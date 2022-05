Colombia está conmemorando esta semana diez años del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, su principal socio comercial y político, una iniciativa comercial que, según los informes de las autoridades, las regiones han sabido aprovechar de forma correcta.



Según datos del Ministerio de Comercio, las regiones de Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Atlántico son las que más “le han sacado el jugo” al acuerdo comercial en este periodo, según sus niveles de participaciones promedio.



Así las cosas, la región de la capital y el departamento de Cundinamarca han registrado una participación promedio de 34,2 por ciento en estos diez años y evidenciaron un crecimiento promedio anual de 4,6 por ciento en las exportaciones de bienes no minero-energéticos, es decir, de los sectores agropecuario, agroindustrial e industrial.



Las exportaciones de productos no mineros en el marco del acuerdo pasaron de 1.200,3 millones de dólares en 2012 a 1.884,7 millones en 2022, lo que indica un crecimiento del 57 por ciento en ese lapso. En este tiempo las flores fueron el producto más vendido al exterior.



La segunda región con mayor dinamismo en sus ventas externas durante este período fue el departamento de Antioquia, con una participación promedio de 21,2 por ciento. Este departamento pasó de exportar 818,5 millones de dólares en productos no minero-energéticos a ese destino en 2012 a 1.044,2 millones en 2021, un aumento del 27,6 por ciento en ese periodo.



Con participaciones del 31,1; 24,1 y el 8,6 por ciento, respectivamente, el café, las flores y las prendas de vestir son los tres productos que más comercializa hacia Estados Unidos el departamento de Antioquia.

Otras regiones

Con una participación del 8,6 por ciento en las ventas externas hacia Estados Unidos, el departamento del Atlántico cierra el ‘top 3’ de los territorios con más impacto del TLC dentro de sus economías.



En esta década de vigencia del acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos, las exportaciones de bienes no minero energéticos que hizo el Atlántico a ese país crecieron en promedio anual 13,7 por ciento.



Para 2012 Atlántico exportaba a Estados Unidos en bienes no mineros 193,1 millones de dólares y cerró el 2021 con exportaciones en esa clase de bienes por 518,7 millones, lo que arroja un crecimiento periódico del 168,6 por ciento.



El principal producto no minero energético exportado por Atlántico a Estados Unidos es ‘puertas, ventanas y sus marcos’ que en 2021 representó el 52,1 por ciento de esta canasta a ese mercado, de acuerdo con los números del Ministerio de Comercio.



El impacto del TLC sobre las regiones colombianas también se aprecia en los departamentos de Valle del Cauca, Huila y Santander, los cuales representan el 8 por ciento, 4,8 por ciento y 1,7 por ciento, respectivamente.

Impacto por sectores

Uno de los sectores que más se ha visto repotenciado por el acuerdo comercial con Estados Unidos es el agropecuario y de alimentos, cuyas ventas externas registran promedios anuales de crecimiento del 4,3 por ciento lo que deja que para este período las exportaciones presenten un repunte del 47 por ciento.



Además de las flores y el café, que representaron en el 2021 el 76 por ciento de las ventas agropecuarias a ese mercado, otros como el aguacate hass, el limón tahití o la uchuva han logrado rasgar el mercado estadounidense.



Por citar ejemplo, las ventas de limón tahití pasaron de 306.000 dólares a 16,3 millones en 10 años; mientras el aguacate hass alcanzó los 4 millones el año pasado. En cuanto a las uchuvas, estas pasaron de 26,8 millones a 274,2 millones.



Además, otro sector que también ha dado la cara ha sido la industria liviana, aquella que agrupa confecciones y calzado, entre otros. En estos diez años, este rubro ha conseguido un repunte del 21,7 por ciento y logró una participación promedio de 14,5 por ciento.

¿Qué se puede mejorar?

A pesar del avance registrado en estos diez años, aún hay sectores que están rezagados frente al potencial que podrían alcanzar con su correcto aprovechamiento.



Andrés Mauricio Castro, decano de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia, señaló que se deberían aprovechar aún más los sectores de “confecciones, marroquinería, café con valor agrgado”.



“Es el momento justo y adecuado para repensar lo que viene a partir de ahora para el acuerdo y las necesidades del país para potenciar el acuerdo”, dijo.



