Ante la posibilidad de eliminar la contratación de personas a través de terceros, como anunció la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) advirtió que estarían en riesgo alrededor de 600.000 empleos formales en el país.



“Sería un error acabar con el sector. Sería retroceder al siglo pasado, cuando se formalizó la tercerización laboral dándoles plenas garantías a los empleados misionales”, señaló Miguel Pérez, presidente de la asociación.



En la actualidad, existen más de 700 empresas de servicios temporales (EST). Estas son las que se encargan de enviar mano de obra temporal a las compañías para cumplir una actividad específica, ya sea por una licencia, un proyecto o temporadas como diciembre, la época escolar, periodos de cosecha, entre otros. Entre las más conocidas están algunas como Adecco o ManpowerGroup.



Si bien los empleados prestan sus servicios a las diferentes empresas, son considerados como trabajadores de las EST, por lo cual estas son las que responden directamente por los salarios, prestaciones y seguridad social. Además, entre las ventajas de estos procesos de tercerización laboral está disminuir los tiempos de búsqueda o los costos en los procesos de contratación.



“Los empleos son totalmente formalizados y el sector contribuye con alrededor de 7 billones de pesos en pagos de salarios y seguridad social de los trabajadores en misión”, apuntó Pérez, quien dijo que la tercerización laboral que realizan las EST es legalmente reconocida y autorizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la sentencia del Consejo de Estado y, recientemente, firmantes del Pacto por el Trabajo Decente.

Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset). Foto: Acoset

Además, añadió que lo que realmente hay que atacar es la tercerización ilegal. Este problema, cuenta, se da por los abusos en las cooperativas de trabajo social, el contrato sindical y las órdenes de prestación de servicios. “Pedimos que nos tengan en cuenta en los espacios de diálogo a los que ha invitado la ministra, pero que como gremio no nos han escuchado”, reclama.



Solo en el primer semestre de este año, Acoset calcula que se registraron 452.000 empleos misionales con aportes salariales de 5,2 billones de pesos y 1,3 billones de pesos en pagos de seguridad social. Y para el cierre de este año, la asociación espera llegar a 600.000 empleos.



Además, destaca que el 64 por ciento de la contratación de las empresas de servicios temporales fue liderada por las mujeres.



Panorama del sector del servicio temporal con corte al primer semestre del 2022. Foto: Acoset

Por actividad económica, los mayores empleos tercerizados se suelen concentrar en actividades como la industria manufacturera, el comercio, el transporte y la construcción.



Y por regiones, donde mayor contratación de este tipo hay es en Cundinamarca, seguido de Antioquia, Atlántico y Valle. Al contrario, en departamentos como Amazonas, Vichada o Arauca no se suele dar esta figura.



Para el 2021, la asociación calcula que el 64 por ciento de esos trabajadores devengaron un salario mínimo; el 17 por ciento, hasta dos salarios; el 15 por ciento, hasta 4 salarios y solo un 4 por ciento, más de 4 salarios.



