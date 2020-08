Ofrecen 10.000 nuevos empleos para jóvenes: vea cómo postularse

La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y el Gobierno Nacional, en alianza con Teleperformance, anunciaron 10.000 nuevos empleos para jóvenes de todo el país.



“Se están ofreciendo 10.000 empleos que van a representar 10.000 jóvenes concentrados en su capacidad de desarrollo humano, de desarrollo académico y de desarrollo social", indicó Ruiz.

Con la expedición del Decreto 2365 del 2019 se ha facilitado y propiciado el ingreso laboral de los jóvenes, apoyando en especial a aquellos que no cuentan con alta experiencia, superando una de las barreras tradicionales que se encuentran al momento de ingresar al mercado laboral. Las empresas privadas se han sumado a estas iniciativas vinculando laboralmente a jóvenes que no cuentan con experiencia.



De acuerdo con Andrés Bernal, CEO de Teleperformance región Colombia, Guyana y Perú, “todas las posiciones contemplan un contrato a término indefinido con sus respectivas prestaciones sociales y el 100% de las actividades se realizarán bajo el modelo WAHA, por su sigla en inglés: Work at home agent –en otras palabras, teletrabajo–, entendiendo que continuamos con nuestra actividad empresarial, pero igualmente atendiendo todas las recomendaciones del Gobierno Nacional y de las administraciones locales de continuar operando desde la casa, para contribuir a prevenir los contagios por covid-19”.



Las personas interesadas podrán consultar los requisitos y aplicar a las 10.000 vacantes en tpjobscolombia.com



Estas oportunidades de trabajo son para agentes de servicio al cliente y para las áreas de ventas y soporte técnico, tendrán un salario de $ 1’800.000 y el único requisito es que la persona interesada deberá tener un nivel de bilingüismo del 80 % en inglés, pues tendrá que atender llamadas de clientes de otros países; y contar con mínimo 10 megabites de internet en su domicilio para cumplir con las responsabilidades del rol.



Perfiles en Servicio Público de Empleo

Gracias a la gestión del Servicio Público de Empleo, se han identificado unos 13.000 perfiles laborales que están registrados en las 229 agencias y bolsas del Servicio Público de Empleo y que reportan tener habilidades de bilingüismo; aseguró el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, quien agregó: “Como lo deberá hacer Teleperformance, cualquier empleador formal en Colombia podrá acercarse a nuestra red de agencias del Servicio Público de Empleo para gestionar con ellos sus ofertas laborales sin incurrir en costos adicionales”.



Teleperformance desarrolló alianzas estratégicas con el Servicio Público de Empleo (Ministerio del Trabajo), ProColombia, Invest Pacific, Invest in Cartagena, Invest in Santa Marta, ProBarranquilla, Alcaldía de Neiva y Alcaldía de Tunja, entre otros aliados, con el propósito de hacer masiva la convocatoria y llegar a la mayoría de colombianos que, a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, perdieron su empleo y la posibilidad de generar ingresos.



Para Juan Sebastián Arango, Consejero Presidencial para la Juventud, “esta articulación con la población beneficiaria no es suficiente si no integramos y nos apoyamos en otras instituciones, organizaciones de la sociedad, y por supuesto en el sector privado, como lo estamos haciendo hoy, que nos hemos articulado con Teleperformance, que ofrece oportunidades de empleo. Toda esta unión de diferentes actores es la mejor ruta para tener una juventud resiliente que pueda afrontar este duro reto que ha traído la pandemia generada por el covid-19”.



Por su parte, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital y Director de la Cámara de Industria Digital y servicios de la Andi, agrega que desde el sector privado se vienen realizado grandes esfuerzos para enfrentar los retos que ha traído la pandemia y convertirlos en oportunidades que generen empleo, para reactivar la economía y de esta manera impulsar el desarrollo del país.



"El proyecto que se presenta con Teleperformance es una muestra de la confianza y el respaldo que se tiene en Colombia y especialmente en las capacidades de diferentes ciudades para transformar vidas al impulsar un talento con las habilidades del siglo XXI. Esta iniciativa reafirma el valor de trabajar en equipo entre el Gobierno y sector empresarial para alinear la oferta y la demanda laboral, especialmente para que los jóvenes tengan empleo", agregó.

PORTAFOLIO