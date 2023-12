Terminal de Bogotá moverá un 15 % más de pasajeros: recomendaciones a la hora de viajar

Para esta temporada de año nuevo la Terminal de Transporte de Bogotá transportará un 15 por ciento más de pasajeros que saldrán de la ciudad para disfrutar de sus vacaciones en otras zonas del país.



Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, entrega detalles de cómo se prepararon para atender esta gran demanda de pasajeros y algunas recomendaciones que deben tener los usuarios a la hora de viajar.



(Lea también: Terminales terrestres de Bogotá estarán operando 24 horas: recomendaciones y rutas)

¿Cómo se prepararon para esta temporada de fin de año?

Estamos listos para movilizar más de 1,9 millones de pasajeros en 127.500 vehículos de las 90 empresas transportadoras, frente al 2022 representa un aumento del 15 por ciento en pasajeros. De este total, ya se han movilizado más de 130.000 viajeros.



Además, más de 350 personas, entre personal de las terminales, de la Secretaría de Salud, Policía Nacional y empresas de vigilancia, estamos listos para garantizar la seguridad de los usuarios.



Hacemos una invitación a los usuarios a que planeen su viaje con anterioridad, a que ingresen a la página web de la terminal y compren su tiquete de manera electrónica. Así, los pasajeros pueden evitar hacer filas y llegan directamente a abordar el bus.



No obstante, para las personas que no hayan planeado su viaje desde antes, tenemos toda una logística dispuesta. Al ingreso de las infraestructuras hay información sobre los destinos, pantallas y un código un código QR con datos sobre los destinos y planes turísticos.

Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

¿Fue necesario ampliar la flota?

Tenemos un aumento de la flota, son 1.000 vehículos adicionales. La Superintendencia de Transporte les permite a las empresas utilizar convenios con empresas de transporte especial para ofrecer mayores frecuencias.



La Terminal de Transporte de Bogotá, con sus 90 empresas usuarias, tiene una oferta de 17.000 vehículos en promedio y ahora en la temporada vamos a tener 18.000 vehículos.



(Lea también: ¿Cómo disfrutar del fin de año sin caer en excesos? Expertos dan las claves)

Ana María Zambrano Duque, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá. Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

¿Cuáles serán los principales destinos de los viajeros?

Las ciudades que más se visitarán son Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Además de las rutas que nosotros denominamos de corta distancia y que están cerca de Bogotá, como municipios en Cundinamarca, Boyacá y Meta, principalmente.



La mayor cantidad de viajeros se espera que salga de la Terminal Salitre, con 1,2 millones de pasajeros; 400.000 desde la Terminal del Norte y 300.000 desde la Terminal del Sur.

¿Qué tanto han subido los precios para esta época?

En este tema el mensaje que damos a los pasajeros es que si llegan a observar algún aumento drástico en los tiquetes se comuniquen con la Superintendencia de Transporte al #767 y pongan la denuncia. Además, en las terminales siempre hay funcionarios de la superintendencia.



(Lea también: Tome nota: así se fijarán los incrementos en avalúos catastrales en 2024)

Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuáles recomendaciones les dan a los viajeros?

Aunque hay un despliegue y una articulación en la parte perimetral e interna de las terminales, siempre recomendamos no descuidar a los menores de edad, no abandonar las maletas, evitar llevar equipaje en exceso y verificar con las empresas transportadoras las condiciones para el transporte de mascotas y de carga sobredimensionada.



En las redes sociales estamos compartiendo información sobre las rutas de transporte público que pueden tomar para llegar a las terminales y recomendaciones si viajan con mascotas y menores de edad.



Pero lo más importante es que los usuarios siempre tomen el bus al interior de las terminales de transporte para garantizar su seguridad. Hay opciones de transporte que no son legales y la gente por ahorrarse cualquier peso pone en riesgo su vida, el equipaje o el dinero, si pasa algo durante el trayecto nadie les va a responder.



Todos los buses que salen de las terminales tienen las pólizas que exige el Ministerio de Transporte y la revisión técnico mecánica. También, a todos los conductores les hacemos evaluación de aptitud física y una prueba de alcoholimetría.