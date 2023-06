Desde hace año y medio Colombia tiene una hoja de ruta para convertirse en un gran productor y exportador de hidrógeno verde en Colombia; sin embargo, el 2030 está a siete años y a la fecha se tienen más retos que avances en los objetivos que se plantearon.



"La hoja de ruta ha sido muy buena porque nos posicionó como un país estratégico en la región para producir hidrógeno verde", destaca Mónica Gasca, directora de la Asociación Colombiana de Hidrógeno (Hidrógeno Colombia).



(Lea también: En 2024, Ecopetrol comenzará construcción de 2 megaproyectos de hidrógeno verde)

Facebook Twitter Linkedin

Mónica Gasca, directora ejecutiva de Hidrógeno Colombia Foto: Hidrógeno Colombia

En este documento se trazó la meta de tener una capacidad instalada de entre 1.000 y 3.000 megavatios de electrólisis, lo que significa que se tendrían que instalar 4.000 megavatios de energías renovables no convencionales. Pero, actualmente, solo hay 360 megavatios de energía solar y eólica en Colombia, además de dos pilotos de hidrógeno verde a pequeña escala en Cartagena.

Este es otro punto crítico para el despegue del hidrógeno verde, ya que, según SER Colombia, de los 80 proyectos (3.330 megavatios) que se están desarrollando en el país y que deberían entrar en operación este año y el próximo, 52 (2.965 megavatios) reportan retrasos e inconvenientes con consultas previas, licenciamiento ambiental y trámites ante la Upme, Invías, la ANI y alcaldías.



"Es clave habilitar el mercado de las renovables no convencionales, porque si no son competitivas en Colombia, no vamos a tener hidrógeno competitivo", agregó la líder gremial.



La hoja de ruta también establece que en siete años de 1.500 a 2.000 vehículos ligeros deberían funcionar con hidrógeno, al igual que entre 1.000 y 1.500 vehículos pesados. También tendrían que estar funcionando hasta 100 hidrogeneras de acceso público.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Cortesía Motor

Ante este panorama de muchas metas, pero pocos logros, Mónica Gasca asegura que estos cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro son claves para trabajar en reglamentación específica que permitan el desarrollo de este energético en varios sectores; incentivos para activar una demanda local de hidrógeno; infraestructura que viabilice las exportaciones y financiamiento para volver estos proyectos una realidad.

A veces se habla de reglamentación e incentivos de Alemania o Dinamarca y se nos olvida que no somos ningunos de estos dos países FACEBOOK

TWITTER

"Hay que hacer una reglamentación que sea buena, pero ligera para que el mercado se desarrolle. Debe estar colombianizada porque a veces se habla de reglamentación e incentivos de Alemania o Dinamarca y se nos olvida que no somos ningunos de estos dos países, sino que somos Colombia y tenemos unas particularidades", pide la directora de Hidrógeno Colombia.



En cuanto a financiamiento, ya hay avances y el Ministerio de Minas y Energía, la Unión Europea y la Asociación Hidrógeno Colombia están estructurando un programa para financiar proyectos de hidrógeno verde en el país.



Otros pendientes tienen que ver con el licenciamiento ambiental para proyectos de hidrógeno, sobre todo para los que utilizan agua del mar, pues se requieren guías de desalinización.



Esto se suma a la falta de infraestructura portuaria para la exportación de hidrógeno verde como se ha planteado, a regiones potenciales como Asia, la Unión Europea y Estados Unidos. En el largo plazo, el potencial exportador sería equiparable en ingresos a sus actuales ventas al extranjero de carbón (más de 5.000 millones de dólares), pero sin puertos adecuados esto no se logrará.



(Lea también: Reemplazar la industria petrolera por el hidrógeno blanco, propone Irene Vélez)

Es bueno tener metas optimistas porque hace que las cosas se muevan más fácil FACEBOOK

TWITTER

Por ello, se debe definir cuál será el puerto de salida (Cartagena o Puerto Brisa) para determinar si son necesarias adecuaciones o hay que construir nueva infraestructura.



