Aunque hace 10 años el Tratado de Libre Comercio que firmaron Colombia y Estados Unidos marcó un hito para la posibilidad de crecimiento de los negocios entre los dos países y el acuerdo es una herramienta en la ruta a la diversificación de productos diferentes al petróleo y a la minería, persisten retos grandes para que nuestra nación le saque todo el provecho para posicionarse como un mejor jugador en los negocios entre la primera potencia mundial y América Latina.



En un panel en la Cumbre Bicentenario, que celebra los 200 años de relación bilateral entre las dos naciones, quedó claro que en productos diferentes a materias primas como café y a productos agrícolas como flores, es mucho el espacio por aprovechar.



En este sentido Mauricio Reina, investigador asociado del centro de estudios económicos Fedesarrollo, indicó que mientras en el grano se aprovecha el 84 por ciento del potencial y en plantas y flores vivas la cifra llega al 91 por ciento, en frutas solo se aprovecha el 38 por ciento del mercado potencial, y en maquinaria y electricidad un 24 por ciento, según datos del Centro de Comercio Internacional.



Igualmente, en productos metálicos se está aprovechando el 82 por ciento, pero en componentes farmacéuticos solo el 7 por ciento, en productos de belleza y perfumes apenas se materializa el 7 por ciento del potencial, mientras que en el papel el porcentaje es del 34 por ciento, y en plástico y caucho 43 por ciento.

De hecho, al ver la evolución de las exportaciones entre Colombia y Estados Unidos, Martín Gustavo Ibarra, presidente ejecutivo de la consultora Araújo Ibarra & Asociados, recalcó que desde que comenzó el TLC, las ventas de Colombia a Estados Unidos bajaron en 57 por ciento, al pasar de cerca de 22.000 millones de dólares en el 2011 a 9.442 millones de dólares en el 2020, valor que indica que si bien se ha diversificado la venta otras naciones, las oportunidades siguen abiertas.



Por ello, ahora que la guerra comercial con Estados Unidos, el covid-19, que incrementó el costo de los fletes hasta en cinco veces, y el conflicto entre Ucrania y Rusia son los tres hitos que están replanteando el comercio global, los expertos mencionaron las tareas prioritarias para que Colombia incremente el valor de las exportaciones per cápita con Estados Unidos, que están en 270 dólares, muy por debajo de las de otros países de la región.

Manos a la obra

En este sentido, según Reina, uno de los panelistas del evento organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colomia), es hora de acelerar las acciones para ganar competitividad y reducir el costo país, toda vez que en Colombia el precio de la energía es mayor que en México, Brasil, Perú y Chile a pesar de tener una matriz más limpia y barata, falta estabilidad normativa y hay rezago en temas logísticos y de infraestructura.



“Si no le metemos mano a eso, por más oportunidad de la rivalidad de EE. UU y China y ahora lo de Ucrania, difícilmente las empresas vienen acá”, aseguró el experto. Además, según Ibarra, se calcula que en cinco años el comercio electrónico será el 35 por ciento del flujo total en el mundo, frente a un 13 por ciento actual.

“El paquete va a jubilar al contenedor y Colombia podría ser la capital de América Latina en e-commerce con Estados Unidos”, aseguró el experto al urgir al Gobierno que expida la reglamentación aduanera en esta materia, pues esta rama es la que más está creciendo en el comercio internacional hoy en día.



Similar ventana de oportunidad existe para la producción industrial agrícola, ya que Colombia tiene 20 millones de hectáreas cultivables y aprovecha solo 5 millones de hectáreas, pero subir el porcentaje, según Reina, no será espontáneo, sino que requiere un esfuerzo muy grande en seguridad jurídica, seguridad física, solucionar el problema de la unidad agrícola familiar, infraestructura, distritos de riego y asistencia técnica, entre otros aspectos.



Y es que mientras que las exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos sumaron el año pasado 3.813 millones de dólares, las de Chile superaron los 6.557 millones de dólares, y las de Francia, que está más distante, sumaron 7.733 millones de dólares. “Estamos pescando truchas y necesitamos pescar ballenas”, puntualizó Ibarra.

Nuevas oportunidades para aprovechar

A su turno, la directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, coincidió en que se está en un momento determinante donde se han alineado varias de las oportunidades que siempre ha esperado Colombia y las cuales ha venido identificado la Cámara Colombo Americana para que puedan ser aprovechadas.



Una de esas oportunidades es el proyecto de Ley de Alianza Estratégica Estados Unidos-Colombia 2022, presentado al Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense por su presidente el senador Robert Menéndez y su colega Tim Kaine.



“Este proyecto de ley contempla la creación de un fondo de hasta US$200 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico y social de Colombia en los próximos diez años y que serían destinados a financiar, además del fortalecimiento del país como destino para el ‘nearshoring’, proyectos empresariales de apoyo al sector agroindustrial, proyectos que beneficien a la mujer, inversiones tecnológicas, entre otras iniciativas”, explicó Lacouture.



Otra oportunidad que se viene desarrollando es la iniciativa ‘Build Back Better World’ (B3W) liderada por el presidente Joe Biden como un mecanismo para invertir en el mundo más de 40 trillones de dólares en proyectos con apoyo al sector privado y enfocado en áreas como el cambio climático, salud, tecnología digital, equidad de género, y que forman parte de la estrategia de EE. UU. para superar el impacto económico y social que dejó la pandemia del covid-19.



Al respecto, Mark Wells, Deputy Assistant Secretary in the Bureau of Western Hemisphere, señaló que, tanto la pandemia del covid-19 como el conflicto entre Rusia y Ucrania, evidenciaron la debilidad de las cadenas de suministro, de ahí que el Gobierno Biden ya está avanzando en la creación de nuevos mecanismos para apoyar a Colombia y a todos sus socios comerciales en su fortalecimiento de sus cadenas de suministro.



Por otro lado, para aprovechar las oportunidades de crecimiento del comercio en el segmento no minero energético, el gobierno estadounidense busca apoyar a Colombia en el fortalecimiento de varios sectores, entre ellos el de energías renovables, salud, agrícola, tecnología, entre otros.



En este sentido, el presidente de la Junta Directiva de AmCham Colombia, Juan Pablo Rivera, señaló que Colombia debe insistir más activamente en la diversificación de la canasta exportadora aprovechando las diversas ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.



“Además, se debe hacer un trabajo público-privado para lograr remover las barreras comerciales y fitosanitarias, como ya se hizo con la uchuva, el aguacate hass, hierbas aromáticas, mango fresco y pimentones, para lograr la admisibilidad de nuevos productos en el mercado norteamericano”, puntualizó Rivera.