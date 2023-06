En La Guajira la velocidad de viento es del doble del promedio mundial, mientras que la radiación solar supera en un 66 por ciento la media de todo el mundo. Este gran potencial hizo que este departamento se convirtiera en el epicentro de la transición energética de Colombia.



También atrajo a múltiples inversionistas que actualmente están desarrollando una línea de transmisión (Colectora) y 21 proyectos de generación de energía eólica y solar, que suman 2.500 megavatios de capacidad y que deben estar operando a finales del 2024.



Pero el potencial total de La Guajira para este tipo de iniciativas es mayor, de 25.000 megavatios. "Con toda la capacidad de generación de La Guajira, podemos reemplazar la demanda de consumo en el país y nos sobra energía. Hoy las posibilidades implican que Colombia es una potencia mundial para la transición energética”, afirmó el presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, este boom que comenzó en el 2018 se ha visto frenado por la conflictividad social en este departamento, que ya llevó a que Enel Green Power suspendiera indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi.



También ha influido el retraso que ha tenido la construcción de Colectora, que es la línea de transmisión que inyectará esta energía a la red nacional. Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de su filial Enlaza, tardó cinco años para finalizar los procesos de consulta previa con las comunidades vecinas.



Por esta razón no logró entrar en operación a finales de 2022 como se tenía previsto en el 2018 cuando fue adjudicado el proyecto, y ahora se espera que lo haga en julio de 2025.

Pacto por la transición energética

Santiago Soto, abogado especialista en temas minero energéticos de Soto Luna Abogados.

Para destrabar estos proyectos, el Gobierno Nacional suscribió un pacto por la transición energética en La Guajira con las comunidades, autoridades regionales, empresas y gremios del sector eléctrico.



De acuerdo con Ser Colombia, este pacto podría destrabar el 13 por ciento de la generación eólica en esta región, pues se definen compromisos y acciones concretas para sacar adelante los proyectos.



Y es que el retraso de estas iniciativas implica que el consumo de los colombianos, que es creciente, deba respaldarse con energéticos más costosos, impactando directamente el bolsillo de los ciudadanos a la vuelta de un par de años.



Este pacto también será una oportunidad para llevar inversión Estatal que respalde el cierre de brechas sociales e impulse el desarrollo de esta región del país.



Para Santiago Soto, abogado y socio fundador de Soto Luna Abogados, la suscripción de este pacto "es positivo" porque parece haber voluntad de la comunidad Wayuu para ser más flexibles a la hora de participar en los procesos de consulta previa en esta región.



Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Y resalta que son muchos los proyectos a lo largo y ancho del territorio que se encuentran trabados por cuenta de consultas previas que toman tiempos exorbitantes y de escenarios de conflicto social con peticiones desproporcionadas por parte de la comunidad, que terminan haciendo inviables estos proyectos, sobreponiéndose el interés particular sobre el general.



Pero esta situación no solo se registra en La Guajira con proyectos de generación de energía solar y eólica, sino con iniciativas de los sectores de minería e hidrocarburos. Por ello, Santiago Soto espera que este mismo pacto se replique en varias zonas y el Gobierno revise con lupa cuáles proyectos están suspendidos por cuenta de dinámicas sociales.



Entre tanto, José Vicente Zapata, partner en Holland & Knight, es más radical en su posición y asegura que "no basta con un pacto" para destrabar todos los proyectos de energía en La Guajira.



En su opinión, "se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos, y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la transición energética. Nada más alejado de la realidad".



Considera que la solución a las problemáticas en La Guajira está en que el Estado vuelque sus esfuerzos hacia un acompañamiento efectivo e implemente decisiones inmediatas de manera tal que se fortalezca y constate la capacidad institucional, se gestione la formación de las comunidades en la comprensión de la realidad energética y se posicione la transición como una necesidad común dentro del marco del desarrollo sostenible socioambiental.



"Mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial", agrega Zapata.



En este proceso, la rama judicial también tiene un papel esencial al momento de atender las reclamaciones que desconocen la importancia de la transición energética, en particular cuando estas demandas "pretenden subsanar abandonos históricos del Estado resultando en decisiones dilatadas y de difícil aplicación ante la creciente necesidad de energía sostenible".



Además, las empresas deben continuar, oportunamente, fortaleciendo su relacionamiento, comprensión y acompañamiento de las realidades y necesidades de las comunidades que son vecinas a sus proyectos de generación.