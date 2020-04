“El papel de las TIC durante la pandemia ha mostrado su potencial”

Colombia, como otros tantos países del mundo, ha puesto en marcha un aislamiento físico y social que en la actualidad se traduce en una cuarentena, la cual seguirá con ciertas restricciones el próximo 11 de mayo en todo el territorio nacional. Estas acciones han obligado a dirigentes locales y al Gobierno Nacional a actuar sobre la marcha para aplanar la curva de contagios al tiempo que se aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud y se buscan soluciones para atajar la caída de la economía.

Entre todos los actores que salieron a apoyar el día a día de los colombianos desde el minuto cero que el nuevo coronavirus fue declarado pandemia se destaca el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), pues se convirtió en el centro de la educación virtual, el teletrabajo, la telemedicina y hasta las sesiones del Congreso vía Internet.



Iván Durán, director de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación (DNP), habló con EL TIEMPO sobre el papel que han jugado las TIC en esta pandemia, así como de los retos que tiene la transformación digital en el país para cerrar las brechas digitales que existen en varios sectores.

¿Qué soluciones ha brindado la transformación digital a las empresas e instituciones educativas durante la pandemia de la covid-19?



Las TIC han habilitado nuevas maneras de ejecutar las actividades de las empresas, muchas de las actividades productivas han podido continuar su desarrollo a través de la interacción en línea. La educación, el comercio y la cultura son algunos de los sectores que han logrado trasladar la experiencia de sus usuarios a herramientas en línea que proveen ambientes adecuados para la interacción entre las personas. También la atención médica ha logrado encontrar usos de las TIC que facilitan la interacción entre pacientes y profesionales de la salud para tareas de diagnóstico y seguimiento de baja complejidad.



¿Cuáles brechas digitales son las que más se han evidenciado en estos días de cuarentena en el país? ¿Cómo se pueden solucionar?



Durante esta emergencia se han evidenciado brechas de conectividad territoriales y socioeconómicas que fueron diagnosticadas en el Plan Nacional de Desarrollo y para las cuales se están ejecutando estratégicas de cierre definidas en este Plan. Como parte de las medidas para atender la emergencia social y económica que estamos viviendo y con la finalidad de proteger los derechos de la personas con baja capacidad de pago para acceder a servicios de telecomunicaciones, el Decreto 464, expedido por MinTIC el 23 de marzo de 2020, declara los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y establece que, para los planes de telefonía en modalidad de prepago, cuando se termine el saldo del usuario, el proveedor otorgará por (30) días una capacidad envío de doscientos (200) mensajes de (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción.

Los adultos mayores son uno de los grupos de personas a las que más ha impactado la situación actual y, al mismo tiempo, son de los que tienen más analfabetismo digital. ¿Cómo solucionar esto?



Es claro que la apropiación de tecnologías por parte de los adultos mayores significa un reto para el país. El facilitar en esta población la adopción de herramientas tecnológicas puede impactar positivamente, no solo favoreciendo la comunicación con su círculo social y familiar, sino poniendo a su disposición los servicios de salud, alimentación y bancarización a través de internet. Por lo tanto, y viendo la actual coyuntura como una oportunidad de innovación, se debe poner en marcha un plan de contingencia pensado en evitar el riesgo de contagio y en ayudar a la población adulto mayor a acceder al mundo digital.



En este sentido, será necesario generar redes de apoyo solidario desde casa, en la cual los familiares y/o personas en el círculo social sean los encargados de facilitar la transferencia de conocimiento mediante el acompañamiento en el aprendizaje de las herramientas tecnológicas y su uso y aprovechamiento. Sabemos que la apropiación de las tecnologías por parte de las personas de la tercera edad permite no solo acortar la distancia que se vive durante la cuarentena si no que el enseñarles desde casa a los adultos mayores a manejar dispositivos como tabletas o teléfonos celulares es mitigar el contagio, pues las precauciones para evitar que ellos se contagien deben ser mucho más rigurosas.

¿Qué cree que va a cambiar en términos de cómo concebíamos la transformación digital antes de la pandemia y cómo se concebirá después?



El papel de las TIC en la gestión de la pandemia ha dado una muestra del potencial que tienen herramientas como la analítica de datos para apoyar la toma de decisiones en momentos críticos contando con información en tiempo real. Algunas de las mejores herramientas para la toma de decisiones en esta crisis están basadas en análisis de datos que son recogidos en las redes de atención de los sistemas de salud e inclusive en el reporte de información de los ciudadanos.



También ha sido evidente el potencial de las TIC como soporte a tareas críticas como el teletrabajo o la educación, son tecnologías multipropósito que tienen un impacto transversal en todos los sectores económicos. Tal vez hasta este momento muchas empresas percibían el concepto de transformación digital como una opción a contemplar para un futuro lejano y como un costo de desarrollo de talento e infraestructura que no mostraba retornos claros.



La situación que estamos viviendo ha hecho que la transformación digital se vea como un asunto del presente inmediato que deja atrás a aquellas organizaciones que no logran adaptar sus procesos y capacidades a nuevas formas de operar con el aprovechamiento de las TIC. Las organizaciones que tienen talento humano y procesos flexibles han empezado a adoptar herramientas para realizar teletrabajo y no parar sus operaciones y han empezado a aprovechar servicios que se ofrecen a través de plataformas para resolver asuntos como el comercio electrónico que les han permitido mantenerse productivos durante el tiempo de aislamiento.

¿Cuáles son los más grandes retos que el sector empresarial tiene en términos de transformación digital mientras se sufran los efectos de esta pandemia?



Las TIC se consideran como una herramienta para ayudar a las empresas para comenzar la reactivación gradual de las actividades económicas y para impulsar la aceleración económica. Teniendo esto en cuenta, se debe evaluar la manera de incorporar las TIC para apoyar temas como mantener el flujo de caja de las empresas, reducir costos, impulsar la adaptación de las empresas, flexibilización laboral, financiamiento de las MiPymes, y la reducción de los costos a las MiPymes.



Otro gran reto que se presenta es sobre la protección del empleo y los sectores que se pueden acelerar con el uso de las TIC. A partir de la situación actual de aislamiento se genera la necesidad de utilizar y aprovechar las TIC para poder continuar de cierta manera con la producción y/u operación de las empresas. Aquellas que tengan un mayor nivel de adaptabilidad ante la situación y que ya tengan cierto nivel de avance en materia de transformación digital, serán las que tendrán mayor posibilidad de afrontar los retos generados por la pandemia.



Sin embargo, este nivel de adaptabilidad, flexibilidad y avance en TD, no es igual para todos los sectores. En este sentido, cuando se supere la pandemia, se debería procurar por enfocarse en reactivar aquellos cuya producción, operación y productividad se puedan acelerar a partir del uso de las TIC. Dentro de las estrategias o planes de ayuda se deberán tener en cuenta las oportunidades que presenta la implementación de las TIC para acelerar la producción y comercio en estos sectores.