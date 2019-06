Asbesto, frenado pero no desaparecido en los carros

Hace unos 15 años se empezó a eliminar el uso de asbesto en las pastillas de freno y embragues para los carros particulares en Colombia. Hoy, todos los vehículos que tienen frenos de disco ya no utilizan asbesto. Lo mismo sucede con los embragues, ya no se consiguen con este material en el país, por lo menos en lo que a la industria nacional respecta.

Sin embargo, los vehículos de carga pesada de mayor antigüedad y cuyos propietarios son independientes, exigen por tradición y costos que elementos como los bloques o bandas para los frenos de campana tengan este material.



En el caso de los carros particulares puede haber un muy pequeño porcentaje de casos en los cuales no se consigan las referencias con materiales actuales para reemplazar las pastillas y bandas y estos recambios aún pueden tener asbesto, o mezclas con este mineral, en algún porcentaje.



Ambos casos, tanto el del transporte pesado como el de los carros antiguos, tienen incidencia en el caso de las reparaciones en talleres en los cuales por falta del repuesto moderno y adecuado o por mal procedimiento, se hacen cortes, perforaciones o se esmerilan las bandas y esto hace que se suelten partículas del material al ambiente que pueden ser perjudiciales para la salud del técnico si no cuenta con la protección adecuada contra el polvillo que sale.

En el caso de los vehículos de trabajo pesado se sabe que aún la industria nacional tiene un pequeño porcentaje de su producción, quizá del 5 por ciento, en el cual usa este material por demanda del mercado, pero por ello no quisieron hablar sobre el tema, teniendo en cuenta la actualidad del asunto.



Sin embargo, elementos como las bandas tienen advertencias para evitar estos procedimientos, sobre todo las perforaciones, e incluso algunos de estos productos ya vienen de fábrica con las mismas hechas para que los operarios que las van a remachar a las zapatas no tengan que hacerlo sin las debidas protecciones ambientales y correr el riesgo de inhalar el polvo.



También hay que advertir que en algunos carros viejos que llegan a los talleres los operarios suelen ‘soplar’ el polvo de los frenos que se acumula en los rines, en lugar de aspirar o humedecer las piezas antes de removerlo e incurren en riesgo para su salud si tienen una exposición continuada a este fenómeno.



La industria automotriz usó por muchos años el asbesto debido a que tenía múltiples beneficios, entre los cuales estaba una mayor resistencia mecánica tanto en duración como en dureza de las piezas, ofrecía buen frenado a menores costos y es un estupendo aislante térmico que impedía que el calor del frenado se transmitiera con facilidad al líquido de frenos.



Pero para su reemplazo se empezó a trabajar con nuevos compuestos y fibras entre las que están las metálicas, las de fibra de vidrio, las de fibra de carbono e incluso el Kevlar que ahora son usados por sus propiedades de fricción.



En la actualidad tanto los vehículos particulares como las grandes flotas de transporte de pasajeros y de carga, incluidos los buses intermunicipales y Sistemas de Transporte Integrado, con Transmilenio, exigen que este tipo de productos de frenos y embragues estén libres de asbesto.



Quizá los únicos que lo usan, como ya se dijo, son los camioneros y volqueteros independientes cuyos vehículos acumulan varias décadas de funcionamiento.



La industria nacional no tendrá, con la nueva regulación, ningún problema en hacer el reemplazo del material pues ya existen todos los elementos para sustituirlo en pastillas, bandas y discos de los embragues.



De todas maneras, pueden llegar recambios de poca calidad y no certificados por la vía del contrabando, muy poco, y hay algunas fábricas de pastillas caseras que están fuera de la ley que usan ese material, pero su suministro se acabará gradualmente en los próximos cinco años de acuerdo con la ley que acaba de aprobar el Congreso colombiano.

La aspiración es mortal

Hay muchos productos terminados hoy en el mercado que contienen asbesto, como por ejemplo algunas tejas y elementos de fricción usados en los frenos y embragues de los vehículos.



Cuando el asbesto está consolidado en esos elementos no es nocivo ni implica peligro manipularlo. Pero si se convierte en polvo, como en el momento en que esmerilan o taladran las bandas para ajustarlas, o limpian los residuos de las pastillas de los rines, este material si se inhala de manera continua y abundante sí produce los efectos citados como el cáncer y otras enfermedades respiratorias.



