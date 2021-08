Transición energética creó competencia, pero nuevos reman contra corriente

El impulso que Colombia decidió darles hace varios años a las fuentes renovables no convencionales de energía, a través de la primera subasta de contratos de largo plazo, y que inicialmente tuvo reparos de los agentes más grandes del mercado, no solo dio señales de precios de generación eléctrica más económicos para los usuarios, sino que produjo mayor competencia en el sector.



Desde el 2019, cuando el Gobierno puso en marcha ese primer proceso y comenzó a estructurar otros como el que terminó con la primera adjudicación de un sistema de baterías a gran escala que estará ubicado en Barranquilla, el país no solo comenzó a acelerar para avanzar en una transición hacia fuentes limpias, sino que el sector se sacudió.



Ad portas de una nueva subasta de energías renovables, que el Gobierno prevé hacer en octubre y cuyos pliegos fueron publicados el 30 de julio, la llegada de nuevos agentes y proyectos para competir en el mercado de energía mayorista hizo que los agentes principales de la generación eléctrica hayan adquirido o desarrollado proyectos para competir, toda vez que en 2019 no tenían cómo participar en la subasta.



Ese año, cuando la primera subasta tuvo la condición de exigir como requisito de participación hacerlo con nuevos proyectos, las empresas Trina Solar, de inversionistas de China, y Energías de Portugal (EDP) –que adquirió las empresas Vientos del Norte y Eolos Energía– entraron a un mercado en el que agentes ya consolidados, como AES Colombia, Celsia y el Grupo Enel, ya venían dando los primeros pasos.

Y este remezón ha tenido nuevos frutos, puesto que en diciembre de 2020 Celsia Colombia recibió la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio para adquirirle al Grupo SolarCentury tres proyectos de generación de energía solar en Flandes, Tolima, que sumados dan 58,7 megavatios.



Y recientemente, en febrero de 2021, la generadora Isagén, de propiedad del grupo canadiense Brookfield, recibió el visto bueno del organismo de control para comprarle a la firma Generadora Luzma dos pequeñas centrales hidroeléctricas en Antioquia, negocio que se une a la adquisición de dos proyectos solares en los Llanos a Trina Solar y al parque eólico Guajira 1, iniciativa anunciada en septiembre de 2020.



En opinión de Germán Corredor, director de SER Colombia, el gremio de las empresas de generación renovable, aunque la reducción de los costos de equipos como los paneles solares a nivel mundial no es igual para Colombia por el dólar caro, en estos procesos en el mundo las empresas se siguen lanzando con precios increíbles porque buscan entrar al país, ya que en muchos casos ya tienen los equipos listos o son fabricantes.

Pero recalca que, claramente, los jugadores existentes no se pueden quedar quietos porque pierden terreno y porque es posible que en los próximos 10 años en gran medida la expansión de la generación esté orientada a esas fuentes, y participarán en la subasta o colocarán la energía en sus propios clientes.

A favor y en contra

Ahora, cuando el Ministerio de Minas y Energía ya tiene en marcha el proceso de una nueva subasta, Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores y experto en temas eléctricos, sostiene que luego de haberse sacudido, los generadores con mayor cuota de mercado van a ser muy agresivos, toda vez que las condiciones de la subasta les harán mucho más fácil ser competitivos.



Y explica que la primera subasta de renovables demostró que sí se podía crear competencia y dar señales de precios de generación más bajos, pero recalca que hay que ser muy y agresivo para competir en Colombia porque tanto Trina Solar como EDP en la subasta renovables, y Canadian Solar, en la subasta de almacenamiento con baterías, fueron muy agresivos.



“Con esta señal de precios de largo plazo, los que no quedaron adjudicados en la subasta salieron a negociar directamente contratos de largo plazo con agentes del mercado colombiano”, explica al reseñar el caso de la subasta privada organizada por la empresa Renovatio, con lo cual el mercado de contratos de energía a plazo ganó algo de dinámica.



Sin embargo, para la nueva subasta, Lucio advierte sobre los cambios que pueden llevar a que nuevos agentes declinen su participación, dado que tendrían que asumir riesgos financieros excesivos. Puntualmente se trata de la idea de extender la obligatoriedad del 10 por ciento de las compras de los comercializadores a toda su demanda, es decir, incluyendo la energía que se vende a empresas de sectores productivos (demanda no regulada).



El experto explica que mientras los grandes comercializadores que atienden el mercado residencial, como Enel Codensa, EPM o Celsia, tienen una demanda cautiva y fija, esa exigencia deja en desventaja a los comercializadores del mercado no regulado, en especial a los independientes.



“Si yo soy un comercializador del mercado no regulado y tengo cinco clientes, pero uno de esos es el 40 por ciento de mi demanda y en tres años alguien me lo quita, pues yo quedo comprado con una energía a 15 años de la subasta, que no sé si la puedo vender”, explica.



Es decir, esto puede ir en detrimento de la competencia en el mercado no regulado, ya que al adquirir compromisos para entregar energía desde enero de 2023, como lo prevé la subasta, ningún nuevo proyecto va a estar listo (por licencia ambiental y consultas previas) y deberá apoyarse en la bolsa de energía para cumplir el contrato.



Y al asumir el riesgo de un fenómeno del Niño debe buscar coberturas, que normalmente venden los agentes del mercado que ya existen, pero lo más lógico es que estos las utilicen para cubrir sus propios proyectos con los que van a participar en la subasta.



“La subasta, en momento y condiciones, va más en contra que a favor de la llegada de nuevos agentes y nueva competencia en el mercado eléctrico”, recalcó Lucio.

Un mercado con espacio para crecer

A pesar de que la subasta de energías renovables podría desincentivar la participación de comercializadores con proyectos independientes, Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, señala que hay “vida luego de la subasta”, toda vez que no quedar adjudicados no quiere decir que se queden sin la opción de contratar energía a largo plazo en Colombia.



Pero señala que desde la subasta del 2019 ha faltado fomentar los mecanismos de contratación de energía entre privados establecidos en la resolución 114 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



“No se le ha dado la relevancia y la importancia que tiene, pero ya debería estar operando y está todavía muy quedado”, recalcó.

Esta norma habilitó la opción de hacer negocios de compra y venta de energía entre privados, también a través de un mecanismo de subasta centralizado, ejecutado por un organismo independiente.



Entre las cosas que faltan está la aprobación por la Creg del traslado a la tarifa de la propuesta que presentó la firma Derivex, mientras que la Bolsa Mercantil de Colombia está más rezagada en ese proceso.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

