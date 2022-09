Un fuerte llamado de atención al Gobierno, para que actúe con coherencia y sin improvisaciones en la reforma tributaria y en la transición energética, hicieron expertos económicos que participan en el Congreso Nacional de Minería 2022, y evite matar a un renglón que, como el minero energético, es clave para los ingresos externos con lo que se financia buena parte del gasto social.



Durante el primer panel de la jornada de este viernes, Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, aseguró hay improvisación en la propuesta de reforma tributaria y en las medidas de política alrededor del sector minero.



“Veo un poco de improvisación porque la transición no se hace a punta de matar al sector minero energético. Hay que hacerla despacio, bien hecha y con señales de mercado, como los impuestos al carbono y otros que se pueden poner, que las subastas en mercado que vayan moviendo hacia fuentes renovables y otros temas hacia el sector agropecuario”, aseguró el economista.



Y agregó: “El Gobierno quiere la transición pero por el otro lado subsidia combustibles, que vale 2,5 por ciento del PIB. En el mundo la gasolina hoy vale 20.000 pesos y acá 9.500 pesos. Veo improvisación y medidas son demasiados fuertes y no son las correctas”.

Además, enfatizó en que no se puede hacer una transformación poniendo impuestos al sector que le da los recursos fiscales.

Sobretasa, una alternativa que surge

Por su parte, el director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que lo que está afectando al sector minero energético en la reforma tributaria no solo es el impuesto a la exportaciones, sino el tratamiento que se le está dando a los dividendos y también la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta.



Cálculos de Fedesarrollo señala que con estos tres efectos la tarifa efectiva de tributación para el sector puede aumentar 24 puntos porcentuales, lo cual es un problema que hay que resolver.



Particularmente, Mejía dijo que se ha propuesto al Gobierno no solo eliminar la doble tributación de los dividendos, sino que, en consonancia con la petición del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de hacer propuestas, se ha planteado cambiar el impuesto a las exportaciones por una sobretasa de renta que grava la utilidad y no los ingresos de la producción.



"Con un aumento de casi 25 puntos porcentuales en la tasa de tributación efectiva caería la producción, caería el empleo y sería incluso peor desde el punto de vista tributario", advirtió el analista.



Teniendo en cuenta que solamente el impuesto a las exportaciones que se plantea en la reforma tributaria representaría ingresos nuevos por 7 billones de pesos, Fedesarrollo señala dependiendo de qué esté dispuesto el Gobierno a dejar de lado, una sobretasa de renta de 2 o 3 puntos para el sector minero energético podría ser algo razonable.



"Si se deja todo, la sobretasa debería ser más pequeña y se elimina buena parte de los elementos podría ser entre dos y tres puntos porcentuales", añadió.



Según cálculo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), solamente por la actividad de este año de altos precios de materias primas, el gobierno, sin reforma tributaria, a recibir casi 9 billones de pesos más de lo que en promedio le llega, solamente del sector minero, debido a las cláusulas de precios altos que ya están incorporadas en los contratos.