Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y desde mayo de 2012 entró en vigencia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países, que permite a los empresarios colombianos colocar sus productos en condiciones preferenciales permanentes en el mercado más grande del mundo.



Tras cumplirse diez años de este acuerdo, Colombia le pidió formalmente a los Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante de Comercio -organización adscrita a la Casa Blanca-, la revisión de algunos puntos de este TLC y propuso un cronograma que está en estudio y que se ejecutaría en el 2023.



"Yo creo que durante el próximo año se van a realizar las comisiones administradoras de cada uno de los capítulos en donde podremos analizar esos equilibrios y desequilibrios, y llegar a acuerdos sobre cómo mejorar algunas condiciones", dijo a Blu Radio el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Entre los temas que se revisarían están el acceso a los mercados, las reglas de origen, inversión y propiedad intelectual.



De acuerdo con el medio, el Gobierno considera que Colombia no ha tenido acceso suficiente al mercado de los Estados Unidos, que hay abuso de posición dominante en temas de medicamentos y agroquímicos. También, que los términos del tratado sobre protección a la inversión exponen al Gobierno a demandas de las empresas en temas que no están claramente definidos como la '"expropiación indirecta".



En tema de reglas de origen, podría resolverse el problema de las confecciones. Colombia buscará que se aclaren las restricciones que existen para que los textileros compren hilos o algunos tejidos en mercados distintos a Estados Unidos y que se pueda acumular el origen con otros países que ya tienen un TLC con ese país para así mejorar la oferta exportable de Colombia.



"Hicimos la apertura, planteamos la necesidad de hacer las comisiones y ellos quedaron de darnos una respuesta sobre las fechas", dijo el ministro Germán Umaña, quien considera que el modelo de apertura económica fracasó y es hora de pensar en un modelo de desarrollo de la industria.