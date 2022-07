La posibilidad de que Colombia pueda revisar las condiciones del tratado de libre comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos, tal como quedó planteado en el reciente encuentro entre los delegados del electo presidente, Gustavo Petro, y los de la Embajada de Estados Unidos, no es una idea descabellada.



Es más, en el texto del acuerdo vigente se establece que esas revisiones se deben hacer en la Comisión Administradora del TLC, ante la cual se pueden buscar acciones encaminadas a mejorar las cláusulas dinámicas del acuerdo que fueron previstas.



Para María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en una eventual revisión se puede buscar la reducción de aranceles, cambiar las reglas de origen, el anexo de contratación pública y se pueden emitir interpretaciones sobre el acuerdo, entre otras.



Pero señala que no se pueden hacer modificaciones en cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles.



La vocera gremial sostiene, además, que si dentro de esta comisión no se solucionan las diferencias, una renegociación es viable y hay que tener en cuenta en una negociación el principio de reciprocidad.



Pero advierte: “abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas”.



Señala también que en materia de competitividad Colombia todavía tiene un largo camino por recorrer y el foco debe estar allí, en fortalecer las empresas, sus procesos productivos y aprovechar mejor las oportunidades, no solo buscando llegar a Estados Unidos sino competir con otros mercados.



Y dice que la discusión pública debe incluir cómo podemos aprovechar más el TLC, cómo se pueden agilizar los procesos de homologación, cómo se logra tener mayor cooperación para tecnificar y generar mayor competitividad a las empresas colombianas, y allí hay muchas oportunidades que se pueden trabajar: alianzas público-privadas para abordar temas como la productividad y competitividad que impulsen el crecimiento de las empresas nacionales.



“Habrá que esperar a que la administración del presidente Gustavo Petro, en su momento, haga la solicitud formal de revisión, qué aspectos incluirá y luego conocer la respuesta oficial de Estados Unidos”, puntualizó la directora de AmCham.

Lo que se ha hablado

María Fernanda Valdés, coordinadora del equipo de empalme en el sector de Comercio, Industria y Turismo, designada por el presidente electo, Gustavo Petro, le dijo a EL TIEMPO que en la reunión con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, la repuesta fue positiva al interés de revisar el tratado, para lo cual hay unos mecanismos legales.



“Ellos están de acuerdo en que empecemos a pensar en estos”, aseguró Valdés.

En cuanto a sectores claves de la renegociación, añadió que se está hablando, sobre todo, del sector agrario, específicamente en lo relacionado con el maíz y con productos que Colombia podría producir y exportar a Estados Unidos si no se tuvieran tantos problemas.



Pero aclaró, al preguntársele sobre el riesgo de que el país tenga una experiencia negativa como la de México cuando renegoció su TLC bajo la administración de Donald Trump, que no lo ve igual, porque se piensa hablar de temas muy puntuales.



“No creo que se vaya a abrir toda esa caja de Pandora para renegociarlo. Hay unos temas específicos que son los que se van a revisar. La reunión fue importantísima. En la actitud se notaba que estábamos alineados en todo”, añadió.



Y destacó, adicionalmente, que Estados Unidos mostró mucho interés en cooperar en otros temas comerciales, como las inversiones en energía renovable.



Por su parte, los representantes del sector del comercio exterior también han expresado su negativa a una renegociación total del acuerdo comercial, aunque ven con buenos ojos revisar aquellos aspectos perjudiciales para algunos sectores.



“Colombia no debería plantear una renegociación del acuerdo con Estados Unidos. Deberíamos revisar algunos aspectos a través de la Comisión Administradora del acuerdo”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



Y agregó que el país tiene una serie de ventajas bajo ese tratado como, por ejemplo, la posibilidad de entrar al mercado de Estados Unidos con 0 por ciento de arancel, con un agregado nacional del 35 por ciento (...). “Las condiciones de Colombia son positivas; deberíamos mejorar algunos temas, que nos interesan. En una renegociación total no nos iría bien”, remarcó Díaz Molina.



Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos (Fitac), le dijo al diario Portafolio que no es conveniente renegociar el tratado, debido a la actual coyuntura internacional de incertidumbre y recesión económica.



“Una renegociación del TLC con nuestro principal socio comercial haría que la inversión extranjera y nacional se estancara cada vez más”, sostuvo Espinosa.



Ancham Colombia recordó que el 60 por ciento de las exportaciones hacia Estados Unidos en 2021 fueron productos no minero- energéticos, equivalentes a 6.577 millones de dólares frente a 4.382 millones de dólares del sector minero- energético.



Igualmente, 11.497 productos criollos ya tienen hoy acceso con arancel cero a Estados Unidos mientras que 10 años atrás eran 5.500. Y en los últimos 10 años, Estados Unidos ha sido el principal inversionista extranjero, con 22.384,6 millones de dólares, es decir, el 17,4 por ciento del total de inversión foránea.



Actualmente, las cerca de 450 empresas de Estados Unidos que hay en Colombia generan alrededor de 107.000 empleos entre directos e indirectos.