio. La idea no es llegar e imponer, sino tener en cuenta el criterio y la realidad territorial.

¿Y no se podría llegar a corrupción como con el PAE?



En todo puede haber casos de corrupción porque el mayor desafío es el hambre de los corruptos. Estamos haciendo planes, rutas, solicitando acompañamiento de los organismos de control. Somos conscientes de esa realidad y por lo mismo queremos acompañar cada proceso y hacer veeduría.

¿Ingreso Solidario terminó para siempre?



Sí. Esta era una política del gobierno anterior que obedeció a la pandemia. Además, no iba necesariamente a los hogares de extrema pobreza. No se trata de darles poquito a muchas personas para que estén contentos, sino de llegar a los más vulnerables para causar impacto. Me parece que era una medida populista. No queremos seguir dando limosnas.

¿Darles 1 millón cada dos meses puede ser un incentivo para que no trabajen?



Precisamente la apuesta que se está haciendo en el nuevo gobierno no es limitarnos al otorgamiento de un beneficio monetario, sino que irá acompañado de una oferta institucional en materia de educación, empleabilidad, generarle al beneficiario las condiciones para que pueda salir de esa situación de vulnerabilidad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS