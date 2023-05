En poco más de una década de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y estados Unidos, no hay duda de que las ventas de productos locales al país del norte del continente han mejorado su dinámica. Sin embargo, no todos los renglones de la producción colombiana se han visto favorecidas de ese proceso en iguales proporciones, pues mientas algunos han visto repuntar sus exportaciones, otros, por el contrario, las han visto caer.



(Lea también: 'No sacar petróleo mientras haya demanda no tiene ningún beneficio ambiental')

A pocos días de conmemorarse los primeros 11 años de entrada en vigencia de dicho acuerdo (15 de mayo), la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), recordó que Estados Unidos es el mayor importador del mundo y la competencia con otros orígenes es muy fuerte, por lo que hay que reconocer el gran enorme de empresas las colombianas para abrirse un espacio en dicho mercado.



Cientos de empresas colombianas "han ganado una participación de mercado significativa en algunas categorías. Sin embargo, la próxima comisión de libre comercio que se desarrollará entre Estados Unidos y Colombia, para mirar avances y perspectivas del acuerdo, va a ser vital para que cada vez más sectores empresariales del país ganen terreno en ese destino”, indicó Javier Díaz, presidente de la agremiación.



(Le puede interesar, además: Por qué los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido en 80 años)



En ese sentido Analdex destacó que productos como café verde, flores frescas, acabados para la construcción, derivados de café y frutas frescas tuvieron grandes saltos en valor y jalonaron en buena parte las ventas totales hacia Estados Unidos solo si se tienen en cuenta las ventas hacia ese país el año pasado.



No obstante, advierte el mismo gremio, que los metales preciosos, preparaciones alimenticias diversas, fajas y ropa de control, productos farmacéuticos, piedras preciosas, envases y empaques de aluminio, plástico en formas primarias y jeans fueron las categorías que más cayeron en sus transacciones con dicho socio comercial.



El año pasado las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos sumaron 14.836 millones de dólares y superaron en 35,4 por ciento las realizadas en 2021, siendo los departamentos más vendedores Antioquia, Bogotá, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca, Huila, Caldas, Casanare, Meta y Santander.



El dirigente gremial insistió en que tener presencia en ese, que es sin duda el principal a nivel global para la mayoría de países, incluido Colombia, "ayuda a nuestras empresas a crecer en competitividad y a estar al día en las más altas certificaciones a nivel mundial. Igualmente, es en cierta medida una puerta de entrada a otros mercados”.



Y menciona Analdex que, según cifras del Banco Mundial, Estados Unidos importó bienes por 3,3 billones de dólares solo el año pasado, un crecimiento de 15 por ciento frente a 2021. Desde la industria del automóvil hasta bienes de consumo, pasando por materiales y suministros industriales y alimentos, todos los grandes sectores aumentaron sus importaciones en 2022.