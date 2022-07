La posibilidad de que Colombia pueda revisar las condiciones del tratado de libre comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos, tal como quedó planteado en el reciente encuentro entre los delegados del electo presidente Gustavo Petro y los de de la Embajada de Estados Unidos, no es una idea descabellada.



Es más, el texto del acuerdo vigente se establece que esas revisiones deben hacerse en la Comisión Administradora del TLC, ante la cual se pueden buscar acciones encaminadas a mejorar las cláusulas dinámicas del acuerdo previstas.



Para María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en una eventual revisión se pueden buscar la reducción de aranceles, cambiar las reglas de origen, el anexo de contratación pública y se puede emitir interpretaciones sobre el acuerdo, entre otras. Pero no se pueden hacer modificaciones en cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles.



La vocera gremial sostiene, además, que si dentro de esta comisión no se solucionan las diferencias, una renegociación es viable y hay que tener en cuenta en una negociación el principio de reciprocidad. No obstante, advierte que "abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas".



Señala también Lacouture, que en materia de competitividad aún tenemos un largo camino por recorrer y el foco debemos ponerlo allí, en fortalecer las empresas, sus procesos productivos y aprovechar mejor las oportunidades tanto para llegar a Estados Unidos como para competir con otros mercados.



Y dice que la discusión pública debe incluir cómo podemos aprovechar más el TLC, cómo se pueden agilizar los procesos de homologación, cómo se logra tener mayor cooperación para tecnificar y generar mayor competitividad a las empresas colombianas, y allí hay muchas oportunidades que se pueden trabajar: alianzas público-privadas para abordar temas como la productividad y competitividad que impulsen el crecimiento de las empresas nacionales.



"Habrá que esperar a que la administración del presidente Gustavo Petro, en su momento, haga la solicitud formal de revisión, qué aspectos incluirá y luego conocer la respuesta oficial de Estados Unidos", puntualizó la directora de AmCham.



El Tiempo