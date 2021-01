Terpel busca este año crecer en servicio a transporte eléctrico

Tras ocho años de la presidencia de Terpel de Sylvia Escovar, el nuevo presidente, Óscar Bravo, completa hoy 28 días, y en su primer año le apunta a consolidar dos nuevos frentes en su negocio: la electricidad y los domicilios.



Así mismo, en el marco de la pandemia, Bravo explica cómo se ha defendido el empleo en la empresa, cómo se ha sentido el repunte de ventas y las perspectivas para el 2021.

Bravo llega a esta posición después de una carrera de 15 años en la compañía, tiempo en el que se desempeñó como vicepresidente financiero y tuvo un papel en la expansión hacia Ecuador y Panamá, la emisión de bonos por 700 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Colombia y la financiación de la adquisición de Exxon Mobil Colombia, Perú y Ecuador.

De acuerdo con Bravo, uno de los propósitos en el 2021 es consolidarse en dos terrenos en los que la empresa es relativamente nueva. En el negocio de energía para carros eléctricos y en las ventas a domicilio de las tiendas de conveniencia que la empresa tiene en sus estaciones de servicio.



En diálogo con EL TIEMPO, Bravo explica que en el negocio eléctrico se instalaron cargadores eléctricos en tres de sus estaciones de servicio, y el objetivo en el nuevo año es tener hasta nueve estaciones más, y dar la posibilidad a quienes tienen vehículos eléctricos de que puedan viajar entre Bogotá, Medellín y Cali con acceso a recarga de las baterías.



Así mismo, incursionan en el transporte eléctrico masivo, luego de ganar una de las tres licitaciones de TransMilenio para estaciones de recarga de los buses eléctricos, con una estación para trece vehículos.



Entre tanto, en los cambios de hábitos por el aislamiento de la población que ha sido necesario para enfrentar la pandemia, están las tiendas de conveniencia Altoque, que funcionan en la mitad de las estaciones de servicio de Terpel.



Las ventas a domicilio –que se han tercerizado con plataformas líderes de esa actividad– ya representan el 8 por ciento de los ingresos de las tiendas Altoque en las que hay domicilios. Del total de tiendas, en el 48 por ciento hay domicilios.



Para el 2021, Terpel sintió una buena dinámica en el arranque de año, luego de que en diciembre la recuperación de las ventas, en estaciones de servicio, ya las había llevado a niveles anteriores a la epidemia del covid.

Sin embargo, vinieron las nuevas restricciones en las ciudades, que tuvieron impacto especialmente en las ventas de combustibles para carros. “Vimos una corrección, pero hoy podemos decir que no es una restricción tan significativa”.



En todo caso, dice, “es una señal que nos llega a nosotros de estar muy alerta sobre cómo se van a comportar las ventas de la industria al menos en los primeros meses”.



En cambio, no ha habido impacto en la aviación, de manera que en ese segmento, “en la medida en que las restricciones de hoy se mantengan, pareciera que es un segmento que se va a mantener en una recuperación lenta, pero recuperación”.



En el sector aéreo, señala Bravo, la caída llegó a ser de 90 por ciento en ventas durante los periodos de mayores restricciones del 2020.



De todas formas, Bravo tiene como prioridad de corto plazo “recuperar el ritmo de crecimiento que traía la compañía hace varios años, que se vio frenado este 2020”.



Este año también quieren participar en la licitación presentada por la Upme, en el terreno de baterías de almacenamiento de energía. Así mismo, el nuevo presidente advierte que Terpel logró defender el empleo y entre las estaciones de servicios afiliadas no hubo cierres, y solo dejaron de operar algunas temporalmente, en los periodos más estrictos.

