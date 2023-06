Durante el trimestre móvil de mayo de 2022 hasta abril de 2023, la situación laboral para la población LGBTIQ+ presentó resultados variados.



Mientras que la tasa de ocupación fue de 67,5 por ciento, lo que son 7,5 puntos

porcentuales más respecto a la de la población no LGBT (60,0 por ciento); el desempleo fue 14,1 por ciento, 3,4 puntos porcentuales mayor a la población heterosexual (10,7 por ciento), según datos del Departamento Nacional de Estadística.





La entidad explica que el país cuenta con 474.000 personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias. De esta cantidad 320.000 tienen trabajo y aunque supera más de la mitad de este segmento poblacional, 52.000 personas aún están desocupadas.



320.000 personas LGBTIQ+ tuvieron trabajo durante mayo de 2022 y abril de 2023. Foto: Mathew Valbuena - Idartes

Se trata de personas que durante el periodo analizado por el Dane no desarrollaron actividades laborales por diversas razones como la disponibilidad de empleo, están esperando la temporada alta, carecen de experiencia e incluso que no encuentran el trabajo adecuado para su profesión.



Sin embargo, es necesario señalar que este dato del desempleo no contempla a la población fuera de la fuerza laboral, los cuales son personas que durante el análisis no participaron en la producción de bienes y servicios porque no necesitaban, no podían o no estaban interesados en tener un trabajo. Según el Dane, esto son 102.000 personas entre mayo de 22 y abril de 23.

Los cincos sectores que más contratan a población LGBTIQ+

El sector de la Administración pública y defensa, educación y atención de la

salud humana fue el que más tuvo personas LGBTIQ+ trabajando. De las 320.000 personas ocupadas, 54.000 personas desarrollaron actividades laborales en esta rama, el 16 por ciento de esta población.



Distribución de la población LGBT y no LGBT ocupada según ramas de actividad Foto: Dane

En segundo lugar está el Comercio y reparación de vehículos, el cual tuvo 49.000 personas trabajando, 15,4 por ciento de la población ocupada; le sigue las Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, con 38.000 personas equivalentes al 11,9 por ciento.



Muy de cerca se encuentra las Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios, con 11,8 por ciento lo que es también cerca de 38.000 personas y para finalizar el sector de Alojamiento y servicios de comida ocupa el quinto lugar con 36.000 personas ocupadas, o lo que es también el 11,2 por ciento de la población LGBTIQ+.

Los cargos que más ocupan

El cargo más ocupado por esta población durante el periodo analizado fue Obrero, empleado particular. Según las cifras de las 320.000 personas de la comunidad que trabajaron durante mayo de 2022 y abril de 2023, 172.000 ejercían este cargo, lo que equivale al 53,8 por ciento de la población.



13.000 personas LGBTIQ+ fueron empleados del gobierno. Foto: Twitter: @JEP_Colombia

Durante este periodo 115.000 personas LGBTIQ+ decidieron ser trabajadores por cuenta propia; 13.000 tuvieron el cargo de Obrero, empleado del gobierno; 10.000 fueron patrones o empleadores y 4.000 fueron empleados domésticos.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

