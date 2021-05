Casi 1.000 bienes quedarán sin arancel para exportar a EE. UU.

Estados Unidos es el principal socio de Colombia y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos está por cumplir una década, y hasta el momento ha presentado varios beneficios, como el hecho de que hoy en día el país puede exportar el doble de productos sin arancel hacia la mayor economía mundial.



Antes de la entrada del TLC y con los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina, ATPA, había 5.500 partidas con acceso a los Estados Unidos, mientras que con el acuerdo esa cifra pasó a 10.500 partidas que no tienen arancel.



Dentro del tratado se establecieron seis categorías con el objetivo de desgravar paulatinamente para no afectar las demandas y producciones internas.



Los productos de la categoría A tienen libertad de ingreso al mercado estadounidense desde la entrada en vigor del acuerdo comercial, los del grupo B tuvieron un lapso de desgravación de cinco años, ya cumplidos, con aranceles de 3% al 36%.



Mientras que la categoría C, con un tiempo de 10 años, en 2021 tiene tarifas de 10% al 25%. Además, varios bienes agrícolas siguen con una tasa que va desde 1% a 3,8%.



Así, en 2022 quedarán libres de arancel 996 productos, entre ellos 23 agrícolas como harina de maíz, azúcar en varias formas, conservas, café, pulpa de remolacha y también el atún en diferentes presentaciones, entre otros.



Por el lado de los bienes no agrícolas hay 973, como diversos tipos de cementos, derivados del petróleo, piedras de construcción y de lujo, calentadores eléctricos, automóviles de hasta 15 personas, motocicletas con cilindrada inferior a 500 CC, muebles, juguetes,whisky, vodka, ron, gasolina, cloruro de hidrógeno, ácido sulfúrico, óxidos de hierro, insumos para la industria farmacéutica, caucho, papel y sus manufacturas, calzado de diferentes tipos, vidrio, hierro o acero, máquinas y aparatos despulpadoras, para tratamiento de arroz, válvulas, equipos electrónicos y bicicletas, entre otros.



Pero más allá de los productos con arancel, cabe destacar la relevancia del intercambio. Según el Dane, entre los países que tienen TLC con EE. UU., Colombia solo fue superada por México, con transacciones por US$361.000 millones.



“Es importante fortalecer las fuentes de crecimiento económico, no solo con las preferencias de acceso, sino con construcción de confianza, oportunidades y mejoras regulatorias que han facilitado el clima de negocios en nuestro país, como lo ha hecho este TLC y que sirvió para futuras negociaciones como el acuerdo con la Unión Europea o Corea”, señaló la viceministra de Comercio Exterior Laura Valdivieso.



La funcionaria dijo que el sector agropecuario fue ganador con el acuerdo, pues sus exportaciones crecieron 18%, y si bien en el comercio bilateral siguen pesando los productos tradicionales, la diversificación del portafolio se logró, pues antes del TLC eran menos del 20% y ahora agroalimentos, manufacturas y servicios representan esa cifra.



La exportación de productos no mineros han crecido en promedio al año 3%.



“Estados Unidos es el destino de aproximadamente el 28% de las exportaciones no mineras de Colombia y representa el 25% de las importaciones totales, y durante el primer trimestre de 2021 logramos el mejor crecimiento con 15%.



A nivel de diversificación cada vez más empresas se ven beneficiadas del acceso a este mercado, pues pasamos de 1.800 firmas exportadoras de más de US$10.000 a más de 2.200 en 2020, un incremento del 25%”, apuntó Valdivieso.



En la diversificación de la canasta, Colombia es el principal proveedor de tilapia fresca con ventas por US$40 millones, y en aguacate hass se ha pasado de vender 29 toneladas a más de 3.000 por unos US$6 millones en 2020.



“Con Estados Unidos logramos un trabajo mancomunado entre el Gobierno y el sector privado, hemos trabajado en buscar oportunidades de proveeduría en las que Colombia tiene una ventaja comparativa revelada frente a China en 51 productos en los que se está creciendo un 46% y en otros vemos oportunidades de encadenamiento con Chile o México”, explicó María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.

122 oportunidades más

Para que Colombia aumente su participación comercial en Estados Unidos, AmCham identificó nuevas partidas con oportunidades que pasaron de ser 108 en 2019 a 122 en 2020.



En medio del proceso de reacomodo del comercio internacional derivado por la tensión con China y el impacto de la pandemia, Colombia tiene Ventaja Comparativa Revelada (VCR) superior a 1 en extracción de minas y canteras (100%), pesca y acuicultura (50%), silvicultura y extracción de madera (50%), fabricación de papel y cartón (42,9%), fabricación de otros productos minerales no metálicos (34,3%), agricultura, ganadería, caza (33,3%), elaboración de productos alimenticios (28.6%) y fabricación de sustancias y productos químicos (25,8%), entre otros.

Avanza la atracción

En el tema de las cadenas de valor, el TLC y la coyuntura comercial de otros mercados se transformó en oportunidades, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. “Desde agosto de 2018 acompañamos a 1.616 empresas a que exporten a EE. UU. por unos US$3.000 millones.En 2020 fueron 947 firmas con ventas por US$1.273 millones y, entre enero y abril, 252 compañías reportan negocios por US$413 millones. Hay muchas oportunidades para que crezcan estas cifras. Colombia puede exportar y diversos tipos de compañías de diferentes tamaños pueden lograrlo”, dijo.