"Estamos bastante apretados de tiempo. Creemos que la meta de producción se va a lograr (3.000 megavatios) a 2030, pero nos toca trabajar duro en el tema de puertos para poder activar el mercado de exportación, yo no creo que eso pase", señala.



Mientras que un consumo del 40 por ciento en el sector industrial solo se lograría si las refinerías cambian el hidrógeno gris por el verde, pero la meta del sector transporte de tener 3.500 vehículos livianos y pesados funcionando con este energético no se lograría en siete años y habría que revisarla.



"Es bueno tener metas optimistas porque hace que las cosas se muevan más fácil, pero eso también implica que hay mucho trabajo por hacer y que no se puede parar, porque si paramos y perdemos uno o dos años, se nos van las oportunidades", insiste Mónica Gasca.

Faltan incentivos

Uno de los principales desafíos es que Colombia no tiene el músculo financiero que pueden tener los países de la Unión Europea o Estados Unidos para ofrecer grandes incentivos. Por ello, Yeimy Báez, vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol, plantea que los empresarios deben ser “muy realistas” en lo que le piden al Gobierno.

Las prioridades de un Gobierno en este país siempre, probablemente, van a pasar por otros temas, FACEBOOK

TWITTER

"Si nosotros estamos imaginándonos incentivos financieros muy altos en Colombia, la verdad es que las prioridades de un Gobierno en este país siempre, probablemente, van a pasar por otros temas, antes de tener incentivos de esta magnitud", manifiesta.



Y más que incentivos financieros, le pide al Gobierno poder tener una regulación que aplique para toda la cadena de valor y que permita tener una energía renovable que sea competitiva y líneas de transmisión para poder transportarla hasta los centros de consumo.



"Hasta el momento no hemos visto que se haya desarrollado regulación específica en ninguno de los sectores. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantearon algunas cosas para el Ministerio de Minas y Energía, pero en otros ministerios no vimos algo específico en temas de hidrógeno", afirma la directora de Hidrógeno Colombia.



Además, dice que, aunque actualmente existen incentivos tributarios para los equipos de producción de hidrógeno, esto no cambia que el verde sea sustancialmente más caro que el gris. Otra tarea pendiente estaría en los incentivos que se puedan ofrecer para impulsar el consumo más allá de la refinación.



(Lea también: Yamaha y Kawasaki se unen para crear motores de hidrógeno)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Potencial de hidrógeno blanco

Facebook Twitter Linkedin

Felipe González, director de Hidrocarburos Foto: Twitter @MinEnergiaCo

Hace unas semanas la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que el hidrógeno blanco puede ser una alternativa para reemplazar la industria de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia.



Así mismo, los oleoductos y gasoductos que actualmente existe en el país se podrían optimizar para la producción de hidrógeno azul. Actualmente, muchos oleoductos están operando a la mitad de su capacidad y se podría pensar en convertirlos a gasoductos para el transporte de gas y para tener una mejor interconexión en áreas donde hay potencial para la producción de este energético.

Estamos en una fase

muy exploratoria y de evaluación técnica general de lo que tenemos FACEBOOK

TWITTER

Felipe González, director de Hidrocarburos, explica que el subsuelo tiene una "receta de cocina" que, en unas condiciones del subsuelo muy específicas, puede haber un potencial de hidrógeno blanco. Desde el ministerio se ha descubierto que Colombia tiene un gran potencial porque esa misma "receta de cocina" está en el país.



"Estamos en una fase muy exploratoria y de evaluación técnica general de lo que tenemos, pero ese potencial diversifica la matriz energética y ayuda a tener recursos in situ para tener una eficiencia en donde hoy no la tenemos”, indicó.



Sin embargo, González también dijo que, antes de pensar en el hidrógeno blanco, el foco debe estar en el potencial de hidrógeno azul. También se podría pensar en la producción de hidrógeno offshore ya que se tiene un potencial de energía eólico importante.



Adicionalmente, la producción de petróleo en los Llanos Orientales le puede abrir la puerta a la generación de energía geotérmica a escala comercial para la producción de hidrógeno verde, ya que actualmente existen varios pilotos de Parex Resources y Ecopetrol. Igualmente, se podría evaluar la producción de fertilizantes u otro tipo de productos.