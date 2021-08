Fenalco advierte que 11.000 tiendas de barrio podrían  desaparecer

Aunque las cifras muestran a junio que los comerciantes han mejorado sus ventas, esa reactivación no parece tener el mismo alcance en las tiendas de barrio.



Un estudio de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advierte que están en peligro de desaparecer unos 11.000 negocios por varios obstáculos que enfrentan.



Allí se evidencia que el primer factor que afecta a los tenderos es el pago de diferentes impuestos, tanto nacionales como municipales (43,34 por ciento). Estas dificultades se experimentan más entre los empresarios de Soacha y Bogotá.



El segundo factor que los inquieta es la competencia de las cadenas de ‘descuento duro’ como D1 y Ara, según afirmó el 40 por ciento de los consultados.



En la lista de preocupaciones de los tenderos aparece la afectación por covid a familiares y empleados, según lo que reveló el 31,8 por ciento de los dueños de estos establecimientos. Por encima del promedio, respondieron los que están en Bogotá, Soacha y Medellín.



La inseguridad (26,75 por ciento) y la competencia de otras tiendas de barrio (24,92 por ciento) son otros dos fenómenos que afectan a los empresarios de este canal. Según la encuesta, un 20 por ciento de los empresarios afirmó que las ventas han estado muy por debajo de lo normal. Para Fenalco, esto se explica por la pérdida de poder adquisitivo de las familias a causa de la alta tasa de desempleo. En Santa Marta, Soacha y Villavicencio esto sobresale.



En menor escala pero no menos importante para Fenalco, se detectan otros obstáculos para el desempeño de sus negocios: poca financiación (6,49 por ciento), la falta de apoyo de algunos proveedores (2,75 por ciento) y el atraso tecnológico (1,64 por ciento). Por último, para el 1,44 por ciento perturban las dificultades para el cobro de cartera, lo que en la práctica se traduce en que no les pagan los productos fiados.



Al comentar los resultados de este estudio, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “es necesario ayudar decididamente al pequeño comercio y buscar su reactivación en este momento coyuntural. Son 450.000 tiendas en todo el territorio nacional y más de un millón de familias que dependen de estos negocios. Según nuestros cálculos pueden estar en peligro de desaparecer por lo menos 11.000 tiendas”.



Aunque un 32 por ciento de las tiendas encuestadas manifestó que no cerró desde el inicio de la pandemia y de las restricciones, un 41por ciento aseguró que cerró entre una y cuatro semanas y un preocupante 27 por ciento debió hacerlo entre uno y más de cuatro meses.



“En Colombia, la tienda de barrio y los formatos tradicionales ocupan un lugar estratégico en los hábitos de compra de los consumidores, durante la pandemia y los paros fueron altamente afectados. En consecuencia deben ser objeto prioritario de atención y apoyo por parte del Gobierno y del sector privado”, concluyó Cabal.



Fenalco realizará el Día Nacional del Tendero el próximo domingo 29 de agosto. Según la caracterización del llamado canal tradicional, se estima que genera más de 1,7 millones de empleos y que un establecimiento vende en promedio 305.758 pesos al día.



La edad del tendero promedio es entre 43 y 44 años, se calcula que un 52 por ciento de las tiendas son administradas por mujeres.



La mayoría de las tiendas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3: 40,85, 41,68 y 13,22 por ciento respectivamente.



