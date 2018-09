Con Tigo y Tecnoquímica cierran paso a los que se saltan sanciones

Tras considerar que el cambio de los mensajes publicitarios emitidos por la compañía Tigo, para promocionar supuestos planes ilimitados "parecieran desafiar, con un juego de palabras, el cumplimiento de las normas de protección a usuarios de servicios de comunicaciones", la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la empresa ni hablar de plan ilimitado ni utilizar un juego de palabras para promocionar publicidad engañosa.

Este es un caso que se suma a muchos otros ocurridos, el más reciente de los cuales es el de Tecnoquímica, que, más allá de Tigo, llegó a ser sancionada con una millonaria multa ($ 25.000 millones), por 'burlar las multas impuestas'.



Se recuerda que sobre esta compañía, la Superindustria estableció que Tecnoquímicas "asumió el pago de las multas impuesta a sus cinco (5) altos directivos a través de operaciones fachada bajo la modalidad denominada como Bonificaciones ocasionales, en clara violación de las normas de protección de la libre competencia económica que dispone que los pagos de las multas no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella”.

Rectificar las piezas publicitarias

Por el momento, con respecto a Tigo, la decisión de la SIC es ordenar que la empresa "rectifique de manera inmediata las piezas publicitarias, en los mismos medios y con las mismas condiciones (tamaño, letra, ubicación, periodicidad) en las que se realizó la publicidad objeto de análisis, de modo que se le aclare a los potenciales consumidores que, no se trata de si los puede o no llamar ilimitados, sino que los planes ofrecidos por TIGO en realidad NO son ilimitados".



La publicidad engañosa sigue irrumpiendo en el comercio. Para la SIC, esta práctica atenta contra los derechos de los consumidores, ya que los puede inducir a error, engaño o confusión.



