Colombia no ha solicitado hasta el momento una renegociaciuón del Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos, lo único que se está haciendo es una revisión con la Comisión Administradora de cada uno de los puntos de ese acuerdo para sacar unas conclusiones que le permitan al país saber qué camino tomar en esa materia, según lo hizo saber Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo (MinCit), quien dijo que ese análisis concluirá en noviembre y será en ese momento cuando el Gobierno tome una decisión al respecto.



Umaña, quien sostuvo una reunión privada con los empresarios en el marco del desarrollo del 8.° Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, que concluye hoy en Cartagena, explicó qué en este momento el Gobierno no solo está analizando en detalle cada punto de ese acuerdo sino de los demás tratados comerciales que Colombia tiene con otras naciones, pues uno de los propósitos que se tiene es lograr que el país no tenga desventajas competitivas.



Frente al acuerdo con Estados Unidos el funcionario aclaró que toda esa revisión y las decisiones que se tomen al respecto se hacen de manera conjunta con el gobierno de ese país y dentro del marco legal establecido en esos tratados. "Estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del tratado", insistió Umaña, al aclarar que eso fue lo que quiso decir el Presidente Petro.



"No estamos pidiendo renegociación en este momento si no estamos pidiendo equilibrio y negociación de esos equilibrios", precisó.



Según el funcionario, el Gobierno viene reuniéndose desde el primer día con la Comisión Administradora y en noviembre próximo finaliza ese análisis de acuerdo con el cronograma que se estableció para ello. "Nos faltan tres o cuatro temas, pero ya llevamos 5 más, entonces tenemos un proceso que termina en noviembre".



El enfoque del gobierno, desde un principio, es recuperar la soberanía alimentaria y esas son las medidas que se tomarán en el corto plazo en el marco de la normativa del Tratado de libre comercio y en el marco de la normativa internacional. "Si uno firma acuerdos es para cumplirlos, para respetarlos y para aplicarlos como los firmamos y eso se está cumpliendo", señaló el ministro de Comercio



También dijo que avanzan en la tarea de generar las condiciones para consolidar el crecimiento de las exportaciones del país, frente a lo cual anunció que, junto con el

Ministerio de Agricultura y el de Hacienda, se implementará en el muy corto plazo un incentivo a las exportaciones manufactureras y de servicios, exceptuando los minero energéticas.



Dijo que ese es un mecanismo dinamizador de las exportaciones muy importantes, tal como lo tienen muchos países en Latinoamérica e implicará un esfuerzo importante del gobierno.



"Es algo muy parecido a los que se tenía en el pasado con lo del certificado de reembolso tributario", señaló Umaña, quien precisó que en este momento están definiendo cuál será el porcentaje para ese estímulo a las exportaciones.