Trabajo por horas, propuesta de Fenalco no es la del Gobierno:Ministra

Cada vez se calienta más el debate sobre el trabajo por horas que se incluyó en el Plan de Desarrollo y que posteriormente fue cobrando fuerza, con la campaña que viene realizando el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, impulsando una flexibilización de la contratación para poder vincular a trabajadores por horas, la eliminación de las horas extras nocturnas y dominicales triples y la creación de dos tipos de salario mínimo: uno urbano y otro rural.



Al respecto, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sentó su posición. Esto fue lo que dijo a EL TIEMPO.

"La propuesta de Cabal la respetamos. Creemos que es importante que en el país se siga hablando del tema. No estamos compitiendo por quién hace algo o quien no, lo importante es que Colombia logre lo que necesita y sea cada vez mejor", dijo la funcionaria, ante los constantes despliegues a las ideas del gremio de los comerciantes.



De acuerdo con lo expresado por Arango, "La propuesta no puede ir por decreto, tiene que ir por ley". Esto, teniendo en cuenta que la legislación colombiana no permite la cotización por horas, sino a partir de un salario mínimo.



"La plataforma tecnológica Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) solo recibe cotización diaria y eso es lo que se debe tratar de resolver", agregó.

En qué no están de acuerdo con el gremio de comerciantes

Hay que recordar que la idea de implementar el trabajo por horas en Colombia, a través de una flexibilización de la contratación, está encaminada a dinamizar el mercado de trabajo en el que ha venido incrementando la cifra de desempleo. Este lunes, precisamente, el Dane dará a conocer el comportamiento de este dato en agosto.



Frente a la alternativa de permitir que el trabajo por horas sea formalizado y cubierto con seguridad social, la Ministra Arango es reiterativa en que no están completamente de acuerdo con la propuesta de Fenalco, "nosotros, como gobierno, no estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de Fenalco. Creemos que hay derechos de los trabajadores que deben respetarse y estamos trabajando sobre esa línea. No nos hemos sentado con Fenalco aún, ellos van a llevar su propuesta a la mesa de concertación donde tienen asiento sindicatos, trabajadores, gremios, empresarios y Gobierno. Allí será el escenario para discutir".

Salario diferencial

El gremio de comerciantes también apunta al pago de salario diferencial en lo urbano y lo rural, lo que ha sido puesto sobre el tapete ya en Colombia por centros de pensamiento económico como Fedesarrollo y Anif, sin que la idea haya tenido eco en los legisladores o en el Gobierno a la hora de hacer reformas.



Según lo que ha señalado hasta ahora el Mintrabajo es que, "el pago diferencial en lo urbano y lo rural debe tener un amplio debate y análisis. Algunos países manejan costos variables para épocas de cosecha".



Del trabajo por horas, la ministra Arango expresó que "estoy hablando de este tema hace más o menos un año, desde que llegué al Ministerio. Es un tema que no es fácil, pero vamos a tratar de sacarlo adelante".



Finalmente, enfatizó en que "la propuesta de Fenalco no es la propuesta del gobierno ni tampoco es la de otros gremios con los que hemos tenido conversaciones".



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS