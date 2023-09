El mundo tiene cada vez más personas y eso, inevitablemente, se traduce en un mayor consumo de energía. Pero en un planeta que se mueve a partir de la quema de combustibles fósiles (con el conocido impacto que eso tiene para la crisis climática), usar más carbón o petróleo implica también poner más presión sobre el clima.



Tisha Schuller tiene una visión distinta. La empresaria, escritora y asesora del sector gasífero y petrolero asegura que es positivo que crezca el consumo energético y que los países en desarrollo deberían preocuparse por obtener más desarrollo y dejar a los grandes emisores concentrarse en la reducción de los gases de efecto invernadero.

La experta habló con EL TIEMPO esta semana, mientras estuvo en Bogotá por invitación de Promigás, en la presentación del vigésimo cuarto ‘Informe del sector de gas natural en Colombia’. Según ella, las compañías energéticas juegan un rol importante en la transición y, pese a las críticas, deben impulsar tecnologías para ello, sin dejar de crecer su capacidad productiva.

Que seamos más personas y consumamos más energía trae algunos problemas...

En realidad es muy bueno que el mundo consuma más energía porque posibilita que comunidades que no tienen acceso a la energía, no tienen acceso a la cocina, a oportunidades de negocio, a oportunidades industriales, lo consigan. En realidad es bueno que produzcamos más energía y consumamos más energía.

Lo más importante que se puede hacer para sacar a una comunidad de la pobreza es aumentar su acceso a la energía. Eso es cierto para un hogar, para una ciudad, para una región y para un país.

Lo que tenemos que entender es que el mundo utiliza actualmente una matriz basada en más del 80 por ciento en combustibles fósiles. A medida que aumenta nuestro consumo de energía, no disponemos de la tecnología necesaria para sustituir esos combustibles fósiles. La idea es buscar crecer lo más posible, pero con las menores emisiones.

A menudo eso se traduce en gas natural, porque se pueden hacer muchas de las cosas que se hacen con el carbón, por ejemplo. Se puede sustituir la madera, se pueden reducir las emisiones quemando gas natural de forma muy eficiente. En ese sentido, es importante que a medida que crezcamos como sociedad también aumentemos nuestro consumo de energía, pero que pensemos en hacerlo con las menores emisiones posibles.

Hace poco usted explicaba que la producción de todos los tipos de energía crecerá, pero ¿crecerá lo suficiente en energías renovables?

Es una pregunta interesante, pero quizá no la correcta, porque las renovables solo pueden hacer una cosa: producir electricidad. Además, solo pueden producir electricidad cuando sopla el viento o brilla el sol. Las energías renovables son un recurso muy importante, pero solo una pequeña parte de toda la energía.

Lo que no tenemos ahora mismo son otras opciones para producir energía que no tengan emisiones. Un gran ejemplo es la energía nuclear. Con la energía nuclear podemos producir electricidad las 24 horas del día, pero es muy cara. Estará disponible quizá dentro de 10 años, cuando dispondremos de pequeñas centrales nucleares.



Pero hoy no disponemos de otras opciones para hacer frente al crecimiento energético, salvo el carbón, el petróleo y el gas natural. Si sabemos que van a crecer, lo que queremos pensar es cómo podemos reducir al mínimo sus emisiones para evitar los peores efectos del cambio climático. Pero hoy no existe la opción de sacar a las economías de la pobreza sin combustibles fósiles.

Schuller estuvo en Bogotá por invitación de Promigás. Foto: Promigás

Pero esa es una limitación tecnológica…

Exactamente. Es solo cuestión de tiempo. Pero hoy es realmente importante porque tenemos tres mil millones de personas en la pobreza, y sacar a esa gente de la pobreza es más prioritario que esperar a la tecnología. Podríamos esperar a la energía nuclear modular, pero ¿cuánta gente sufrirá? ¿Cuántas comunidades no se desarrollarán? La oportunidad es pensar en hacer crecer la energía en las economías en desarrollo, pero con las menores emisiones.

Pero ¿cuánto tiempo podemos esperar para eso?

Es una buena pregunta. Depende de cuáles sean tus prioridades. Para mucha gente en todo el mundo, la prioridad es el clima, reducir las emisiones. Si esa es tu prioridad, entonces no queda mucho presupuesto de carbono disponible.

¿Quién debería tener acceso a ese carbono? ¿Deberían ser los países que han absorbido toda esa cuota de emisiones? ¿Estados Unidos, China, Europa? ¿Deberían ser los países que hoy emiten más carbono? Si solo se dispone de esta cantidad de emisiones, creo que deberían ser las economías en desarrollo las que pudieran utilizar ese presupuesto de carbono.

En realidad, la carga de reducir el carbono de sus emisiones debería recaer en Europa, Estados Unidos y otras economías desarrolladas que utilizan el presupuesto en primer lugar.

¿Qué es la sostenibilidad real, tema de su último libro?

Varía según cada lugar. En Colombia, la sostenibilidad real es, en primer lugar, el desarrollo de oportunidades económicas. La razón es que, a medida que se saca a las comunidades de la pobreza, se crean oportunidades que mejoran la calidad de vida, la esperanza de vida, los resultados educativos y, después, las oportunidades empresariales, la prosperidad económica. Cuando una comunidad es próspera, puede cuidar su medioambiente y preocuparse por el clima. Nadie se preocupa por el clima si sigue intentando calentar agua mientras quema leña. Esa no es una prioridad. Como comunidad internacional, nuestra primera prioridad debería ser aumentar las oportunidades de desarrollo y las economías.

Entonces, cuando priorizas el desarrollo energético puedes preguntarte ¿cuáles son mis opciones y cuál es la forma de tener el menor impacto?

En muchos casos, si un país tiene un suministro local de gas natural, ese es el mejor compromiso, porque se puede generar electricidad, se puede utilizar como combustible para cocinar, se pueden realizar operaciones industriales y se dispone de materia prima para productos químicos, fertilizantes, plásticos e industrialización. Según mi experiencia, el gas natural es un gran compromiso. Puedes tener menos emisiones que el carbón y la madera. Además, puedes priorizar el desarrollo económico.

Pero mientras seguimos quemando combustibles fósiles, ¿qué hacemos con el clima?

En un lugar como Colombia, que genera apenas del 0,56 por ciento de las emisiones globales, si no se impulsa el desarrollo económico porque no se quiere quemar combustibles fósiles, eso no evitará que el cambio climático siga existiendo. Por eso, la carga de la acción climática debe recaer en las economías desarrolladas.

Pero, para un país como Colombia, ¿cómo se puede ser el más preparado, el más resiliente al cambio climático? Para ello, tiene que crear prosperidad, porque necesita recursos para ayudar a crear prosperidad, así es como será más resistente a la subida del nivel del agua, a las olas de calor, a las sequías. En realidad, irónicamente, la mejor manera de prepararse para el cambio climático para una economía en desarrollo es tener acceso a la energía que crea una economía más próspera, más industrializada.

Usted hablaba de que el ‘cero neto’, que es distinto a la neutralidad de carbono, debe ser un pilar organizacional para las empresas. ¿Cómo pueden las compañías colombianas hacer del ‘cero neto’ un pilar organizacional?

El ‘cero neto’ debería ser diferente en todas partes. Para una empresa en Colombia, puede ser una aspiración que debe ir unida a la de aumentar el desarrollo económico. Uno sin el otro no satisface estas presiones que tenemos para aumentar el desarrollo económico y abordar el clima. Tienen que ir emparejadas, lo que significa que el horizonte temporal para el ‘cero neto’ probablemente debería ser más largo. Como no tenemos la tecnología, no queremos detener el desarrollo.

En un país como Colombia, la oportunidad es pensar en cómo podemos desarrollarnos, pero la contribución es hacer las menores emisiones posibles. Cada que se pueda sustituir la quema de madera para cocinar, cada que se pueda sustituir el carbón para una operación industrial, se reduce la huella climática. Tal vez en un país como Colombia las emisiones de carbono aumenten, pero se les está preparando a la gente, a las ciudades, al país, para un clima que probablemente cambie, creando la mayor resiliencia posible.

Usted dice que la industria está haciendo un buen trabajo, pero mientras tanto todo el mundo las culpa de la crisis climática...

Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, a la industria del petróleo y el gas, la gente le dice: “Tienen que cambiar y llevar a cabo proyectos de descarbonización”. Después, cuando las empresas lo hacen, la gente les dice: “No queremos que participen en programas de transición”.

Mi consejo a las empresas es que lo hagan de todos modos porque en cualquier crisis, y hoy tenemos muchas, necesitamos más energía, necesitamos sacar a la gente de la pobreza, necesitamos abordar los peores efectos del clima lo antes posible, eso requiere liderazgo. Muchas empresas están bien posicionadas para entender el liderazgo.

Eso significa que dejas que la gente diga que eres poco sincero, dejas que digan que no te quieren en la mesa, pero tienes que liderar de todos modos porque la industria es la mejor posicionada para sacar a la gente de la pobreza y para abordar los peores efectos del cambio climático.

Lo que me motiva, la pasión que me motiva, incluso con los críticos del trabajo que hago, es que en ausencia de algo como el gas natural, el clima empeorará. Porque la gente no dejará de usar carbón. La gente no dejará de usar gas natural. Las comunidades nunca dejarán de querer tener empresas e industria.

Vemos en todo el mundo, desde Alemania, luego de la invasión rusa en Ucrania, hasta países de Asia y África, que utilizarán lo que esté disponible y sea más fácil, y eso es el carbón. A falta de un esfuerzo meditado y proactivo para utilizar el gas natural, el clima empeorará. Creo que las empresas tienen la oportunidad de decir: “Vamos a hacer ambas cosas. Vamos a participar. No pasa nada si no nos quieren en la mesa”.



Edwin Caicedo - redactor EL TIEMPO

@CaicedoUcros @ElTiempoVerde

