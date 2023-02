Trabajadores de la aerolínea Viva Air están convocando a una manifestación pacífica este viernes, 24 de febrero, para exigir que sus empleos estén a salvo durante el proceso de venta de la compañía.

La protesta se llevará a cabo en la glorieta del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), a las 7:30 de la mañana.

Cabe recordar que Viva Air atraviesa por un difícil momento financiero y, además, su integración con Avianca está en veremos ya que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) no aprobó el proceso, como lo informó en noviembre de 2022.



Además, en enero pasado, se declaró la nulidad del proceso de negocio, ya que se encontró "una irregularidad procedimental que se va a sanear con una nulidad, retrotrayendo las decisiones del inicio y se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad".



Este 23 de febrero se conoció que mediante un correo interno a sus colaboradores (que luego se hizo público), Félix Antelo anunció su renuncia a la presidencia de Viva Air.



"Con mucho dolor les escribo para informarles que he renunciado al cargo de presidente y CEO de Viva", dijo Antelo, quien estuvo cinco años en el cargo, durante los cuales, como lo informó hoy este diario, enfrentó el cambio de flota y el reto de convertir a Viva en la aerolínea más puntual del país, así como fortalecer el modelo de bajo costo ('low cost') y abrir rutas en tiempo récord.



"Queremos trabajar, somos el equipo del Corazón Amarillo. Estamos a días de que Viva desaparezca, que se pierdan miles de empleos y se afecte seriamente la conectividad del país". Esa es parte del mensaje de los organizadores de la manifestación.



Además, los trabajadores de Viva le piden al Gobierno Nacional una respuesta "urgente" para asegurar que la aerolínea sobreviva, "no importa de dónde venga esta inversión, mientras sea real.

